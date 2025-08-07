Pemkab Sumedang Matangkan Persiapan Festival Pesona Jatigede 2025

Pemkab Sumedang siapkan Festival Pesona Jatigede 2025 dengan rapat koordinasi, fokus pada agenda, anggaran, dan keamanan untuk sukseskan acara pariwisata ini.

Bisnis.com, BANDUNG— Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang matangkan persiapan gelaran Festival Pesona Jatigede 2025, yang meliputi agenda Jatigede 10K 2025, Sumedang Walkers, Festival Pesona Jatigede 2025 dan Kejuaraan Internasional Paragliding.

Persiapan ditandai dengan digelarnya rapat koordinasi yang dipimpin oleh Wakil Bupati Sumedang M. Fajar Aldila bersama Sekretaris Daerah Tuti Ruswati di Gedung Negara, Rabu (6/8/2025).

Rakor menjadi forum membahas rencana kegiatan sekaligus menampung berbagai aspirasi dan masukan yang disampaikan.

“Momen besar ini harus dipersiapkan sebaik-baiknya. Semua harus terencana dengan matang agar pelaksanaannya berjalan lancar,” tegas Sekda Tuti.

Fajar menambahkan, setiap rencana kegiatan harus dirinci secara jelas, terutama menyangkut anggaran, kebutuhan sumber daya manusia dan pengamanan.

Ia menekankan pentingnya sinergi dengan pihak keamanan seperti Polres, Kodim, Satpol PP, dan instansi lainnya agar rangkaian kegiatan berlangsung tertib dan aman.

“Tolong tuangkan secara terbuka dalam proposal. Kalau memang butuh banyak, tuliskan saja agar kita bisa bahas bersama solusinya,” ujar Wabup Fajar.

Sebagai langkah promosi, rencananya akan dilakukan penayangan video promosi Festival Pesona Jatigede di bioskop.

Nobar (nonton bareng) video promosi direncanakan akan melibatkan Bupati, Wakil Bupati, Sekda, serta jajaran perangkat daerah lainnya.

Wabup Fajar berharap agar pada rapat koordinasi selanjutnya seluruh panitia pelaksana sudah membawa rencana yang lebih matang dan perhitungan anggaran yang sudah dikunci.

“Kita harus tahu seberapa besar kebutuhan yang diperlukan, sehingga bisa menentukan langkah-langkah penyelesaian secara tepat,” pungkasnya.

Festival Pesona Jatigede 2025 diharapkan menjadi momentum strategis untuk mengangkat potensi pariwisata Jatigede dan Sumedang ke tingkat yang lebih tinggi. Selain itu gelaran ini juga sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun wajah baru Sumedang yang lebih semarak dan atraktif.