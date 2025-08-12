Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Butuh Rp900 Miliar, Jalan Rusak Cirebon Jadi Beban Ekonomi Jangka Panjang

Membengkaknya kebutuhan anggaran jalan bukan semata akibat umur teknis jalan yang habis, melainkan juga akibat minimnya pemeliharaan rutin bertahun-tahun.
Hakim Baihaqi
Hakim Baihaqi - Bisnis.com
Selasa, 12 Agustus 2025 | 16:53
Share
Ilustrasi/Bisnis
Ilustrasi/Bisnis

Bisnis.com, CIREBON - Pemerintah Kabupaten Cirebon mengakui kerusakan jalan di wilayahnya sudah pada tahap mengkhawatirkan.

Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cirebon Iyan Ediyana menyebut total kebutuhan anggaran untuk memperbaiki seluruh ruas jalan yang rusak mencapai sekitar Rp900 miliar.

“Angka itu hasil perhitungan teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR). Semua ruas yang masuk kategori rusak, kalau dibenahi total, butuh dana hampir Rp1 triliun,” ujar Iyan, Selasa (12/8/2025).

Menurut Iyan, membengkaknya kebutuhan anggaran ini bukan semata akibat umur teknis jalan yang habis, melainkan juga akibat minimnya pemeliharaan rutin bertahun-tahun. 

“Kalau saja perawatan dilakukan berkala, kerusakan tidak akan separah ini dan biayanya tentu tidak sebesar sekarang,” katanya.

Meski total kebutuhan mencapai Rp900 miliar, Pemkab Cirebon tidak mungkin mengalokasikannya sekaligus dalam satu tahun anggaran. 

Baca Juga

Ia menjelaskan, skema yang digunakan adalah perbaikan bertahap, diprioritaskan pada ruas dengan tingkat kerusakan terberat dan berdampak besar terhadap mobilitas warga. 

Iyan secara terbuka mengkritisi pola penganggaran jalan yang selama ini dilakukan. Menurutnya, orientasi anggaran yang lebih banyak terserap untuk proyek-proyek seremonial dan infrastruktur non-urgensi membuat perbaikan jalan selalu tertunda.

“Ini konsekuensi dari prioritas yang setengah hati. Akhirnya masyarakat menanggung akibatnya, akses transportasi terganggu, biaya logistik naik, dan daya saing daerah turun,” katanya.

Iyan menegaskan, APBD seharusnya diarahkan untuk sektor yang memberikan manfaat langsung pada masyarakat luas, terutama infrastruktur dasar.

Pemerintah Kabupaten Cirebon akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp196 miliar pada tahun 2026 untuk program perbaikan dan pembangunan infrastruktur jalan. 

Anggaran tersebut berasal dari APBD Kabupaten dan dialokasikan melalui program di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), khususnya bidang Bina Marga.

Sekretaris Dinas PUTR Kabupaten Cirebon Tomy Hendrawan menjelaskan anggaran tersebut terdiri dari dua program utama, yakni program drainase perkotaan dan penyelenggaraan jalan. 

“Untuk 2026, totalnya sekitar Rp196 miliar. Di antaranya, Rp15 miliar dialokasikan untuk program drainase perkotaan dan sekitar Rp181 miliar untuk penyelenggaraan jalan,” ujar Tomy.

Jika dibandingkan dengan alokasi anggaran tahun 2025 yang mencapai Rp131 miliar, maka terdapat peningkatan sekitar Rp65 miliar atau naik 49%. 

Namun, Tomy menyebut peningkatan tersebut masih tergolong tipis jika dibandingkan dengan kebutuhan infrastruktur jalan yang rusak di berbagai wilayah kecamatan.

“Tidak bisa dikatakan signifikan. Kebutuhan riil penanganan jalan di Kabupaten Cirebon masih jauh lebih besar,” tegasnya.

Berdasarkan data terbaru PUTR, panjang jalan kabupaten yang masuk kategori rusak berat dan membutuhkan rekonstruksi mencapai 189,2 kilometer. Angka ini belum termasuk jalan rusak ringan dan sedang yang tersebar di 40 kecamatan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Hakim Baihaqi
Editor : Ajijah

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Penjualan Mobil Masih Lesu, Kecepatannya Seperti saat Pandemi
Premium
3 jam yang lalu

Penjualan Mobil Masih Lesu, Kecepatannya Seperti saat Pandemi

Melihat Tenaga Pendorong Saham Bank Neo Commerce (BBYB)
Premium
8 jam yang lalu

Melihat Tenaga Pendorong Saham Bank Neo Commerce (BBYB)

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Dedi Mulyadi Desak Cirebon Bereskan Sampah Sebelum Dana Ditahan

