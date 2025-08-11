Bisnis Indonesia Premium
OPD Pemprov Jabar Diinstruksikan Percepat Belanja Daerah

Pemprov Jabar percepat belanja daerah, realisasi baru 45,65% dari target. Sekda Jabar koordinasi dengan OPD untuk lelang cepat guna capai target 60%.
Wisnu Wage Pamungkas
Wisnu Wage Pamungkas - Bisnis.com
Senin, 11 Agustus 2025 | 15:47
Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar, Herman Suryatman, meminta OPD mempercepat belanja anggaran / Istimewa
Ringkasan Berita
  • Realisasi belanja daerah Jawa Barat pada semester I 2025 baru mencapai Rp12,29 triliun, atau 45,65% dari target.
  • Pemprov Jabar berupaya mempercepat realisasi belanja dengan mendorong OPD untuk segera melakukan lelang dan pengadaan barang/jasa.
  • Pendapatan Daerah Jabar pada Rancangan APBD Perubahan 2025 ditargetkan naik 0,31% menjadi Rp31,09 triliun.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, BANDUNG — Realisasi belanja daerah Provinsi Jawa Barat (Jabar) pada semester I tahun 2025 tercatat baru mencapai Rp12,29 triliun, jauh dari target yang harusnya dibelanjakan dalam satu semester ini. 

Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar, Herman Suryatman, mengklaim angka belanja daerah per akhir Juli 2025 sudah terealisasi 45,65%. Menurutnya, angka tersebut sudah sesuai dengan rencana.

"Akhir Juli 45,65% dan itu on the track. Tapi kami sedang pacu agar secepatnya bisa menembus 60%," ucap Herman Suryatman, Senin (11/8/2025).

Herman memastikan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera melakukan lelang dan upaya lain agar realisasi belanja bisa meningkat.

"Tadi pagi kami baru saja rapat dengan semua sekretaris OPD termasuk pengadaan barang jasa walaupun ada pergeseran dari versi 5 ke versi 6 (e-Katalog) kami dorong untuk melakukan lelang cepat, kami sedang berikhtiar untuk Jawa Barat Istimewa," kata Herman.

Pada Rancangan APBD Perubahan Jabar 2025, Pemprov Jabar menargetkan Pendapatan Daerah mengalami peningkatan semula sebesar Rp30,99 triliun menjadi Rp31,09 triliun, atau bertambah sebesar Rp94,95 miliar alias naik 0,31 persen. 

Rinciannya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp19,31 T bertambah sebesar Rp64,42 M menjadi Rp19,37 T atau naik 0,33%.

Sedangkan Pendapatan Transfer yang semula Rp11,67 T bertambah sebesar Rp30,52 M menjadi Rp11,70 T atau naik 0,26 persen. Sementara, Pendapatan Daerah lain-lain tidak mengalami perubahan yaitu tetap Rp23,19 M.

Penulis : Wisnu Wage Pamungkas
Editor : Taufan Bara Mukti

Topik

Wali Kota Bandung Farhan Minta Bandara Husein Sastranegara Diaktifkan Kembali
Kabar Jabar
2 jam yang lalu

Wali Kota Bandung Farhan Minta Bandara Husein Sastranegara Diaktifkan Kembali

Dampak Efisiensi Anggaran Terbaru, DAK Fisik ke Jabar Berkurang Rp169 Miliar
Kabar Jabar
5 jam yang lalu

Dampak Efisiensi Anggaran Terbaru, DAK Fisik ke Jabar Berkurang Rp169 Miliar

Pemerintah Kucurkan Rp19 Miliar untuk Perkuat Produktivitas Pertanian di Cirebon
Kabar Jabar
6 jam yang lalu

Pemerintah Kucurkan Rp19 Miliar untuk Perkuat Produktivitas Pertanian di Cirebon

Dedi Mulyadi: Pendapatan Cukai Rokok Jabar Berpeluang Tak Capai Target
Kabar Jabar
7 jam yang lalu

Dedi Mulyadi: Pendapatan Cukai Rokok Jabar Berpeluang Tak Capai Target

Koperasi Cirebon Runtuh Saat Pemerintah Gencar Promosi Kopdes Merah Putih
Bisnis Jabar
7 jam yang lalu

Koperasi Cirebon Runtuh Saat Pemerintah Gencar Promosi Kopdes Merah Putih

