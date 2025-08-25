Bisnis Indonesia Premium
Pemkab Sumedang Tegaskan Kembali 3 Pilar Utama Pembangunan Daerah

Pemkab Sumedang akan terus memberikan ruang untuk aspirasi, masukan bagi seluruh masyarakat untuk berpatisipasi dalam membangun Sumedang yang semakin maju.
Dea Andriyawan
Dea Andriyawan - Bisnis.com
Senin, 25 Agustus 2025 | 21:07
Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir
Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir

Bisnis.com, BANDUNG -- Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menegaskan lagi tiga pondasi utama dalam pembangunan daerah, yakni agama, teknologi dan budaya.

"Tiga pondasi pembangunan Kabupaten Sumedang adalah agama, budaya, dan teknologi,” kata Dony.

Ia menjelaskan, pondasi agama bertujuan untuk pembangunan yang berkah, pondasi budaya bertujuan untuk menjaga nilai sosial dan meningkatkan etos kerja masyarakat, serta pondasi teknologi berfungsi untuk mempercepat program-program pembangunan. 

“Nilai-nilai budaya, agama dan teknologi adalah aspek penting dalam membangun Kabupaten Sumedang untuk semakin maju dan sejahtera,” katanya. 

Dony menyebutkan, kepemimpinan yang baik dan dapat dipercaya oleh masyarakatnya adalah kunci untuk menjadi inspirasi serta masyarakat dapat menaruh rasa percaya tinggi terhadap pemimpinnya. 

"Jika pemimpinnya bagus, maka ia akan menginspirasi, saat rasa kepercayaan itu hadir antara pemimpin dengan masyarakatnya, kesejahteraan pun akan senantiasa mengikuti," kata Dony. 

Dalam mendukung sistem birokrasi, Sumedang menjalankan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektoronik (SPBE) untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan publik. 

"Aplikasi unggulan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang yaitu aplikasi Tahu Sumedang dan WA Kepo. Digitalisasi sangat berdampak baik untuk masyarakat dalam pelayanan yang lebih efisien," jelas Bupati Dony.

Menurut Dony, Pemkab Sumedang akan terus memberikan ruang untuk aspirasi, masukan bagi seluruh masyarakat untuk berpatisipasi dalam membangun Kabupaten Sumedang yang semakin maju. 

Penulis : Dea Andriyawan
Editor : Ajijah

