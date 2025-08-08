Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Gunung Kuda Disterilkan, Pemkab Cirebon Janji Tak Ada Tambang

Kawasan sekitar Gunung Kuda dinyatakan tertutup untuk kegiatan apapun yang berpotensi memicu pergerakan tanah.
Hakim Baihaqi
Hakim Baihaqi - Bisnis.com
Jumat, 8 Agustus 2025 | 15:48
Share
Aktivitas penambangan di kawasan sekitar Gunung Kuda
Aktivitas penambangan di kawasan sekitar Gunung Kuda

Bisnis.com, CIREBON - Bupati Cirebon Imron Rosyadi menegaskan tidak ada aktivitas penambangan di kawasan sekitar Gunung Kuda, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, pascainsiden tragis yang menewaskan puluhan orang akibat longsor beberapa bulan lalu. 

"Kami pastikan, tidak ada aktivitas penambangan saat ini di sekitar Gunung Kuda. Pemerintah daerah bersama pemerintah provinsi dan aparat kepolisian terus melakukan pengawasan intensif,” kata Imron, Jumat (8/8/2025).

Imron mengatakan, kawasan tersebut dinyatakan tertutup untuk kegiatan apapun yang berpotensi memicu pergerakan tanah. 

Namun, beberapa laporan dari masyarakat sempat menyebut adanya aktivitas mencurigakan berupa keluar-masuknya kendaraan berat pada malam hari di jalur belakang Gunung Kuda.

Meski belum ada bukti otentik dari laporan tersebut, kekhawatiran publik tetap tinggi. Banyak pihak mendesak agar pemerintah tidak hanya berhenti pada pernyataan normatif, tetapi juga membuka hasil investigasi lapangan secara berkala.

Bupati Imron menyebut, saat ini pemerintah fokus pada dua hal utama. Pertama, engawasan ketat dan upaya pemulihan kawasan. Tim gabungan yang terdiri dari Dinas Lingkungan Hidup, Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat, dan aparat TNI/Polri, dikerahkan untuk memantau setiap pergerakan di wilayah perbukitan Gunung Kuda.

Baca Juga

"Kami tidak ingin tragedi serupa terjadi lagi. Semua pintu akses ke kawasan tersebut saat ini dalam pengawasan. Bahkan jalur tikus pun kami pantau,” tambah Imron.

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Cirebon mengklaim telah menyiapkan langkah jangka panjang berupa penataan ruang dan usulan perubahan status kawasan Gunung Kuda menjadi kawasan lindung. 

Hal ini akan menjadikan area tersebut terlindungi secara hukum dari segala bentuk eksploitasi tambang di masa depan.

Pemerintah Kabupaten Cirebon menegaskan, tidak ada ruang kompromi terhadap aktivitas tambang yang membahayakan nyawa warga dan lingkungan. 

Bupati Imron juga menyatakan siap membuka kanal pelaporan publik secara daring agar setiap informasi dari warga bisa segera ditindaklanjuti.

“Kami tidak akan main-main. Ini soal keselamatan warga dan kelestarian alam kita. Semua laporan akan ditindak. Mari kita jaga Gunung Kuda bersama-sama,” tutup Imron.

Sebelumnya, Tebing batu di area tambang Gunung Kuda, Desa Cipanas, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, runtuh secara tiba-tiba pada Jumat (30/5/2025). 

Material longsoran yang berasal dari tebing setinggi puluhan meter itu langsung menimpa sejumlah pekerja, alat berat, dan kendaraan yang sedang beroperasi di lokasi. Dalam kejadian nahas itu, 21 penambang tewas dan empat lainnya tidak ditemukan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Hakim Baihaqi
Editor : Ajijah

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Pantang Mundur Bos Djarum Hartono Bersaudara Borong Saham SSIA
Premium
11 menit yang lalu

Pantang Mundur Bos Djarum Hartono Bersaudara Borong Saham SSIA

Historia Bisnis: Ketika Penentuan Nasib Bank Niaga (BNGA) Mengantre di Belakang BCA (BBCA)
Premium
41 menit yang lalu

Historia Bisnis: Ketika Penentuan Nasib Bank Niaga (BNGA) Mengantre di Belakang BCA (BBCA)

