Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Potong Rantai Tengkulak, Cirebon Andalkan Kopdes Merah Putih Serap Gabah

Pemkab Cirebon mengandalkan Kopdes Merah Putih untuk menyerap gabah langsung dari petani, menjaga harga beras stabil, dan memutus rantai tengkulak demi ketahanan pangan.
Hakim Baihaqi
Hakim Baihaqi - Bisnis.com
Senin, 11 Agustus 2025 | 14:00
Share
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon menugaskan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih untuk terjun langsung dalam penguatan sektor pangan, terutama beras. / Bisnis-Abdurachman
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon menugaskan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih untuk terjun langsung dalam penguatan sektor pangan, terutama beras. / Bisnis-Abdurachman
Ringkasan Berita
  • Pemkab Cirebon menugaskan Kopdes Merah Putih untuk menyerap hasil panen petani secara langsung guna menjaga ketahanan pangan dan mengendalikan harga beras.
  • Koperasi desa ini diharapkan memutus rantai tengkulak, sehingga harga pangan lebih stabil dan mencegah inflasi di Cirebon.
  • Pemkab Cirebon tengah memproses Perda untuk memperkuat ekosistem koperasi dengan pendekatan pentahelix agar koperasi saling terhubung dan terintegrasi.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, CIREBON - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon menugaskan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih untuk terjun langsung dalam penguatan sektor pangan, terutama beras.

Hal ini dilakukan dalam upaya menjaga ketahanan pangan dan mengendalikan harga beras di daerah yang dikenal sebagai salah satu lumbung padi utama di Jawa Barat.

Bupati Cirebon, Imron Rosyadi, menegaskan bahwa keberadaan koperasi di tingkat desa harus dimanfaatkan untuk menyerap hasil panen petani secara langsung. 

Menurutnya, langkah ini tidak hanya menguntungkan petani yang akan memperoleh harga jual layak, tetapi juga menjamin masyarakat memperoleh pasokan pangan dengan harga yang stabil.

"Cirebon ini mayoritas wilayahnya pertanian. Kalau Kopdes Merah Putih bisa membeli gabah atau beras dari petani secara langsung, maka harga di tingkat petani dan konsumen akan lebih terkendali," kata Imron, Senin (11/8/2025).

Dia menambahkan, pengendalian harga beras sangat penting untuk mencegah terjadinya inflasi di tingkat daerah.

Baca Juga

Apalagi Kabupaten Cirebon selama ini menjadi sentra produksi padi di Jawa Barat, sehingga gejolak harga di daerah ini bisa berpengaruh luas.

Menurut Bupati Cirebon, koperasi memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara petani dan pasar. Dengan jaringan yang kuat di tingkat desa, Kopdes Merah Putih dapat membantu memutus rantai tengkulak sehingga harga pangan tidak melonjak secara tiba-tiba.

"Jangan sampai inflasi di Cirebon disebabkan harga beras yang naik. Peran koperasi akan sangat menentukan di sini," ucap Imron Rosyadi.

Lebih lanjut, Imron menjelaskan Kopdes Merah Putih juga diarahkan untuk mengembangkan komoditas unggulan lain sesuai potensi tiap desa.

Desa yang memiliki basis produksi bawang, misalnya, akan fokus memperkuat pasokan bawang sebagai bagian dari program ketahanan pangan lokal.

Ia menyebut, arahan dari pemerintah pusat juga sejalan dengan kebijakan tersebut, yakni setiap daerah diminta menjaga ketahanan pangan berdasarkan kemampuan dan keunggulan masing-masing.

"Intinya, jangan memaksakan desa mengembangkan komoditas yang tidak sesuai lahannya. Kita kembangkan yang sudah menjadi kekuatan lokal," ucapnya.

Hingga pertengahan 2025, Pemkab Cirebon telah membentuk 424 Kopdes Merah Putih. Koperasi ini dimotori semangat gotong royong dan kolaborasi antarwarga dengan tujuan memaksimalkan potensi ekonomi desa.

"Kopdes Merah Putih ini ibarat proklamasi kita di bidang ekonomi kerakyatan, untuk menyatukan frekuensi dan mengoptimalkan peran koperasi," ujar Imron.

Dalam rangka memperkuat ekosistem koperasi, Pemkab Cirebon saat ini tengah memproses rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang penguatan koperasi.

Aturan ini diharapkan menjadi payung hukum agar koperasi tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling terhubung dan terintegrasi.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Cirebon, Alex Suheriyawan, mengatakan bahwa Perda tersebut disusun dengan pendekatan pentahelix yang melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, pelaku usaha swasta, BUMN, perguruan tinggi, hingga media massa.

"Kita ingin koperasi di Cirebon memiliki arah kebijakan yang jelas dan semua pihak bisa ikut berperan. Perda ini diharapkan rampung dan disahkan tahun ini," tutur Alex.

Dia menambahkan, integrasi antarkoperasi sangat diperlukan agar program yang dijalankan tidak tumpang tindih dan bisa saling melengkapi.

Dengan begitu, koperasi dapat berperan maksimal dalam mendukung ekonomi lokal dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.

Imron optimistis, dengan penguatan kelembagaan dan dukungan regulasi yang tepat, Kopdes Merah Putih bersama koperasi lainnya akan menjadi pilar penting perekonomian Cirebon pada masa depan.

