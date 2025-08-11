Bisnis Indonesia Premium
Pemprov Jabar Bakal Akusisi Sekolah Swasta yang Tutup

Pemprov Jabar akan akuisisi sekolah swasta yang tutup untuk atasi kekurangan SMA/SMK di kota besar, targetkan semua lulusan SMP lanjut ke jenjang menengah.
Wisnu Wage Pamungkas
Wisnu Wage Pamungkas - Bisnis.com
Senin, 11 Agustus 2025 | 16:52
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi/Istimewa
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi/Istimewa
Ringkasan Berita
  • Pemprov Jabar berencana menambah ruang kelas SMA/SMK Negeri melalui pembangunan ruang kelas baru dan akuisisi sekolah swasta yang tutup.
  • Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menyebut kekurangan sekolah di beberapa kota disebabkan oleh minimnya pembangunan sekolah dan ruang kelas di masa lalu.
  • Solusi yang diusulkan termasuk akuisisi sekolah swasta yang tidak beroperasi dan integrasi gedung SMP dan SMA untuk efisiensi lahan, dengan target semua lulusan SMP dapat melanjutkan pendidikan menengah pada 2026-2027.

Bisnis.com, BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencari beragam cara agar ruang kelas sekolah SMA/SMK Negeri terus bertambah, mulai dari pembangunan ruang kelas baru (RKB) hingga akuisisi.

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengatakan kekurangan sekolah terjadi di Kota Bandung, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kota Bogor.

“Nah, kenapa kekurangan sekolah, karena selama ini pemerintah provinsinya kurang membangun sekolah dan kurang membangun ruang kelas,” katanya dikutip Senin (11/8/2025).

Menurutnya dalam pemerintahan sebelumnya, anggaran untuk pendidikan lebih banyak dibelanjakan untuk pemenuhan teknologi informasi. Baru pada era dia, rencana pembangunan RKB akan kembali digenjot.

“Itu kan belanjanya banyak, dibelanjain teknologi informasi. Kan baru sekarang bangun ruang kelas yang banyak,” tuturnya,

KDM—panggilan akrabnya, menyoroti minimnya pembangunan SMA dan SMK di wilayah perkotaan akibat tingginya harga lahan. Data tahun 2020 menunjukkan tidak ada pembangunan sekolah baru. "Selama ini kita abai membangun sekolah baru. Tahun 2020, data menunjukkan kita bahkan nol pembangunan sekolah," ucapnya.

Sebagai solusi, ia mengusulkan akuisisi sekolah swasta yang sudah tidak beroperasi serta integrasi gedung SMP dan SMA dalam satu lokasi untuk efisiensi lahan. Targetnya, pada 2026–2027, seluruh lulusan SMP dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah.

"Ini adalah bagian dari strategi untuk meningkatkan kualitas SDM di Provinsi Jabar,"  ujarnya.

Penulis : Wisnu Wage Pamungkas
Editor : Aprianus Doni Tolok

Pemprov Jabar Bakal Akusisi Sekolah Swasta yang Tutup
Kabar Jabar
12 menit yang lalu

Pemprov Jabar Bakal Akusisi Sekolah Swasta yang Tutup

PKL di Jalur Lingkar Cagak Subang Bakal Terus Ditertibkan
Kabar Jabar
27 menit yang lalu

PKL di Jalur Lingkar Cagak Subang Bakal Terus Ditertibkan

Daop 3 Cirebon: 13.662 Bantalan Rel Kereta Rusak
Bisnis Jabar
1 jam yang lalu

Daop 3 Cirebon: 13.662 Bantalan Rel Kereta Rusak

OPD Pemprov Jabar Diinstruksikan Percepat Belanja Daerah
Bisnis Jabar
1 jam yang lalu

OPD Pemprov Jabar Diinstruksikan Percepat Belanja Daerah

Dana Lambat Cair, Program Makan Bergizi Gratis di Indramayu Terancam Tertunda
Kabar Jabar
2 jam yang lalu

Dana Lambat Cair, Program Makan Bergizi Gratis di Indramayu Terancam Tertunda

Berita Lainnya

