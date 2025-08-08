Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Jejak Satori, Legislator Asal Cirebon yang Terseret Skandal CSR BI

Satori diduga mengajukan sejumlah proposal kegiatan sosial melalui 12 yayasan yang berada dalam lingkaran rumah aspirasi politiknya.
Hakim Baihaqi
Hakim Baihaqi - Bisnis.com
Jumat, 8 Agustus 2025 | 14:54
Share
Satori, salah satu figur cukup dikenal di Jawa Barat, khususnya di daerah pemilihan (Dapil) Jabar VIII yang mencakup Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, dan Kabupaten Indramayu.
Satori, salah satu figur cukup dikenal di Jawa Barat, khususnya di daerah pemilihan (Dapil) Jabar VIII yang mencakup Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, dan Kabupaten Indramayu.

Bisnis.com, CIREBON - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan anggota DPR RI dari Fraksi NasDem, Satori, sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyelewengan dana tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR) dari Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Penetapan status hukum terhadap Satori diumumkan KPK setelah penyidik memperoleh dua alat bukti kuat terkait keterlibatannya dalam skema pengalihan dana CSR ke rekening pribadi dan kepentingan pribadi lain yang tidak berhubungan dengan kegiatan sosial sebagaimana mestinya.

Berdasarkan hasil penyidikan sementara, Satori diduga mengajukan sejumlah proposal kegiatan sosial melalui 12 yayasan yang berada dalam lingkaran rumah aspirasi politiknya. Kegiatan yang tercantum dalam proposal tersebut, menurut KPK, tidak pernah terlaksana secara nyata.

KPK memperkirakan Satori menerima aliran dana sebesar Rp12,48 miliar dalam kurun dua tahun terakhir. Rinciannya meliputi Rp6,3 miliar yang berasal dari program CSR Bank Indonesia dan Rp5,14 miliar dari kegiatan edukasi keuangan OJK.

Dugaan penggunaan dana tersebut, menurut penelusuran KPK, mencakup pembelian aset tanah, pembangunan showroom kendaraan, serta pengadaan kendaraan bermotor roda dua dan deposito pribadi. 

Salah satu aset yang berhasil dilacak adalah sebidang tanah di kawasan Bekasi yang kini diduga atas nama kerabat dekat Satori.

Baca Juga

Hingga berita ini ditulis, KPK belum melakukan penahanan terhadap Satori. Namun, status tersangka secara resmi telah melekat dan penyidik berencana memanggil Satori dalam waktu dekat untuk pemeriksaan perdana sebagai tersangka.

Diketahui, Satori menjadi salah satu figur cukup dikenal di Jawa Barat, khususnya di daerah pemilihan (Dapil) Jabar VIII yang mencakup Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, dan Kabupaten Indramayu. 

Lahir di Palimanan, Cirebon, pada 25 Februari 1970, Satori berasal dari keluarga sederhana. Sejak usia muda, ia sudah merasakan kerasnya perjuangan hidup. Satori pernah bekerja sebagai buruh pabrik dan kuli bangunan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

Karier politik Satori dimulai dari tingkat daerah. Ia menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Cirebon untuk periode 2009–2014 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Di masa itu, ia dikenal vokal memperjuangkan isu-isu kesejahteraan masyarakat, khususnya di bidang pendidikan dan layanan publik. 

Keberhasilannya di tingkat kabupaten membawanya terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat periode 2014–2019.

Pada Pemilu 2019, Satori bergabung dengan Partai NasDem dan mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI. Ia berhasil mendapatkan kepercayaan dari masyarakat di Dapil Jabar VIII, yang kemudian mengantarkannya ke Senayan.

Sebagai anggota DPR RI, Satori ditempatkan di Komisi XI yang membidangi keuangan, perbankan, dan perencanaan pembangunan. Komisi ini memiliki peran strategis dalam mengawasi dan membahas kebijakan fiskal negara, termasuk pengelolaan anggaran, perpajakan, serta program pembangunan ekonomi.

Selama bertugas, Satori dikenal aktif dalam berbagai pembahasan dan diskusi, terutama yang berkaitan dengan penguatan ekonomi rakyat dan pengelolaan anggaran yang berpihak pada masyarakat kecil.

Di daerah pemilihannya, ia juga fokus pada pengembangan pendidikan, kesejahteraan sosial, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Selain tugasnya di DPR RI, Satori juga menjabat sebagai Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Kabupaten Cirebon periode 2020–2025. Dalam perannya ini, ia terlibat dalam berbagai kegiatan pembinaan umat dan pengembangan program keagamaan di tingkat lokal.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Hakim Baihaqi
Editor : Ajijah

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Pantang Mundur Bos Djarum Hartono Bersaudara Borong Saham SSIA
Premium
11 menit yang lalu

Pantang Mundur Bos Djarum Hartono Bersaudara Borong Saham SSIA

Historia Bisnis: Ketika Penentuan Nasib Bank Niaga (BNGA) Mengantre di Belakang BCA (BBCA)
Premium
41 menit yang lalu