"Kalau koperasi kuat, masyarakat pun akan kuat. Dan yang terpenting, harga pangan tetap terjangkau," tutupnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Hakim Baihaqi
Editor : Taufan Bara Mukti

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

From Cigarettes to Cyberspace: How Hartono Expanded the Djarum Empire
Premium
3 jam yang lalu

From Cigarettes to Cyberspace: How Hartono Expanded the Djarum Empire

CPIN vs JPFA: Comparison of Profitability and Operational Health
Premium
4 jam yang lalu

CPIN vs JPFA: Comparison of Profitability and Operational Health

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Aceh Targetkan 6.497 Koperasi Merah Putih Beroperasi Penuh Oktober 2025

Aceh Targetkan 6.497 Koperasi Merah Putih Beroperasi Penuh Oktober 2025

Koperasi Cirebon Runtuh Saat Pemerintah Gencar Promosi Kopdes Merah Putih

Koperasi Cirebon Runtuh Saat Pemerintah Gencar Promosi Kopdes Merah Putih

Ada Kopdes Merah Putih, Kemenkop dan BPS Percepat Sinkronisasi Data

Ada Kopdes Merah Putih, Kemenkop dan BPS Percepat Sinkronisasi Data

Kopdes Merah Putih di Cirebon Dilarang Kelola Simpan Pinjam, Risiko Gagal Terlalu Besar

Kopdes Merah Putih di Cirebon Dilarang Kelola Simpan Pinjam, Risiko Gagal Terlalu Besar

Pemerintah Kucurkan Rp19 Miliar untuk Perkuat Produktivitas Pertanian di Cirebon

Pemerintah Kucurkan Rp19 Miliar untuk Perkuat Produktivitas Pertanian di Cirebon

Anggaran Jalan Cirebon 2026 Naik 49%, Masih Jauh dari Cukup

Anggaran Jalan Cirebon 2026 Naik 49%, Masih Jauh dari Cukup

Pengusaha Batik Desak Pemerintah Tata Ulang Kawasan Trusmi Cirebon

Pengusaha Batik Desak Pemerintah Tata Ulang Kawasan Trusmi Cirebon

Sulitnya Pemerintah Menata Kawasan Batik Trusmi Cirebon

Sulitnya Pemerintah Menata Kawasan Batik Trusmi Cirebon

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Wali Kota Bandung Farhan Minta Bandara Husein Sastranegara Diaktifkan Kembali
Kabar Jabar
2 jam yang lalu

Wali Kota Bandung Farhan Minta Bandara Husein Sastranegara Diaktifkan Kembali

Dampak Efisiensi Anggaran Terbaru, DAK Fisik ke Jabar Berkurang Rp169 Miliar
Kabar Jabar
5 jam yang lalu

Dampak Efisiensi Anggaran Terbaru, DAK Fisik ke Jabar Berkurang Rp169 Miliar

Pemerintah Kucurkan Rp19 Miliar untuk Perkuat Produktivitas Pertanian di Cirebon
Kabar Jabar
6 jam yang lalu

Pemerintah Kucurkan Rp19 Miliar untuk Perkuat Produktivitas Pertanian di Cirebon

Dedi Mulyadi: Pendapatan Cukai Rokok Jabar Berpeluang Tak Capai Target
Kabar Jabar
7 jam yang lalu

Dedi Mulyadi: Pendapatan Cukai Rokok Jabar Berpeluang Tak Capai Target

Koperasi Cirebon Runtuh Saat Pemerintah Gencar Promosi Kopdes Merah Putih
Bisnis Jabar
7 jam yang lalu

Koperasi Cirebon Runtuh Saat Pemerintah Gencar Promosi Kopdes Merah Putih

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Dampak Efisiensi Anggaran Terbaru, DAK Fisik ke Jabar Berkurang Rp169 Miliar

2

Pariwisata Lesu, Hotel Garut Nyaris Kosong Sepanjang Semester I 2025

3

Dedi Mulyadi: Pendapatan Cukai Rokok Jabar Berpeluang Tak Capai Target

4

Pemprov Jabar Bakal Akusisi Sekolah Swasta yang Tutup

5

Koperasi Cirebon Runtuh Saat Pemerintah Gencar Promosi Kopdes Merah Putih

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

5 Kuliner Lawas Cirebon yang Bisa Dinikmati Pelancong saat Liburan

5 Kuliner Lawas Cirebon yang Bisa Dinikmati Pelancong saat Liburan

Alarm BPS: Hotel Sepi, Ekonomi Pariwisata Garut Di Persimpangan Jalan

Alarm BPS: Hotel Sepi, Ekonomi Pariwisata Garut Di Persimpangan Jalan

Rekrutmen Pekerja di PT Yihong Novatex Dibayangi Isu Percaloan

Rekrutmen Pekerja di PT Yihong Novatex Dibayangi Isu Percaloan

Antisipasi Warga Pendatang Baru, Pemkot Bandung Sisir Terminal & Daerah Penampung

Antisipasi Warga Pendatang Baru, Pemkot Bandung Sisir Terminal & Daerah Penampung

Izinkan Mobil Dinas untuk Mudik, Dedi Mulyadi Tak Terima Dalih Wali Kota Depok

Izinkan Mobil Dinas untuk Mudik, Dedi Mulyadi Tak Terima Dalih Wali Kota Depok

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Pasar Kreatif Bandung 2025
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Dampak Efisiensi Anggaran Terbaru, DAK Fisik ke Jabar Berkurang Rp169 Miliar

2

Pariwisata Lesu, Hotel Garut Nyaris Kosong Sepanjang Semester I 2025

3

Dedi Mulyadi: Pendapatan Cukai Rokok Jabar Berpeluang Tak Capai Target

4

Pemprov Jabar Bakal Akusisi Sekolah Swasta yang Tutup

5

Koperasi Cirebon Runtuh Saat Pemerintah Gencar Promosi Kopdes Merah Putih