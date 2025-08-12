Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

BTPN Syariah Berangkatkan 8 Warga Bandung Umrah Gratis

BTPN Syariah memberangkatkan 8 warga Bandung umrah gratis sebagai apresiasi atas komitmen mereka menjalankan prinsip BDKS dan kontribusi positif di komunitas
Media Digital
Media Digital - Bisnis.com
Selasa, 12 Agustus 2025 | 14:54
Share
BTPN Syariah memberikan hadiah umrah gratis di Bandung
BTPN Syariah memberikan hadiah umrah gratis di Bandung
Ringkasan Berita
  • BTPN Syariah memberangkatkan delapan warga Bandung untuk umrah gratis sebagai apresiasi atas komitmen mereka menjalankan prinsip BDKS (Berani Berusaha, Disiplin, Kerja Keras, dan Saling Bantu).
  • Program ini merupakan bagian dari upaya BTPN Syariah dalam memberdayakan perempuan prasejahtera melalui akses keuangan, pendampingan, dan edukasi keuangan.
  • Festival Si Tepat menjadi ajang untuk mengapresiasi nasabah yang disiplin dan gigih, serta membuka akses pasar bagi pelaku usaha ultra mikro melalui bazar produk lokal.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, BANDUNG - Sebagai Bank yang sejak awal berkomitmen melayani masyarakat inklusi, BTPN Syariah tidak hanya menghadirkan akses keuangan bagi mereka yang belum tersentuh layanan perbankan formal, tetapi juga melakukan pemberdayaan dan pendampingan secara berkelanjutan.

Fokus utama Bank adalah mendampingi perempuan prasejahtera agar memiliki pembiayaan yang sesuai, pengetahuan yang relevan, serta kesempatan untuk tumbuh dan memiliki kehidupan yang lebih baik.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui Pertemuan Rutin Sentra (PRS) atau kumpulan yang dilakukan setiap dua minggu sekali. Dalam pertemuan ini, BTPN Syariah tidak hanya memberikan akses pembiayaan, tetapi juga akses pengetahuan dan pendampingan dari Community Officer (CO).

Melalui pendekatan ini, Bank membangun empat perilaku unggul nasabah yang menjadi fondasi pertumbuhan, yakni Berani Berusaha, Disiplin, Kerja Keras, dan Saling Bantu (BDKS).

“Nasabah kami tumbuh dari semangat dan perilaku unggul yang mereka jalani setiap hari. Melalui kumpulan, mereka tidak hanya menabung atau mendapatkan pembiayaan, tetapi juga belajar, berbagi, dan saling menguatkan. BDKS bukan hanya slogan, tetapi merupakan kunci agar masyarakat inklusi semakin berdaya, tumbuh, dan bertahan dalam berbagai situasi,” ujar Direktur BTPN Syariah Fachmy Achmad pada Jumat (8/8/2025).

Sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dan pertumbuhan nasabah, BTPN Syariah memberikan hadiah umrah gratis kepada sentra yang anggotanya konsisten menjalankan prinsip BDKS, rutin membayar angsuran, dan menginspirasi warga sekitar, salah satunya kepada delapan nasabah Sentra Sindangsari 06 di Kelurahan Wargamekar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Program Umrah Satu Pesawat ini merupakan upaya BTPN Syariah dalam mewujudkan niat baik nasabah lebih cepat.

"Tak pernah menyangka sebelumnya kalau saya akan berangkat umrah tahun ini. Terharunya lagi, saya akan berangkat umrah gratis dengan teman-teman saya di sentra. Kami yang biasanya duduk bersama di kumpulan, Insya Allah bisa duduk-duduk bersama juga di depan Ka’bah, beribadah bersama di Tanah Suci," ungkap Reni Wati, Ketua Sentra Sindangsari 06 atau salah satu nasabah BTPN Syariah yang merupakan warga Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat.

