PLN UID Jabar Catat Pertumbuhan Signifikan di Semester I 2025

Bisnis.com, BANDUNG — PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Barat membukukan kinerja positif sepanjang Semester I 2025.

Tercatat, dalam 6 bulan pertama 2025 ini terjadi pertumbuhan jumlah pelanggan, daya tersambung dan penjualan listrik yang dinilai menjadi indikator pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang terus bergerak di wilayah Jawa Barat.

General Manager PLN UID Jawa Barat Sugeng Widodo mengatakan hingga akhir Semester I 2025, jumlah pelanggan PLN UID Jabar tercatat 17.801.468 pelanggan, atau mengalami kenaikan 582.212 pelanggan (3,38%) dibandingkan periode yang sama tahun 2024.

Dari total tersebut, pelanggan rumah tangga mendominasi dengan 16,31 juta pelanggan, disusul pelanggan bisnis 947,1 ribu, dan pelanggan sosial 386,3 ribu. Peningkatan ini menunjukkan semakin luasnya akses masyarakat terhadap listrik yang andal dan terjangkau.

Tidak hanya dari sisi jumlah pelanggan, daya tersambung pelanggan juga melonjak signifikan menjadi 34.521 MVA, atau naik 1.887 MVA (5,78%) dibandingkan Semester I 2024 sebesar 32.634 MVA.

Kenaikan daya tersambung ini menunjukkan adanya peningkatan kebutuhan listrik dari sektor rumah tangga, bisnis, industri, hingga pemerintahan, seiring dengan pertumbuhan masyarakat.

Lebih lanjut, penjualan listrik PLN UID Jabar juga menunjukkan tren positif. Pada Semester I 2025, total penjualan listrik mencapai 31.020,51 GWh, meningkat 1.024,32 GWh atau 3,41% dibandingkan penjualan Semester I 2024 sebesar 29.996,19 GWh.

Angka ini menurutnya menunjukkan konsumsi listrik di Jawa Barat terus bertumbuh. Penjualan tertinggi berasal dari sektor industri sebesar 12.481,7 GWh, diikuti oleh pelanggan rumah tangga 11.821,5 GWh, dan pelanggan bisnis sebanyak 4.981,5 GWh.

“Pertumbuhan ini adalah hasil kerja keras bersama. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelanggan dan mitra yang tumbuh bersama PLN. Data Semester I 2025 ini menjadi bukti nyata komitmen PLN UID Jabar dalam meningkatkan kualitas layanan dan mendukung penuh pembangunan ekonomi Jawa Barat,” ujar Sugeng.

Ia menegaskan bahwa pencapaian ini tidak terlepas dari penguatan infrastruktur kelistrikan, peningkatan keandalan pasokan, serta inovasi layanan yang semakin memudahkan pelanggan.

“Kami akan terus berupaya memberikan yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan listrik yang terus meningkat, serta menjadi motor penggerak kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat,” tambahnya.

PLN UID Jabar kata dia berkomitmen untuk terus berinovasi dalam pengembangan jaringan dan teknologi kelistrikan, demi memastikan pasokan listrik yang andal, berkualitas, dan ramah lingkungan.

“Langkah ini diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan di Jawa Barat,” ungkapnya.