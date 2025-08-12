Respons Banyak Aduan, Pemkab Sumedang Gencarkan Perbaikan Jalan Rusak

Untuk perbaikan ruas Jalan Tolengas-Jatigede, Pemkab Sumedang mengajukan ke BBWS Cimanuk Cisanggarung juga ke Pemprov Jabar.

Bisnis.com, SUMEDANG - Pemerintah Kabupaten Sumedang gencar lakukan perbaikan jalan, salah satunya perbaikan di ruas jalan Tolengas-Jatigede.

Jalan pintu masuk ke kawasan Bendungan Jatigede ini di bawah pengelolaan BBWS Cimanuk Cisanggarung mengalami kerusakan di Desa Darmawangi sampai Marongge. Kecamatan Tomo.

“Alhamudulillah, ruas jalan yang rusak di Jalan Tolengas-Jatigede sudah mulai diperbaiki. Perbaikan dilakukan Pemrov Jabar setelah sebelumnya kami mengajukan untuk diperbaiki,” kata Bupati Dony Ahmad Munir, Senin (11/8/2025).

Menurutnya, untuk perbaikan ruas Jalan Tolengas-Jatigede, Pemkab Sumedang mengajukan ke BBWS Cimanuk Cisanggarung juga ke Pemprov Jabar.

“Provinsi merealisasikan tahun ini dengan anggaran mencapai Rp32 miliar. Hatur nuhun pisan untuk Pak Gubernur Dedi Mulyadi,” katanya.

Jalan Tolengas-Jatigede mulai tahun 2022 diperbaiki. Jalan pintu masuk ke kawasan Bendungan Jatigede ini mengalami kerusakan karena menjadi jalur distribusi truk-truk yang mengangkut material dari Gunung Julang untuk proyek strategis nasional Bendungan Cipanas di Ujungjaya.

BBWS Cimanuk Cisanggarung mulai memperbaiki jalan ini untuk tahap I tahun 2022 di Blok Desa Mekarwangi, Tomo. Kemudian tahap II dilanjutkan tahun 2023, Rehabilitasi Jalan Tolengas-Jatigede di Desa Mekarwangi dan Desa Darmawangi, Kecamatan Tomo.

Kemudian tahun 2024 juga dilanjutkan perbaikannya dan untuk tahun 2025 ini perbaikan dilakukan oleh Pemprov Jabar.