Kadisnakertrans Jabar Meninggal Dunia, Tengah Fokus Menggarap Platform Loker Digital

Dari informasi yang diterima, almarhum tadi pagi masih mengikuti rapat di Bappeda Jabar, kemudian kembali ke kantor dan bermain pingpong sebanyak 2 set.
Wisnu Wage Pamungkas
Wisnu Wage Pamungkas - Bisnis.com
Jumat, 8 Agustus 2025 | 15:19
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jabar Teppy Wawan Darmawan
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jabar Teppy Wawan Darmawan

Bisnis.com, BANDUNG--Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jabar Teppy Wawan Darmawan tengah menggenjot penerapan platform lowongan kerja digital sebelum wafat pada Jumat (8/8/2025).

Sekda Jabar Herman Suryatman mewakili jajaran Pemprov Jabar mengaku kehilangan dan mengucapkan bela sungkawa pada mantan Kabiro Hukum Setda Jabar tersebut.

"Kami dari Pemprov Jabar mengucapkan bela sungkawa yang mendalam, turut berduka cita yang mendalam atas berpulangnya salah satu ASN terbaik kami yang saat ini mengemban amanah sebagai kepala dinas tenaga kerja Pak Teppy," katanya.

Herman mengaku terkejut atas kepergian Teppy, mengingat beberapa hari terakhir pihaknya intensif menggelar rapat terkait ketenagakerjaan.

"Kami tidak menyangka dalam beberapa hari ke belakang kami rapat bersama, kami diskusi bersama sekaligus ke lapangan untuk menyelesaikan masalah ketenagakerjaan termasuk menyelesaikan platfrom digital ketenagakerjaan," tuturnya.

Sekda mengatakan platform tersebut di dalamnya ada kontribusi signifikan dari sosok Teppy. "Pak Teppy yang memimpin di lapangan hingga platform itu tuntas. Makanya saya juga kaget, diam sejenak tadi saat bu kabid menyampaikan kabar duka itu," paparnya.

Dari informasi yang diterima Sekda Jabar, almarhum tadi pagi masih mengikuti rapat di Bappeda Jabar, kemudian kembali ke kantor dan bermain pingpong sebanyak 2 set.

"Selesai di Bappeda beliau ke kantor kebetulan lagi 17an, ikut main pingpong, kecapean kemudian beliau pingsan," katanya.

Almarhum meninggal dunia di RS Edelweis Bandung pukul 12.13. Sekda mengaku sangat terkejut. "Karena selama ini yang kami ketahui beliau sehat. Dari kami sekali lagi berduka cita yang mendalam," katanya.

"Kami yakin pak Teppy rekan kerja sahabat yang baik dan insyaallah beliau Khusnul khatimah dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Yang jelas kami kehilangan dan mudah-mudahan amal baiknya diterima di sisi Allah," pungkasnya.

Penulis : Wisnu Wage Pamungkas
Editor : Ajijah

