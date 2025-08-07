Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pemkab Sumedang Matangkan Persiapan Festival Pesona Jatigede 2025

Pemkab Sumedang siapkan Festival Pesona Jatigede 2025 dengan rapat koordinasi, fokus pada agenda, anggaran, dan keamanan untuk sukseskan acara pariwisata ini.
Dea Andriyawan
Dea Andriyawan - Bisnis.com
Kamis, 7 Agustus 2025 | 08:15
Share
Wisatawan berpose di kawasan wisata Puncak Permata, Jatigede, Sumedang, Jawa Barat. Selain manfaat pengolahan air untuk PLTA dan pengairan wilayah Sumedang hingga Cirebon, Waduk Jatigede juga menjadi salah satu objek wisata yang menarik untuk dikunjungi. Dok. BBWS Cimanuk-Cisanggarung
Wisatawan berpose di kawasan wisata Puncak Permata, Jatigede, Sumedang, Jawa Barat. Selain manfaat pengolahan air untuk PLTA dan pengairan wilayah Sumedang hingga Cirebon, Waduk Jatigede juga menjadi salah satu objek wisata yang menarik untuk dikunjungi. Dok. BBWS Cimanuk-Cisanggarung
Ringkasan Berita
  • Pemkab Sumedang mempersiapkan Festival Pesona Jatigede 2025 dengan agenda seperti Jatigede 10K, Sumedang Walkers, dan Kejuaraan Internasional Paragliding.
  • Rapat koordinasi dipimpin oleh Wakil Bupati dan Sekda untuk membahas rencana kegiatan, anggaran, dan sinergi dengan pihak keamanan.
  • Promosi festival akan dilakukan melalui penayangan video di bioskop, dengan harapan meningkatkan pariwisata dan partisipasi masyarakat.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, BANDUNG— Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang matangkan persiapan gelaran Festival Pesona Jatigede 2025, yang meliputi agenda Jatigede 10K 2025, Sumedang Walkers, Festival Pesona Jatigede 2025 dan Kejuaraan Internasional Paragliding.

Persiapan ditandai dengan digelarnya rapat koordinasi yang dipimpin oleh Wakil Bupati Sumedang M. Fajar Aldila bersama Sekretaris Daerah Tuti Ruswati di Gedung Negara, Rabu (6/8/2025).

Rakor menjadi forum membahas rencana kegiatan sekaligus menampung berbagai aspirasi dan masukan yang disampaikan.

“Momen besar ini harus dipersiapkan sebaik-baiknya. Semua harus terencana dengan matang agar pelaksanaannya berjalan lancar,” tegas Sekda Tuti.

Fajar menambahkan, setiap rencana kegiatan harus dirinci secara jelas, terutama menyangkut anggaran, kebutuhan sumber daya manusia dan pengamanan. 

Ia menekankan pentingnya sinergi dengan pihak keamanan seperti Polres, Kodim, Satpol PP, dan instansi lainnya agar rangkaian kegiatan berlangsung tertib dan aman.

Baca Juga

“Tolong tuangkan secara terbuka dalam proposal. Kalau memang butuh banyak, tuliskan saja agar kita bisa bahas bersama solusinya,” ujar Wabup Fajar.

Sebagai langkah promosi, rencananya akan dilakukan penayangan video promosi Festival Pesona Jatigede di bioskop. 

Nobar (nonton bareng) video promosi direncanakan akan melibatkan Bupati, Wakil Bupati, Sekda, serta jajaran perangkat daerah lainnya.

Wabup Fajar berharap agar pada rapat koordinasi selanjutnya seluruh panitia pelaksana sudah membawa rencana yang lebih matang dan perhitungan anggaran yang sudah dikunci.

“Kita harus tahu seberapa besar kebutuhan yang diperlukan, sehingga bisa menentukan langkah-langkah penyelesaian secara tepat,” pungkasnya.

Festival Pesona Jatigede 2025 diharapkan menjadi momentum strategis untuk mengangkat potensi pariwisata Jatigede dan Sumedang ke tingkat yang lebih tinggi. Selain itu gelaran ini juga sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun wajah baru Sumedang yang lebih semarak dan atraktif.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Dea Andriyawan
Editor : Restu Wahyuning Asih

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Hartadinata Abadi (HRTA) Shines Bright on Bullion Bank Synergy
Premium
1 jam yang lalu

Hartadinata Abadi (HRTA) Shines Bright on Bullion Bank Synergy

Lo Kheng Hong Borong Lagi Saham Bank Danamon (BDMN)
Premium
4 jam yang lalu

Lo Kheng Hong Borong Lagi Saham Bank Danamon (BDMN)

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Gibran Siap Hadiri Puncak Festival Pacu Jalur 2025 di Kuansing