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Anggaran Jalan Cirebon 2026 Naik 49%, Masih Jauh dari Cukup

Anggaran Jalan Cirebon 2026 Naik 49%, Masih Jauh dari Cukup

Eks Pekerja Tambang Gunung Kuda Masih Menganggur, Janji Pemkab Cirebon Belum Terpenuhi

Eks Pekerja Tambang Gunung Kuda Masih Menganggur, Janji Pemkab Cirebon Belum Terpenuhi

Usai Disemprot Dedi Mulyadi, Bupati Cirebon Janji Gandakan Anggaran Jalan

Usai Disemprot Dedi Mulyadi, Bupati Cirebon Janji Gandakan Anggaran Jalan

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Pemprov Jabar Relakan DAU Dipotong Bayar Hutang PEN
Kabar Jabar
2 menit yang lalu

Pemprov Jabar Relakan DAU Dipotong Bayar Hutang PEN

Anggaran Jalan Cirebon 2026 Naik 49%, Masih Jauh dari Cukup
Kabar Jabar
4 jam yang lalu

Anggaran Jalan Cirebon 2026 Naik 49%, Masih Jauh dari Cukup

Satu Nelayan Hilang KM Alpha Jaya 3 Ditemukan di Laut Jawa
Kabar Jabar
4 jam yang lalu

Satu Nelayan Hilang KM Alpha Jaya 3 Ditemukan di Laut Jawa

PLN UID Jabar Catat Pertumbuhan Signifikan di Semester I 2025
Bisnis Jabar
5 jam yang lalu

PLN UID Jabar Catat Pertumbuhan Signifikan di Semester I 2025

Gunung Kuda Disterilkan, Pemkab Cirebon Janji Tak Ada Tambang
Kabar Jabar
5 jam yang lalu

Gunung Kuda Disterilkan, Pemkab Cirebon Janji Tak Ada Tambang

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Jejak Satori, Legislator Asal Cirebon yang Terseret Skandal CSR BI

2

Gunung Kuda Disterilkan, Pemkab Cirebon Janji Tak Ada Tambang

3

Kadisnakertrans Jabar Wafat, KDM: Almarhum Sosok yang Ulet

4

Anggaran Jalan Cirebon 2026 Naik 49%, Masih Jauh dari Cukup

5

Satu Nelayan Hilang KM Alpha Jaya 3 Ditemukan di Laut Jawa

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

5 Kuliner Lawas Cirebon yang Bisa Dinikmati Pelancong saat Liburan

5 Kuliner Lawas Cirebon yang Bisa Dinikmati Pelancong saat Liburan

Alarm BPS: Hotel Sepi, Ekonomi Pariwisata Garut Di Persimpangan Jalan

Alarm BPS: Hotel Sepi, Ekonomi Pariwisata Garut Di Persimpangan Jalan

Rekrutmen Pekerja di PT Yihong Novatex Dibayangi Isu Percaloan

Rekrutmen Pekerja di PT Yihong Novatex Dibayangi Isu Percaloan

Antisipasi Warga Pendatang Baru, Pemkot Bandung Sisir Terminal & Daerah Penampung

Antisipasi Warga Pendatang Baru, Pemkot Bandung Sisir Terminal & Daerah Penampung

Izinkan Mobil Dinas untuk Mudik, Dedi Mulyadi Tak Terima Dalih Wali Kota Depok

Izinkan Mobil Dinas untuk Mudik, Dedi Mulyadi Tak Terima Dalih Wali Kota Depok

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Menteri Sosial Saifullah Yusuf Melantik 1.323 Guru Sekolah Rakyat
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Jejak Satori, Legislator Asal Cirebon yang Terseret Skandal CSR BI

2

Gunung Kuda Disterilkan, Pemkab Cirebon Janji Tak Ada Tambang

3

Kadisnakertrans Jabar Wafat, KDM: Almarhum Sosok yang Ulet

4

Anggaran Jalan Cirebon 2026 Naik 49%, Masih Jauh dari Cukup

5

Satu Nelayan Hilang KM Alpha Jaya 3 Ditemukan di Laut Jawa