Antusiasme pun datang dari jajaran pemerintah daerah. Dalam sambutannya, Kepala Bagian Perekonomian Kabupaten Bandung Yayan Suheryan menyampaikan kebanggaannya terhadap warga yang mendapatkan hadiah umrah gratis. Ia berharap semangat nasabah-nasabah ini bisa menular ke wilayah lain.

“Terima kasih kepada BTPN Syariah yang telah memberdayakan, mendampingi, dan melayani masyarakat kami di sini. Dengan pendampingan intensif, akses pembiayaan, serta literasi keuangan yang konsisten, warga kami tumbuh menjadi pribadi yang unggul dengan prinsip BDKS. Dengan sikap ini, satu per satu impian mereka mulai terwujud, termasuk impian besar untuk berangkat ke Tanah Suci,” jelasnya.

Senada, Camat Baleendah Eef Syarif Hidayatullah juga mengungkapkan kebanggaannya terhadap warganya yang berangkat umrah. “Saya merasa sangat bahagia melihat warga saya bisa menggapai impiannya untuk berangkat umrah secara gratis. Ini bukan hanya kebanggaan bagi pribadi yang berangkat, tetapi juga bagi kami semua di desa ini. Saya berharap semakin banyak warga yang mendapatkan pendampingan dan pelayanan dari BTPN Syariah, sehingga ibu-ibu makin berdaya, mampu membantu perekonomian keluarga, bahkan turut menggerakkan ekonomi daerah," ujar Eef.

Dalam kesempatan yang sama, Pimpinan Wilayah Jawa Barat BTPN Syariah Firmansyah mengatakan manajemen melakukan seleksi ketat dalam pemberian hadiah umrah gratis ini.

Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi nasabah, yakni menjadi nasabah BTPN Syariah minimal tiga tahun, selalu membayar angsuran tepat waktu, menginspirasi lingkungan sekitar, dan usahanya tumbuh dari waktu ke waktu.

“Kami ingin memastikan bahwa hadiah umrah ini benar-benar diberikan kepada nasabah yang tidak hanya tumbuh bersama BTPN Syariah, tetapi juga membawa dampak positif bagi sekitarnya. Ini bentuk apresiasi kami atas kedisiplinan, ketekunan, dan semangat nasabah dalam mewujudkan impiannya,” ujar Firmansyah.

Pemberian hadiah umrah tersebut dilakukan dalam rangkaian kegiatan Festival Si Tepat, sebuah ajang inspiratif yang ditujukan untuk mengapresiasi kegigihan masyarakat inklusi.

Festival ini menjadi bukti komitmen BTPN Syariah dalam memberdayakan perempuan segmen ultra mikro, segmen yang menjadi fokus BTPN Syariah yang selama ini belum tersentuh layanan keuangan formal semata-mata untuk menciptakan kesempatan tumbuh dan hidup yang lebih berarti dengan mengenalkan perilaku unggul Berani Berusaha, Disiplin, Kerja Keras, dan Saling Bantu (BDKS).

Pada festival ini, masyarakat dan nasabah menikmati berbagai informasi dalam sesi literasi dan edukasi keuangan. Edukasi ini dirancang untuk membantu perempuan pelaku usaha ultra mikro memahami cara mengelola keuangan secara efektif, berani bermimpi besar, dan tetap konsisten dalam meraih impiannya.

Tak hanya itu, masyarakat umum juga mendapatkan produk-produk istimewa di bazar nasabah BTPN Syariah. Beberapa produk yang dipasarkan, di antaranya makanan khas mochi, kue basah, batagor, cilok, dan berbagai aneka makanan ringan lainnya.

Bazar ini bukan hanya menjadi wadah promosi bagi nasabah BTPN Syariah, tapi juga membuka akses pasar bagi pelaku usaha ultra mikro untuk mengenalkan produknya ke masyarakat luas. 