Gibran Siap Hadiri Puncak Festival Pacu Jalur 2025 di Kuansing

Festival Teluk Wondama Merayakan Satu Abad Peradaban Orang Papua

Festival Teluk Wondama Merayakan Satu Abad Peradaban Orang Papua

Seniman Sumedang Wakili Indonesia Tampil di Festival Budaya Internasional Inggris

Seniman Sumedang Wakili Indonesia Tampil di Festival Budaya Internasional Inggris

Tingkatkan Serapan Pajak, Dony Minta Bapenda Sumedang Jangan Pakai Cara-cara Lama

Tingkatkan Serapan Pajak, Dony Minta Bapenda Sumedang Jangan Pakai Cara-cara Lama

Prabowo Perintahkan Event MotoGP dan F1 Powerboat Dilanjutkan

Prabowo Perintahkan Event MotoGP dan F1 Powerboat Dilanjutkan

Kembangkan Pariwisata, Jalan Tunjungan Surabaya Ditata Ulang

Kembangkan Pariwisata, Jalan Tunjungan Surabaya Ditata Ulang

Deretan Wisata Terkenal di Pati, yang Lagi Viral di Media Sosial

Deretan Wisata Terkenal di Pati, yang Lagi Viral di Media Sosial

Adu Cepat Penerbangan Domestik Vs Internasional Mengangkasa dari Era Covid

Adu Cepat Penerbangan Domestik Vs Internasional Mengangkasa dari Era Covid

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Garut Mau Hilirisasi Jagung, Tapi Pabriknya Masih Impian
Bisnis Jabar
2 jam yang lalu

Garut Mau Hilirisasi Jagung, Tapi Pabriknya Masih Impian

Seniman Sumedang Wakili Indonesia Tampil di Festival Budaya Internasional Inggris
Kabar Jabar
2 jam yang lalu

Seniman Sumedang Wakili Indonesia Tampil di Festival Budaya Internasional Inggris

Kopdes Merah Putih Cirebon Harus Punya Komitmen Lawan Pinjol dan Rentenir
Kabar Jabar
2 jam yang lalu

Kopdes Merah Putih Cirebon Harus Punya Komitmen Lawan Pinjol dan Rentenir

Bulog Cirebon Serap 120.917 Ton GKG, Stok Beras Tembus 175.000 Ton
Bisnis Jabar
3 jam yang lalu

Bulog Cirebon Serap 120.917 Ton GKG, Stok Beras Tembus 175.000 Ton

Susi Pudjiastuti Tolak KJA di Pantai Timur Pangandaran, DKP Jabar Kawal Review Perizinan
Kabar Jabar
3 jam yang lalu

Susi Pudjiastuti Tolak KJA di Pantai Timur Pangandaran, DKP Jabar Kawal Review Perizinan

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Pemkab Sumedang Matangkan Persiapan Festival Pesona Jatigede 2025

2

Kapal Nelayan Terbalik di Laut Jawa, Empat Awak Masih Hilang

3

Susi Pudjiastuti Tolak KJA di Pantai Timur Pangandaran, DKP Jabar Kawal Review Perizinan

4

Garut Mau Hilirisasi Jagung, Tapi Pabriknya Masih Impian

5

Kopdes Merah Putih Cirebon Harus Punya Komitmen Lawan Pinjol dan Rentenir

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

5 Kuliner Lawas Cirebon yang Bisa Dinikmati Pelancong saat Liburan

5 Kuliner Lawas Cirebon yang Bisa Dinikmati Pelancong saat Liburan

Alarm BPS: Hotel Sepi, Ekonomi Pariwisata Garut Di Persimpangan Jalan

Alarm BPS: Hotel Sepi, Ekonomi Pariwisata Garut Di Persimpangan Jalan

Rekrutmen Pekerja di PT Yihong Novatex Dibayangi Isu Percaloan

Rekrutmen Pekerja di PT Yihong Novatex Dibayangi Isu Percaloan

Antisipasi Warga Pendatang Baru, Pemkot Bandung Sisir Terminal & Daerah Penampung

Antisipasi Warga Pendatang Baru, Pemkot Bandung Sisir Terminal & Daerah Penampung

Izinkan Mobil Dinas untuk Mudik, Dedi Mulyadi Tak Terima Dalih Wali Kota Depok

Izinkan Mobil Dinas untuk Mudik, Dedi Mulyadi Tak Terima Dalih Wali Kota Depok

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

05 Agustus 2025

Foto

Yaqut Cholil Qoumas Usai Jalani Pemeriksaan di KPK
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Pemkab Sumedang Matangkan Persiapan Festival Pesona Jatigede 2025

2

Kapal Nelayan Terbalik di Laut Jawa, Empat Awak Masih Hilang

3

Susi Pudjiastuti Tolak KJA di Pantai Timur Pangandaran, DKP Jabar Kawal Review Perizinan

4

Garut Mau Hilirisasi Jagung, Tapi Pabriknya Masih Impian

5

Kopdes Merah Putih Cirebon Harus Punya Komitmen Lawan Pinjol dan Rentenir