Satu Nelayan Hilang KM Alpha Jaya 3 Ditemukan di Laut Jawa

Jenazah ditemukan mengapung sekitar 2,11 mil laut dari titik terakhir posisi kapal KM Alpha Jaya 3 sebelum insiden.
Hakim Baihaqi
Hakim Baihaqi - Bisnis.com
Jumat, 8 Agustus 2025 | 16:42
Tim SAR gabungan kembali menemukan satu jenazah dalam proses pencarian korban kapal KM Alpha Jaya 3 yang terbalik di Laut Jawa.
Tim SAR gabungan kembali menemukan satu jenazah dalam proses pencarian korban kapal KM Alpha Jaya 3 yang terbalik di Laut Jawa.

Bisnis.com, CIREBON - Tim SAR gabungan kembali menemukan satu jenazah dalam proses pencarian korban kapal KM Alpha Jaya 3 yang terbalik di Laut Jawa, Jawa Barat, Jumat (8/8/2025) sekira pukul 11.00 WIB.

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, jenazah ditemukan mengapung di koordinat 4°53.798' Selatan dan 109°00.409' Timur, atau sekitar 2,11 mil laut dari titik terakhir posisi kapal KM Alpha Jaya 3 sebelum insiden. Penemuan dilakukan oleh kapal patroli KN Alugara-P.114 milik KPLP.

Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Bandung Moch Adip mengatakan jenazah saat ini tengah dalam proses evakuasi menuju Pelabuhan Patimban, Kabupaten Subang, menggunakan kapal yang sama. 

"Hingga saat ini, identitas korban belum diketahui dan masih menunggu proses identifikasi resmi dari pihak berwenang," kata Adip, Jumat (8/8/2025).

Sebelumnya, sebuah kapal nelayan bernama KM Alpha 3 yang sedang berlayar dari Pelabuhan Muara Angke menuju kawasan penangkapan ikan (fishing ground) di Laut Jawa dilaporkan terbalik di Perairan Tanjung Karawang, Jawa Barat, Senin (4/8/2025) pagi.

Dari total 13 orang awak kapal, sembilan berhasil diselamatkan, sementara 3 lainnya masih dalam pencarian.

Berdasarkan informasi kapal diketahui telah bertolak dari Muara Angke sejak Sabtu (2/8/2025) untuk mencari ikan dan cumi-cumi di perairan Laut Jawa. Namun nahas, pada Senin dini hari sekira pukul 05.00 WIB, KM Alpha 3 dihantam ombak tinggi dan angin kencang sehingga terbalik di tengah laut.

Sementara itu, sembilan orang awak kapal lainnya berhasil diselamatkan oleh kapal nelayan yang kebetulan melintas di sekitar lokasi kejadian. Para korban selamat saat ini sudah dievakuasi ke wilayah Cilamaya, Jawa Barat dan dalam kondisi stabil.

Untuk memperluas jangkauan pencarian, Kantor SAR Bandung juga telah melakukan koordinasi dengan Vessel Traffic Service (VTS) Cirebon.

Seluruh kapal yang melintas di sekitar koordinat Last Known Position (LKP) kapal diminta untuk meningkatkan kewaspadaan dan melaporkan apabila menemukan tanda-tanda keberadaan para korban.

Hingga berita ini tayang, operasi pencarian masih terus berlangsung. Tim SAR menghadapi tantangan berat berupa cuaca laut yang masih tidak bersahabat. Ombak tinggi dan angin kencang menjadi hambatan dalam mempercepat proses evakuasi.

Penulis : Hakim Baihaqi
Editor : Ajijah

Topik

