BTPN Syariah Berangkatkan 8 Warga Bandung Umrah Gratis

Bisnis.com, BANDUNG - Sebagai Bank yang sejak awal berkomitmen melayani masyarakat inklusi, BTPN Syariah tidak hanya menghadirkan akses keuangan bagi mereka yang belum tersentuh layanan perbankan formal, tetapi juga melakukan pemberdayaan dan pendampingan secara berkelanjutan.

Fokus utama Bank adalah mendampingi perempuan prasejahtera agar memiliki pembiayaan yang sesuai, pengetahuan yang relevan, serta kesempatan untuk tumbuh dan memiliki kehidupan yang lebih baik.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui Pertemuan Rutin Sentra (PRS) atau kumpulan yang dilakukan setiap dua minggu sekali. Dalam pertemuan ini, BTPN Syariah tidak hanya memberikan akses pembiayaan, tetapi juga akses pengetahuan dan pendampingan dari Community Officer (CO).

Melalui pendekatan ini, Bank membangun empat perilaku unggul nasabah yang menjadi fondasi pertumbuhan, yakni Berani Berusaha, Disiplin, Kerja Keras, dan Saling Bantu (BDKS).

“Nasabah kami tumbuh dari semangat dan perilaku unggul yang mereka jalani setiap hari. Melalui kumpulan, mereka tidak hanya menabung atau mendapatkan pembiayaan, tetapi juga belajar, berbagi, dan saling menguatkan. BDKS bukan hanya slogan, tetapi merupakan kunci agar masyarakat inklusi semakin berdaya, tumbuh, dan bertahan dalam berbagai situasi,” ujar Direktur BTPN Syariah Fachmy Achmad pada Jumat (8/8/2025).

Sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dan pertumbuhan nasabah, BTPN Syariah memberikan hadiah umrah gratis kepada sentra yang anggotanya konsisten menjalankan prinsip BDKS, rutin membayar angsuran, dan menginspirasi warga sekitar, salah satunya kepada delapan nasabah Sentra Sindangsari 06 di Kelurahan Wargamekar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Program Umrah Satu Pesawat ini merupakan upaya BTPN Syariah dalam mewujudkan niat baik nasabah lebih cepat.

"Tak pernah menyangka sebelumnya kalau saya akan berangkat umrah tahun ini. Terharunya lagi, saya akan berangkat umrah gratis dengan teman-teman saya di sentra. Kami yang biasanya duduk bersama di kumpulan, Insya Allah bisa duduk-duduk bersama juga di depan Ka’bah, beribadah bersama di Tanah Suci," ungkap Reni Wati, Ketua Sentra Sindangsari 06 atau salah satu nasabah BTPN Syariah yang merupakan warga Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat.

Antusiasme pun datang dari jajaran pemerintah daerah. Dalam sambutannya, Kepala Bagian Perekonomian Kabupaten Bandung Yayan Suheryan menyampaikan kebanggaannya terhadap warga yang mendapatkan hadiah umrah gratis. Ia berharap semangat nasabah-nasabah ini bisa menular ke wilayah lain.

“Terima kasih kepada BTPN Syariah yang telah memberdayakan, mendampingi, dan melayani masyarakat kami di sini. Dengan pendampingan intensif, akses pembiayaan, serta literasi keuangan yang konsisten, warga kami tumbuh menjadi pribadi yang unggul dengan prinsip BDKS. Dengan sikap ini, satu per satu impian mereka mulai terwujud, termasuk impian besar untuk berangkat ke Tanah Suci,” jelasnya.

Senada, Camat Baleendah Eef Syarif Hidayatullah juga mengungkapkan kebanggaannya terhadap warganya yang berangkat umrah. “Saya merasa sangat bahagia melihat warga saya bisa menggapai impiannya untuk berangkat umrah secara gratis. Ini bukan hanya kebanggaan bagi pribadi yang berangkat, tetapi juga bagi kami semua di desa ini. Saya berharap semakin banyak warga yang mendapatkan pendampingan dan pelayanan dari BTPN Syariah, sehingga ibu-ibu makin berdaya, mampu membantu perekonomian keluarga, bahkan turut menggerakkan ekonomi daerah," ujar Eef.