Dedi Mulyadi Desak Cirebon Bereskan Sampah Sebelum Dana Ditahan

Harga Beras Melonjak, Warga Cirebon Pilih Antre Panjang daripada Pasar

Harga Beras Melonjak, Warga Cirebon Pilih Antre Panjang daripada Pasar

Pemerintah Kucurkan Rp19 Miliar untuk Perkuat Produktivitas Pertanian di Cirebon

Pemerintah Kucurkan Rp19 Miliar untuk Perkuat Produktivitas Pertanian di Cirebon

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Gereja di Cianjur Terancam Disita, Dedi Mulyadi Gelar Rapat Khusus
Kabar Jabar
8 jam yang lalu

Gereja di Cianjur Terancam Disita, Dedi Mulyadi Gelar Rapat Khusus

BTPN Syariah Berangkatkan 8 Warga Bandung Umrah Gratis
Kabar Jabar
16 jam yang lalu

BTPN Syariah Berangkatkan 8 Warga Bandung Umrah Gratis

Pendapatan Bandung Zoo Rp3 Miliar per Bulan, Perawatan Satwa Harusnya Terjamin
Kabar Jabar
10 jam yang lalu

Pendapatan Bandung Zoo Rp3 Miliar per Bulan, Perawatan Satwa Harusnya Terjamin

Respons Banyak Aduan, Pemkab Sumedang Gencarkan Perbaikan Jalan Rusak
Kabar Jabar
10 jam yang lalu

Respons Banyak Aduan, Pemkab Sumedang Gencarkan Perbaikan Jalan Rusak

Bank Tanah Gunung Kareumbi Sukses Digarap untuk Penuhi Ekspor Selada Merah
Kabar Jabar
11 jam yang lalu

Bank Tanah Gunung Kareumbi Sukses Digarap untuk Penuhi Ekspor Selada Merah

OJK Bangun Desa Keuangan Inklusif di Majalengka, UMKM Jadi Fokus
Bisnis Jabar
12 jam yang lalu

OJK Bangun Desa Keuangan Inklusif di Majalengka, UMKM Jadi Fokus

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Respons Banyak Aduan, Pemkab Sumedang Gencarkan Perbaikan Jalan Rusak

2

Pendapatan Bandung Zoo Rp3 Miliar per Bulan, Perawatan Satwa Harusnya Terjamin

3

Gereja di Cianjur Terancam Disita, Dedi Mulyadi Gelar Rapat Khusus

4

OJK Bangun Desa Keuangan Inklusif di Majalengka, UMKM Jadi Fokus

5

Bank Tanah Gunung Kareumbi Sukses Digarap untuk Penuhi Ekspor Selada Merah

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

5 Kuliner Lawas Cirebon yang Bisa Dinikmati Pelancong saat Liburan

5 Kuliner Lawas Cirebon yang Bisa Dinikmati Pelancong saat Liburan

Alarm BPS: Hotel Sepi, Ekonomi Pariwisata Garut Di Persimpangan Jalan

Alarm BPS: Hotel Sepi, Ekonomi Pariwisata Garut Di Persimpangan Jalan

Rekrutmen Pekerja di PT Yihong Novatex Dibayangi Isu Percaloan

Rekrutmen Pekerja di PT Yihong Novatex Dibayangi Isu Percaloan

Antisipasi Warga Pendatang Baru, Pemkot Bandung Sisir Terminal & Daerah Penampung

Antisipasi Warga Pendatang Baru, Pemkot Bandung Sisir Terminal & Daerah Penampung

Izinkan Mobil Dinas untuk Mudik, Dedi Mulyadi Tak Terima Dalih Wali Kota Depok

Izinkan Mobil Dinas untuk Mudik, Dedi Mulyadi Tak Terima Dalih Wali Kota Depok

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Nusron Wahid Minta Maaf usai Sebut Seluruh Tanah Indonesia Milik Negara

Nusron Wahid Minta Maaf usai Sebut Seluruh Tanah Indonesia Milik Negara

12 Agustus 2025

Foto

Whatsapp Business Summit Indonesia 2025
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Respons Banyak Aduan, Pemkab Sumedang Gencarkan Perbaikan Jalan Rusak

2

Pendapatan Bandung Zoo Rp3 Miliar per Bulan, Perawatan Satwa Harusnya Terjamin

3

Gereja di Cianjur Terancam Disita, Dedi Mulyadi Gelar Rapat Khusus

4

OJK Bangun Desa Keuangan Inklusif di Majalengka, UMKM Jadi Fokus

5

Bank Tanah Gunung Kareumbi Sukses Digarap untuk Penuhi Ekspor Selada Merah