Historia Bisnis: Ketika Penentuan Nasib Bank Niaga (BNGA) Mengantre di Belakang BCA (BBCA)

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Tiba di Gedung KPK, Bupati Kolaka Timur Abdul Azis Bantah Terjaring OTT

Tiba di Gedung KPK, Bupati Kolaka Timur Abdul Azis Bantah Terjaring OTT

KPK Tangkap Bupati Kolaka Timur di Makassar

KPK Tangkap Bupati Kolaka Timur di Makassar

Anggota DPR Bangun Rumah Makan hingga Showroom Pakai Dana CSR BI-OJK

Anggota DPR Bangun Rumah Makan hingga Showroom Pakai Dana CSR BI-OJK

Program CSR Jangan Lagi Sekadar Seremonial, tapi Dorong Keberlanjutan

Program CSR Jangan Lagi Sekadar Seremonial, tapi Dorong Keberlanjutan

Realisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Malang Capai Rp5 Miliar

Realisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Malang Capai Rp5 Miliar

OPINI : Menavigasi Kapsul Masa Depan Indonesia

OPINI : Menavigasi Kapsul Masa Depan Indonesia

Babak Baru Kasus Dugaan Korupsi Dana CSR BI & OJK yang Seret 2 Anggota DPR

Babak Baru Kasus Dugaan Korupsi Dana CSR BI & OJK yang Seret 2 Anggota DPR

KPK Cari Pihak Lain Terlibat Kasus Korupsi Dana CSR BI dan OJK

KPK Cari Pihak Lain Terlibat Kasus Korupsi Dana CSR BI dan OJK

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Pemprov Jabar Relakan DAU Dipotong Bayar Hutang PEN
Kabar Jabar
3 menit yang lalu

Pemprov Jabar Relakan DAU Dipotong Bayar Hutang PEN

Anggaran Jalan Cirebon 2026 Naik 49%, Masih Jauh dari Cukup
Kabar Jabar
4 jam yang lalu

Anggaran Jalan Cirebon 2026 Naik 49%, Masih Jauh dari Cukup

Satu Nelayan Hilang KM Alpha Jaya 3 Ditemukan di Laut Jawa
Kabar Jabar
4 jam yang lalu

Satu Nelayan Hilang KM Alpha Jaya 3 Ditemukan di Laut Jawa

PLN UID Jabar Catat Pertumbuhan Signifikan di Semester I 2025
Bisnis Jabar
5 jam yang lalu

PLN UID Jabar Catat Pertumbuhan Signifikan di Semester I 2025

Gunung Kuda Disterilkan, Pemkab Cirebon Janji Tak Ada Tambang
Kabar Jabar
5 jam yang lalu

Gunung Kuda Disterilkan, Pemkab Cirebon Janji Tak Ada Tambang

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Jejak Satori, Legislator Asal Cirebon yang Terseret Skandal CSR BI

2

Gunung Kuda Disterilkan, Pemkab Cirebon Janji Tak Ada Tambang

3

Kadisnakertrans Jabar Wafat, KDM: Almarhum Sosok yang Ulet

4

Anggaran Jalan Cirebon 2026 Naik 49%, Masih Jauh dari Cukup

5

Satu Nelayan Hilang KM Alpha Jaya 3 Ditemukan di Laut Jawa

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

5 Kuliner Lawas Cirebon yang Bisa Dinikmati Pelancong saat Liburan

5 Kuliner Lawas Cirebon yang Bisa Dinikmati Pelancong saat Liburan

Alarm BPS: Hotel Sepi, Ekonomi Pariwisata Garut Di Persimpangan Jalan

Alarm BPS: Hotel Sepi, Ekonomi Pariwisata Garut Di Persimpangan Jalan

Rekrutmen Pekerja di PT Yihong Novatex Dibayangi Isu Percaloan

Rekrutmen Pekerja di PT Yihong Novatex Dibayangi Isu Percaloan

Antisipasi Warga Pendatang Baru, Pemkot Bandung Sisir Terminal & Daerah Penampung

Antisipasi Warga Pendatang Baru, Pemkot Bandung Sisir Terminal & Daerah Penampung

Izinkan Mobil Dinas untuk Mudik, Dedi Mulyadi Tak Terima Dalih Wali Kota Depok

Izinkan Mobil Dinas untuk Mudik, Dedi Mulyadi Tak Terima Dalih Wali Kota Depok

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Menteri Sosial Saifullah Yusuf Melantik 1.323 Guru Sekolah Rakyat
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Jejak Satori, Legislator Asal Cirebon yang Terseret Skandal CSR BI

2

Gunung Kuda Disterilkan, Pemkab Cirebon Janji Tak Ada Tambang

3

Kadisnakertrans Jabar Wafat, KDM: Almarhum Sosok yang Ulet

4

Anggaran Jalan Cirebon 2026 Naik 49%, Masih Jauh dari Cukup

5

Satu Nelayan Hilang KM Alpha Jaya 3 Ditemukan di Laut Jawa