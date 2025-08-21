Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Indikator TPP ASN di Sumedang Salah Satunya Kinerja Pengelolaan Sampah

Pemkab Sumedang akan menjadikan kinerja pengelolaan sampah sebagai salah satu indikator penerimaan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di seluruh SKPD.
Dea Andriyawan
Dea Andriyawan - Bisnis.com
Kamis, 21 Agustus 2025 | 20:47
Share
Ilustrasi sampah dari kemasan plastik/ Freepik
Ilustrasi sampah dari kemasan plastik/ Freepik

Bisnis.com, BANDUNG -- Pemerintah Kabupaten Sumedang akan menjadikan kinerja pengelolaan sampah sebagai salah satu indikator penerimaan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Sekretaris Daerah (Sekda) Sumedang Tuti Ruswati mengatakan indikator pengelolaan sampah akan menjadi 5% dari TPP yang akan diterima ASN.

Rencananya aturan ini mulai diterapkan Agustus ini untuk TPP yang akan diterima ASN mulai September mendatang.

"TPP akan dikenakan potongan sesuai capaian kinerja sebesar 10% dan pengelolaan sampah sebesar 5%," jelasnya dalam Rapat Koordinasi sekaligus Penandatanganan Perjanjian Kinerja SKPD Kabupaten Sumedang di Aula Tampomas, PPS, Kamis (21/8/2025).

Hal yang sama disampaikan Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir. Ia meminta SKPD agar bekerja sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Pencapaian kinerja harus dimulai dengan tujuan yang jelas, yakni mewujudkan Sumedang Simpati semakin maju menuju Indonesia Emas 2045. 

“Tujuan akhirnya adalah bagaimana masyarakat sejahtera lahir dan batin. Untuk mencapainya, setiap SKPD harus fokus pada target dan sasaran IKU. Tidak boleh ada kegiatan yang tidak berdampak pada pencapaian IKU,” kata Dony.

Baca Juga

Dony meminta pimpinan SKPD agar memahami IKU dan tupoksinya masing-masing, serta tingkatkan kepedulian dengan turun langsung ke lapangan untuk melihat realitas permasalahan. 

“Setelah paham IKU, pahami masalah yang terkait. Tingkatkan kepedulian kita dengan banyak turun ke lapangan. Semakin banyak berinteraksi, akan semakin banyak inspirasi dan motivasi untuk menetapkan kegiatan yang benar-benar berdampak,” jelasnya.

Meski demikian, Dony juga menyampaikan apresiasi atas kinerja jajaran SKPD yang telah bekerja dengan sepenuh hati. 

“Saya sangat mengapresiasi kinerja Ibu Bapak semuanya yang sebagian telah melaksanakan tugas dengan ilmu dan hati. Insyaallah dengan itu, pelaksanaan tugas kita akan membawa kebaikan dan manfaat,” ujarnya.

Wakil Bupati Fajar Aldila menambahkan seluruh jajaran pemerintah daerah harus bekerja dengan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

“Belanja pegawai dan infrastruktur harus seimbang. Pegawai pemerintah digaji oleh rakyat, maka kepentingan rakyat harus selalu menjadi prioritas. Karena itu, koordinasi lintas sektoral juga harus diperkuat,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Dea Andriyawan
Editor : Ajijah

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Ekspektasi Tinggi untuk Saham Darma Henwa (DEWA), Emiten Kontraktor Tambang Bakrie
Premium
2 jam yang lalu

Ekspektasi Tinggi untuk Saham Darma Henwa (DEWA), Emiten Kontraktor Tambang Bakrie

Jejak Paulus Tannos di Red Notice dan Daftar WNI yang Jadi Buronan Interpol
Premium
3 jam yang lalu

Jejak Paulus Tannos di Red Notice dan Daftar WNI yang Jadi Buronan Interpol

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

RSUD Umar Wirahadikusumah Jadi Rumah Sakit Literasi Pertama di Indonesia

RSUD Umar Wirahadikusumah Jadi Rumah Sakit Literasi Pertama di Indonesia

Wabup Sumedang Paparkan 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting

