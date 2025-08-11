Bisnis Indonesia Premium
Wali Kota Bandung Farhan Minta Bandara Husein Sastranegara Diaktifkan Kembali

Wali Kota Bandung Farhan berharap Bandara Husein Sastranegara diaktifkan kembali untuk mendukung pariwisata dan industri dirgantara.
Dea Andriyawan
Dea Andriyawan - Bisnis.com
Senin, 11 Agustus 2025 | 23:00
Pesawat Susi Air mendarat pada acara inagurasi penerbangan perdana Susi Air di Bandara Husein Sastranegara, Bandung, Jawa Barat, Rabu (2/7/2025). / Bisnis-Rachman
Pesawat Susi Air mendarat pada acara inagurasi penerbangan perdana Susi Air di Bandara Husein Sastranegara, Bandung, Jawa Barat, Rabu (2/7/2025). / Bisnis-Rachman

Bisnis.com, BANDUNG— Wali Kota Bandung Muhammad Farhan membandingkan kondisi sektor pariwisata sebelum dan sesudah Bandara Husein Sastranegara dinonaktifkan. Dia berharap Bandara Husein Sastranegara kembali menjadi pintu gerbang internasional Kota Bandung. 

Hal tersebut ia sampaikan dalam Seminar Nasional Menggali Nilai-Nilai Kedirgantaraan Kota Bandung di Auditorium BJ. Habibie, PT Dirgantara Indonesia (PTDI), Senin (11/8/2025).

Farhan menilai keberadaan bandara internasional akan memperkuat ekosistem industri dirgantara sekaligus sektor pariwisata Bandung. 

Pada tahun 2019 sebelum pandemi, katanya, jumlah penumpang di Bandara Husein mencapai 3,8 juta orang per tahun dengan 1 juta penumpang berasal dari Malaysia dan Singapura.

“Hal itu harus diulang, karena memberi darah bagi wilayah ini sebagai Transit Oriented Development [TOD]. Presiden Prabowo sudah menegaskan, perkembangan ekonomi nasional harus punya akses langsung ke bandara,” ujarnya, Senin (11/8/2025). 

Menurut Farhan, fungsi awal Bandara Husein bukan hanya untuk penerbangan komersial, tetapi juga untuk air power dan pengembangan industri. 

“Setelah krisis moneter, fungsi industri agak diabaikan. Padahal ini aset strategis. Sebelum pesawat mendarat, yang terlihat penumpang adalah atap PTDI. Kita harus pastikan itu menjadi pemandangan yang membanggakan, bukan kuburan,” imbuhnya.

Farhan juga mengaitkan rencana pengaktifan bandara dengan armada pesawat buatan PTDI seperti N219 untuk rute pendek Bandung–Tasikmalaya, Bandung–Pangandaran, atau Bandung–Cirebon. 

“Pesawat kecil ini akan memberi efisiensi dan nilai sosial yang besar. Saya bermimpi perjalanan dinas jadi jauh lebih efektif,” ungkapnya.

Dia menambahkan revitalisasi Bandara Husein harus terintegrasi dengan strategi pengembangan SDM dan teknologi. 

“Kita ingin orang datang ke Bandung bukan hanya untuk membeli pesawat, tapi juga memahami industri dirgantara yang kita miliki,” tuturnya. 

Penulis : Dea Andriyawan
Editor : Feni Freycinetia Fitriani

Dampak Efisiensi Anggaran Terbaru, DAK Fisik ke Jabar Berkurang Rp169 Miliar
Kabar Jabar
3 jam yang lalu

Dampak Efisiensi Anggaran Terbaru, DAK Fisik ke Jabar Berkurang Rp169 Miliar

Pemerintah Kucurkan Rp19 Miliar untuk Perkuat Produktivitas Pertanian di Cirebon
Kabar Jabar
4 jam yang lalu

Pemerintah Kucurkan Rp19 Miliar untuk Perkuat Produktivitas Pertanian di Cirebon

Dedi Mulyadi: Pendapatan Cukai Rokok Jabar Berpeluang Tak Capai Target
Kabar Jabar
5 jam yang lalu

Dedi Mulyadi: Pendapatan Cukai Rokok Jabar Berpeluang Tak Capai Target

Koperasi Cirebon Runtuh Saat Pemerintah Gencar Promosi Kopdes Merah Putih
Bisnis Jabar
5 jam yang lalu

Koperasi Cirebon Runtuh Saat Pemerintah Gencar Promosi Kopdes Merah Putih