Dalam kesempatan yang sama, Pimpinan Wilayah Jawa Barat BTPN Syariah Firmansyah mengatakan manajemen melakukan seleksi ketat dalam pemberian hadiah umrah gratis ini.

Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi nasabah, yakni menjadi nasabah BTPN Syariah minimal tiga tahun, selalu membayar angsuran tepat waktu, menginspirasi lingkungan sekitar, dan usahanya tumbuh dari waktu ke waktu.

“Kami ingin memastikan bahwa hadiah umrah ini benar-benar diberikan kepada nasabah yang tidak hanya tumbuh bersama BTPN Syariah, tetapi juga membawa dampak positif bagi sekitarnya. Ini bentuk apresiasi kami atas kedisiplinan, ketekunan, dan semangat nasabah dalam mewujudkan impiannya,” ujar Firmansyah.

Pemberian hadiah umrah tersebut dilakukan dalam rangkaian kegiatan Festival Si Tepat, sebuah ajang inspiratif yang ditujukan untuk mengapresiasi kegigihan masyarakat inklusi.

Festival ini menjadi bukti komitmen BTPN Syariah dalam memberdayakan perempuan segmen ultra mikro, segmen yang menjadi fokus BTPN Syariah yang selama ini belum tersentuh layanan keuangan formal semata-mata untuk menciptakan kesempatan tumbuh dan hidup yang lebih berarti dengan mengenalkan perilaku unggul Berani Berusaha, Disiplin, Kerja Keras, dan Saling Bantu (BDKS).

Pada festival ini, masyarakat dan nasabah menikmati berbagai informasi dalam sesi literasi dan edukasi keuangan. Edukasi ini dirancang untuk membantu perempuan pelaku usaha ultra mikro memahami cara mengelola keuangan secara efektif, berani bermimpi besar, dan tetap konsisten dalam meraih impiannya.

Tak hanya itu, masyarakat umum juga mendapatkan produk-produk istimewa di bazar nasabah BTPN Syariah. Beberapa produk yang dipasarkan, di antaranya makanan khas mochi, kue basah, batagor, cilok, dan berbagai aneka makanan ringan lainnya.

Bazar ini bukan hanya menjadi wadah promosi bagi nasabah BTPN Syariah, tapi juga membuka akses pasar bagi pelaku usaha ultra mikro untuk mengenalkan produknya ke masyarakat luas.

Corporate & Marketing Communication Head BTPN Syariah Ainul Yaqin menjelaskan BTPN Syariah merupakan satu-satunya bank syariah yang fokus memberdayakan masyarakat inklusi dengan memberikan akses keuangan, menyediakan layanan perbankan yang tepat sesuai kebutuhan masyarakat, dan juga akses pengetahuan melalui program pemberdayaan yang berguna untuk mengembangkan usaha dan mencapai kehidupan yang lebih berarti.

"Bahwa ujungnya dalam proses bisnis BTPN Syariah adalah membangun perilaku unggul nasabah segmen ultra mikro, yaitu BDKS; Berani Berusaha, Disiplin, Kerja Keras, dan Saling Bantu atau Solidaritas. Solidaritas tersebut akan terbangun menjadi daya tahan yang baik untuk menghadapi apapun kondisi komunitas secara bersama-sama. Dan semangat tersebut tentunya akan semakin tajam dengan meningkatnya kehadiran nasabah di kumpulan. Dengan demikian, hadir di kumpulan adalah sebuah keharusan untuk mendapatkan semua akses yang diberikan oleh BTPN Syariah. Bayangkan bila perilaku unggul ini diterapkan oleh seluruh perempuan, ibu-ibu nasabah, pastinya akan tercipta perempuan- perempuan hebat di pelosok negeri," ungkap Ain, sapaan akrab Ainul Yaqin.

Ia menambahkan bahwa kabar bahagia ini sengaja diberikan sejak awal karena butuh beberapa proses yang harus dilakukan sebelum berangkat umrah, dimana hadiah umrah gratis ini tak lepas dari usaha ibu- ibu nasabah yang sudah bekerja keras dan disiplin hadir dalam kumpulan yang dilakukan setiap dua minggu sekali.

“Setelah ibu-ibu duduk bersama di rumah nasabah untuk kumpulan, Insya Allah ibu-ibu juga akan duduk bareng-bareng di depan Ka’bah, beribadah bersama di Tanah Suci,” tutup Ain.