Corporate & Marketing Communication Head BTPN Syariah Ainul Yaqin menjelaskan BTPN Syariah merupakan satu-satunya bank syariah yang fokus memberdayakan masyarakat inklusi dengan memberikan akses keuangan, menyediakan layanan perbankan yang tepat sesuai kebutuhan masyarakat, dan juga akses pengetahuan melalui program pemberdayaan yang berguna untuk mengembangkan usaha dan mencapai kehidupan yang lebih berarti.

"Bahwa ujungnya dalam proses bisnis BTPN Syariah adalah membangun perilaku unggul nasabah segmen ultra mikro, yaitu BDKS; Berani Berusaha, Disiplin, Kerja Keras, dan Saling Bantu atau Solidaritas. Solidaritas tersebut akan terbangun menjadi daya tahan yang baik untuk menghadapi apapun kondisi komunitas secara bersama-sama. Dan semangat tersebut tentunya akan semakin tajam dengan meningkatnya kehadiran nasabah di kumpulan. Dengan demikian, hadir di kumpulan adalah sebuah keharusan untuk mendapatkan semua akses yang diberikan oleh BTPN Syariah. Bayangkan bila perilaku unggul ini diterapkan oleh seluruh perempuan, ibu-ibu nasabah, pastinya akan tercipta perempuan- perempuan hebat di pelosok negeri," ungkap Ain, sapaan akrab Ainul Yaqin.

Ia menambahkan bahwa kabar bahagia ini sengaja diberikan sejak awal karena butuh beberapa proses yang harus dilakukan sebelum berangkat umrah, dimana hadiah umrah gratis ini tak lepas dari usaha ibu- ibu nasabah yang sudah bekerja keras dan disiplin hadir dalam kumpulan yang dilakukan setiap dua minggu sekali.

“Setelah ibu-ibu duduk bersama di rumah nasabah untuk kumpulan, Insya Allah ibu-ibu juga akan duduk bareng-bareng di depan Ka’bah, beribadah bersama di Tanah Suci,” tutup Ain.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Media Digital
Editor : Media Digital

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Pertarungan Saham Konglomerat, Grup Djarum, Grup Barito, Grup Sinarmas di Tengah Tren Masuknya Investor Asing
Premium
58 menit yang lalu

Pertarungan Saham Konglomerat, Grup Djarum, Grup Barito, Grup Sinarmas di Tengah Tren Masuknya Investor Asing

Cerita Victor Hartono Grup Djarum Mematahkan Mitos “Kaya Tujuh Turunan” dan Kutukan Generasi Ketiga
Premium
1 jam yang lalu

Cerita Victor Hartono Grup Djarum Mematahkan Mitos “Kaya Tujuh Turunan” dan Kutukan Generasi Ketiga

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Daya Pikat BTPN Syariah (BTPS) dan Bank Jago (ARTO) di Balik Kinerja Positif

Daya Pikat BTPN Syariah (BTPS) dan Bank Jago (ARTO) di Balik Kinerja Positif

Laba BTPN Syariah (BTPS) Naik 16,6% jadi Rp644 Miliar per Semester I/2025

Laba BTPN Syariah (BTPS) Naik 16,6% jadi Rp644 Miliar per Semester I/2025

BTPN Syariah (BTPS) Bakal Buyback Saham Rp927 Miliar

BTPN Syariah (BTPS) Bakal Buyback Saham Rp927 Miliar

Bisnis Hotel Moncer, HAJJ Raih Omzet Rp521,7 Miliar

Bisnis Hotel Moncer, HAJJ Raih Omzet Rp521,7 Miliar

Jasindo Syariah Raih Rp1,29 Miliar dari Asuransi Perjalanan Umrah

Jasindo Syariah Raih Rp1,29 Miliar dari Asuransi Perjalanan Umrah

PNM Apresiasi Perjuangan Karyawan, Beri Reward Wisata Religi

PNM Apresiasi Perjuangan Karyawan, Beri Reward Wisata Religi

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Dedi Mulyadi Desak Cirebon Bereskan Sampah Sebelum Dana Ditahan
Kabar Jabar
56 menit yang lalu

