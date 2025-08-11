Bisnis Indonesia Premium
Bantuan Keuangan Ke Kabupaten/Kota yang Tak Becus Urus Sampah Bakal Ditangguhkan

Pemprov Jabar akan memberlakukan sistem reward and punishment dalam pengelolaan sampah di tingkat kabupaten/kota, hingga desa dan kelurahan.
Wisnu Wage Pamungkas
Wisnu Wage Pamungkas - Bisnis.com
Senin, 11 Agustus 2025 | 13:01
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi (tengah)
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi (tengah)

Bisnis.com, BANDUNG--Pemprov Jabar akan memberlakukan sistem reward and punishment dalam pengelolaan sampah di tingkat kabupaten/kota, hingga desa dan kelurahan. 

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengatakan sanksi yang akan diberlakukan adalah penangguhan bantuan keuangan bagi kabupaten/kota, maupun desa dan kelurahan yang tidak melakukan pengelolaan sampah dengan baik, sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup.

“Pertama bantuan desa, kemudian yang kedua bantuan Gubernur untuk kabupaten kota (tidak akan diturunkan). Kenapa? Karena setiap bantuan harus menggerakkan orang kreatif dan inovatif dan memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan,” katanya dikutip Senin (11/8/2025).

Sebaliknya, untuk apresiasi bagi daerah yang berhasil mengelola sampah dan menjaga lingkungan yang bersih, selain piala Adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup, Pemprov juga mengadakan anugerah Gapura Sri Baduga, yakni lomba antardesa dan kelurahan berhadiah hingga Rp9 miliar rupiah untuk juara pertama, dalam bentuk pembangunan tahun 2026.

“Di dalamnya menitikberatkan 40 persen komponennya adalah kebersihan, penanganan sampah, ini sampai 40 persen penilaiannya,” tutur KDM.

Selain itu, ada pula Mahkota Binokasih, yaitu penobatan tingkat kabupaten/kota terbersih di Jawa Barat, sebelum mencapai jenjang Adipura di tingkat nasional. Mahkota Binokasih ini merupakan gerakan kebersihan dari mulai pemerintah provinsi sampai pada tingkat rumah tangga, yang rencananya akan dicanangkan mulai tanggal 20 Agustus 2025.

“Ini hadiahnya Rp15 miliar dalam bentuk kegiatan pembangunan,” sebut Gubernur.

Lebih lanjut, KDM juga menggagas Anugerah Panca Waluya, untuk sekolah-sekolah yang berhasil mengelola sampahnya secara mandiri. Ia mengarahkan agar guru fisika, kimia dan biologi dapat mengatur pengelolaan sampah mandiri di sekolahnya masing-masing.

“Ini pembelajaran penting. Sehingga nanti studi tur dan outing class itu akan diarahkan pada pembentukan karakter anak-anak Jawa Barat untuk bisa mengelola sampah,” katanya.

Langkah-langkah strategis tersebut mendapat apresiasi dari Menteri Lingkungan Hidup RI Hanif Faisol Nurofiq.  Menurutnya, upaya Pemprov Jabar tersebut mencerminkan keseriusan dalam menyelesaikan amanat Presiden RI, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN.

Penulis : Wisnu Wage Pamungkas
Editor : Ajijah

Wali Kota Bandung Farhan Minta Bandara Husein Sastranegara Diaktifkan Kembali
Kabar Jabar
2 jam yang lalu

Wali Kota Bandung Farhan Minta Bandara Husein Sastranegara Diaktifkan Kembali

Dampak Efisiensi Anggaran Terbaru, DAK Fisik ke Jabar Berkurang Rp169 Miliar
Kabar Jabar
5 jam yang lalu

Dampak Efisiensi Anggaran Terbaru, DAK Fisik ke Jabar Berkurang Rp169 Miliar

Pemerintah Kucurkan Rp19 Miliar untuk Perkuat Produktivitas Pertanian di Cirebon
Kabar Jabar
6 jam yang lalu

Pemerintah Kucurkan Rp19 Miliar untuk Perkuat Produktivitas Pertanian di Cirebon

Dedi Mulyadi: Pendapatan Cukai Rokok Jabar Berpeluang Tak Capai Target
Kabar Jabar
7 jam yang lalu

Dedi Mulyadi: Pendapatan Cukai Rokok Jabar Berpeluang Tak Capai Target

Koperasi Cirebon Runtuh Saat Pemerintah Gencar Promosi Kopdes Merah Putih
Bisnis Jabar
7 jam yang lalu

Koperasi Cirebon Runtuh Saat Pemerintah Gencar Promosi Kopdes Merah Putih