Wabup Sumedang Paparkan 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting

Respons Banyak Aduan, Pemkab Sumedang Gencarkan Perbaikan Jalan Rusak

Respons Banyak Aduan, Pemkab Sumedang Gencarkan Perbaikan Jalan Rusak

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Asyiknya Wisman Belanja di Pasar Kreatif Bandung 2025
Bisnis Jabar
2 jam yang lalu

Asyiknya Wisman Belanja di Pasar Kreatif Bandung 2025

Indikator TPP ASN di Sumedang Salah Satunya Kinerja Pengelolaan Sampah
Kabar Jabar
3 jam yang lalu

Indikator TPP ASN di Sumedang Salah Satunya Kinerja Pengelolaan Sampah

BP Taskin: Petani Tak Bisa Terus Jual Mentah, Indramayu Perlu Industrialisasi
Kabar Jabar
4 jam yang lalu

BP Taskin: Petani Tak Bisa Terus Jual Mentah, Indramayu Perlu Industrialisasi

Indonesia’s Horse Racing Merdeka Cup 2025 Digelar di Pantai Pangandaran
Kabar Jabar
7 jam yang lalu

Indonesia’s Horse Racing Merdeka Cup 2025 Digelar di Pantai Pangandaran

Sebanyak 77 Warga Cirebon Dikirim ke Jepang, Tanda Pasar Kerja Lokal Mandek?
Bisnis Jabar
8 jam yang lalu

Sebanyak 77 Warga Cirebon Dikirim ke Jepang, Tanda Pasar Kerja Lokal Mandek?

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Gempa Kabupaten Bekasi Masuk Kategori Gempa Merusak ke-29 Tahun Ini

2

RSUD Umar Wirahadikusumah Jadi Rumah Sakit Literasi Pertama di Indonesia

3

Indonesia’s Horse Racing Merdeka Cup 2025 Digelar di Pantai Pangandaran

4

PBB-P2 Kota Cirebon Naik 10 Kali Lipat Demi Penuhi Target Rp70,42 Miliar

5

KDM Pastikan Pemprov Jabar Tangani Kerusakan Akibat Gempa di Bekasi dan Karawang

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

5 Kuliner Lawas Cirebon yang Bisa Dinikmati Pelancong saat Liburan

5 Kuliner Lawas Cirebon yang Bisa Dinikmati Pelancong saat Liburan

Alarm BPS: Hotel Sepi, Ekonomi Pariwisata Garut Di Persimpangan Jalan

Alarm BPS: Hotel Sepi, Ekonomi Pariwisata Garut Di Persimpangan Jalan

Rekrutmen Pekerja di PT Yihong Novatex Dibayangi Isu Percaloan

Rekrutmen Pekerja di PT Yihong Novatex Dibayangi Isu Percaloan

Antisipasi Warga Pendatang Baru, Pemkot Bandung Sisir Terminal & Daerah Penampung

Antisipasi Warga Pendatang Baru, Pemkot Bandung Sisir Terminal & Daerah Penampung

Izinkan Mobil Dinas untuk Mudik, Dedi Mulyadi Tak Terima Dalih Wali Kota Depok

Izinkan Mobil Dinas untuk Mudik, Dedi Mulyadi Tak Terima Dalih Wali Kota Depok

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

Konferensi Internasional Angkat Isu Keberlanjutan Industri di Indonesia
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Gempa Kabupaten Bekasi Masuk Kategori Gempa Merusak ke-29 Tahun Ini

2

RSUD Umar Wirahadikusumah Jadi Rumah Sakit Literasi Pertama di Indonesia

3

Indonesia’s Horse Racing Merdeka Cup 2025 Digelar di Pantai Pangandaran

4

PBB-P2 Kota Cirebon Naik 10 Kali Lipat Demi Penuhi Target Rp70,42 Miliar

5

KDM Pastikan Pemprov Jabar Tangani Kerusakan Akibat Gempa di Bekasi dan Karawang