Dedi Mulyadi Desak Cirebon Bereskan Sampah Sebelum Dana Ditahan

BTPN Syariah Berangkatkan 8 Warga Bandung Umrah Gratis
Kabar Jabar
1 jam yang lalu

BTPN Syariah Berangkatkan 8 Warga Bandung Umrah Gratis

Kios Dibongkar, 978 PKL di Jalur Wisata Ciater Diberi Uang Tunggu
Kabar Jabar
1 jam yang lalu

Kios Dibongkar, 978 PKL di Jalur Wisata Ciater Diberi Uang Tunggu

BTPN Syariah Berangkatkan 8 Warga Bandung Umrah Gratis
Kabar Jabar
1 jam yang lalu

BTPN Syariah Berangkatkan 8 Warga Bandung Umrah Gratis

Harga Beras Melonjak, Warga Cirebon Pilih Antre Panjang daripada Pasar
Kabar Jabar
1 jam yang lalu

Harga Beras Melonjak, Warga Cirebon Pilih Antre Panjang daripada Pasar

Puluhan Pekerja Asal Jabar di Batam Bakal Dipulangkan
Kabar Jabar
1 jam yang lalu

Puluhan Pekerja Asal Jabar di Batam Bakal Dipulangkan

Berita Lainnya

Terpopuler

1

Dampak Efisiensi Anggaran Terbaru, DAK Fisik ke Jabar Berkurang Rp169 Miliar

2

Wali Kota Bandung Farhan Minta Bandara Husein Sastranegara Diaktifkan Kembali

3

Dedi Mulyadi: Pendapatan Cukai Rokok Jabar Berpeluang Tak Capai Target

4

Pemprov Jabar Bakal Akusisi Sekolah Swasta yang Tutup

5

Koperasi Cirebon Runtuh Saat Pemerintah Gencar Promosi Kopdes Merah Putih

# Hot Topic

Rekomendasi Kami

5 Kuliner Lawas Cirebon yang Bisa Dinikmati Pelancong saat Liburan

5 Kuliner Lawas Cirebon yang Bisa Dinikmati Pelancong saat Liburan

Alarm BPS: Hotel Sepi, Ekonomi Pariwisata Garut Di Persimpangan Jalan

Alarm BPS: Hotel Sepi, Ekonomi Pariwisata Garut Di Persimpangan Jalan

Rekrutmen Pekerja di PT Yihong Novatex Dibayangi Isu Percaloan

Rekrutmen Pekerja di PT Yihong Novatex Dibayangi Isu Percaloan

Antisipasi Warga Pendatang Baru, Pemkot Bandung Sisir Terminal & Daerah Penampung

Antisipasi Warga Pendatang Baru, Pemkot Bandung Sisir Terminal & Daerah Penampung

Izinkan Mobil Dinas untuk Mudik, Dedi Mulyadi Tak Terima Dalih Wali Kota Depok

Izinkan Mobil Dinas untuk Mudik, Dedi Mulyadi Tak Terima Dalih Wali Kota Depok

VIDEO

Eks Menag Yaqut Cholil Dicekal KPK Imbas Kasus Korupsi Haji

Eks Menag Yaqut Cholil Dicekal KPK Imbas Kasus Korupsi Haji

12 Agustus 2025

Foto

Lomba Ketangkasan Pemadam Kebakaran
2+
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Dampak Efisiensi Anggaran Terbaru, DAK Fisik ke Jabar Berkurang Rp169 Miliar

2

Wali Kota Bandung Farhan Minta Bandara Husein Sastranegara Diaktifkan Kembali

3

Dedi Mulyadi: Pendapatan Cukai Rokok Jabar Berpeluang Tak Capai Target

4

Pemprov Jabar Bakal Akusisi Sekolah Swasta yang Tutup

5

Koperasi Cirebon Runtuh Saat Pemerintah Gencar Promosi Kopdes Merah Putih