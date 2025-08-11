Daop 3 Cirebon: 13.662 Bantalan Rel Kereta Rusak

Kerusakan bantalan kereta tersebar di 17 Unit Pelaksana Teknis (UPT) resor jalan rel, mulai dari JR 3.1 Pabuaran hingga JR 3.17 Songgom.

Bisnis.com, CIREBON - Sebanyak 13.662 bantalan rel kereta api di jalur yang berada dalam wilayah kerja PT KAI (Persero) Daerah Operasi (Daop) 3 Cirebon diketahui mengalami kerusakan.

Berdasarkan informasi, kerusakan tersebut tersebar di 17 Unit Pelaksana Teknis (UPT) resor jalan rel, mulai dari JR 3.1 Pabuaran hingga JR 3.17 Songgom. Perbaikan dilakukan dengan cara mengganti bantalan yang patah atau aus menggunakan bantalan beton baru yang sesuai standar keselamatan operasi kereta api.

Manajer Humas KAI Daop 3 Cirebon Muhibbuddin menyebut penggantian bantalan ini merupakan bagian dari perawatan rutin sekaligus langkah preventif untuk mencegah potensi gangguan operasional.

Menurutnya, kondisi bantalan yang tidak layak dapat memengaruhi kualitas geometri jalan rel, yang pada akhirnya berisiko mengganggu keselamatan perjalanan kereta.

"Bantalan beton yang rusak atau patah tidak hanya memengaruhi kestabilan rel, tetapi juga kenyamanan penumpang. Jika dibiarkan, kerusakan itu dapat merusak geometri jalur dan berdampak pada keselamatan,” kata Muhibbuddin, Senin (11/8/2025).

Muhibuddin mengatakan, bantalan rel adalah komponen penting dalam konstruksi perkeretaapian. Letaknya berada di bawah rel, berfungsi sebagai penyangga sekaligus penjaga jarak antar rel agar tetap sesuai ukuran standar.

Perannya, kata Muhibuddin, krusial untuk mendistribusikan beban kereta secara merata ke lapisan batu ballast dan tanah dasar, sehingga jalur tetap stabil.

Kerusakan bantalan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari usia pemakaian yang sudah lama, beban lalu lintas kereta yang berat, hingga paparan cuaca ekstrem. Bantalan beton memang dirancang memiliki daya tahan tinggi, tetapi tetap memerlukan pemeriksaan dan perawatan berkala.

“Beban dari setiap rangkaian kereta api itu sangat besar. Kalau penyangganya sudah tidak prima, getaran dan beban yang tidak tersalurkan dengan baik bisa membuat jalur bergeser atau bahkan merusak komponen lain,” jelas Muhibbuddin.

Menurutnya, pekerjaan penggantian dilakukan secara bertahap agar tidak mengganggu jadwal perjalanan kereta. Tim lapangan membongkar bantalan lama, memeriksa kelengkapan komponen pendukung seperti baut dan pelat sambungan, lalu memasang bantalan baru sebelum melakukan penyesuaian geometri jalur.

Metode ini memerlukan ketelitian tinggi, sebab kesalahan kecil pada pemasangan dapat memengaruhi kestabilan rel. Selain itu, pekerjaan biasanya dilakukan di sela-sela waktu jeda perjalanan kereta untuk menghindari potensi hambatan operasional.

"KAI Daop 3 Cirebon memastikan setiap bantalan yang diganti memenuhi standar teknis yang berlaku, baik dari segi kekuatan material maupun dimensi. Bantalan yang layak akan mengurangi getaran saat kereta melintas, sehingga penumpang dapat menikmati perjalanan yang lebih nyaman," katanya.

Tidak hanya itu, perbaikan ini tidak hanya berorientasi pada keselamatan, tetapi juga pada kualitas layanan. Getaran berlebih akibat bantalan yang rusak dapat mengurangi kenyamanan penumpang, apalagi pada jalur dengan kecepatan tinggi.

“Prinsip kami jelas. keselamatan adalah prioritas. Jalur, jembatan, dan seluruh komponen prasarana akan selalu kami jaga agar tetap sesuai standar. Kami tidak menunggu rusak parah, tetapi melakukan perawatan secara berkala,” tegas Muhibbuddin.