PKL di Jalur Lingkar Cagak Subang Bakal Terus Ditertibkan

Penertiban merupakan kegiatan lanjutan untuk menjaga badan jalan raya yang sudah bersih dari bangunan liar atau PKL, sehingga tidak mengganggu fungsi lahan.
Wisnu Wage Pamungkas
Wisnu Wage Pamungkas - Bisnis.com
Senin, 11 Agustus 2025 | 16:37
Bisnis.com, BANDUNG--Satpol PP Jabar kembali melaksanakan penertiban sejumlah pedagang kaki lima (PKL) yang kembali berjualan di pinggir jalan raya Jalur Lingkar Cagak, Subang.

Sebelumnya penertiban sudah dilaksanakan di jalan milik Provinsi Jabar itu. Penertiban disaksikan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersama Bupati Subang Reynaldy.

Kepala Satpol PP Jabar Tulus Arifan mengatakan penertiban merupakan kegiatan lanjutan untuk menjaga badan jalan raya yang sudah bersih dari bangunan liar atau PKL, sehingga tidak mengganggu fungsi lahan dan mengganggu arus lalulintas.

"Giat simultan agenda prioritas Pemda Provinsi Jawa Barat untuk penataan kawasan Ciater Jalan Cagak, guna peningkatan ekonomi masyarakat dan pengembalian fungsi lahan," ujarnya, dikutip Senin (11/8/2025).

Penertiban dilakukan secara tegas namun humanis pada para pedagang ilegal dan pelaku usaha pengguna lahan yang tidak sesuai peruntukan."Kami tertibkan khusus pada objek pelanggar ruang milik jalan dan yang masuk dalam kawasan PTPN, " tambahnya.

Tulus menegaskan, penertiban dilaksanakan simultan sejak Mei lalu. Penertiban akan terus berjalan sampai dengan tercapai target kegiatan penataan.

Satpol PP Jabar juga memasang spanduk pengumuman agar PKL tidak kembali lagi di lahan yang dilarang tersebut. 

Penulis : Wisnu Wage Pamungkas
Editor : Ajijah

