Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Belanja Modal Pemprov Jabar di APBD Perubahan 2025 Naik Jadi Rp4,83 Triliun

Pemprov Jabar menaikkan belanja modal dalam Rancangan APBD Perubahan 2025. Dari empat rencana belanja daerah, hanya belanja modal yang mengalami peningkatan.
Wisnu Wage Pamungkas
Wisnu Wage Pamungkas - Bisnis.com
Selasa, 12 Agustus 2025 | 18:19
Share
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi

Bisnis.com, BANDUNG—Pemerintah Provinsi Jawa Barat menaikkan belanja modal dalam Rancangan APBD Perubahan 2025. Dari empat rencana belanja daerah, hanya belanja modal yang mengalami peningkatan. 

Rencana perubahan belanja daerah diasumsikan mengalami peningkatan semula sebesar Rp31,08 triliun menjadi sebesar Rp32,23 triliun bertambah sebesar Rp1,16 triliun atau naik 3,73%. Sementara untuk belanja operasional, mengalami pengurangan Rp268,66 miliar atau 1,33% dari semula Rp20,16 triliun menjadi Rp19,89 triliun. 

Setelah itu, belanja tidak terduga juga berkurang Rp879,74 miliar atau 76,22% dari semula Rp15 triliun menjadi Rp274,48 miliar. Pengurangan juga terjadi pada belanja transfer Rp751,65 miliar atau 9,41% dari semula Rp7,99 triliun menjadi Rp7,24 triliun. Penambahan hanya ada di belanja modal dari semula Rp1,77 triliun menjadi Rp4,83 triliun atau bertambah Rp3,06 triliun.

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengatakan volume APBD Perubahan 2025 dalam KUA-PPAS kini Rp32,8 triliun. “Ya naik lah ya," ujarnya dikutip Selasa (12/8/2025).

Ia menegaskan pentingnya arah kebijakan pembangunan yang terukur dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. "Saya menginginkan pembangunan tidak berakhir dengan kesia-siaan, tetapi menghasilkan output, outcome, dan benefit yang memadai bagi kepentingan publik," tegasnya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengatakan peningkatan belanja modal Jawa Barat dari Rp1,7 triliun menjadi hampir mencapai Rp5 triliun dalam pergeseran APBD 2025 bukan sekadar pencapaian angka, melainkan harus berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga

"Pak Gubernur KDM melihat pertumbuhan ekonomi Jabar yang tinggi belum diikuti dengan pemerataan kesejahteraan. Indeks Gini Jabar 2025 masih di angka 0,428, lebih tinggi dari rata-rata nasional 0,3. Ini menunjukkan ketimpangan masih menjadi tantangan besar, meskipun ekonomi terus bergerak," kata Dedi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Wisnu Wage Pamungkas
Editor : Ajijah

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Aksi Pemodal Kakap di Saham UNTR Usai Pengumuman Dividen Interim
Premium
5 menit yang lalu

Aksi Pemodal Kakap di Saham UNTR Usai Pengumuman Dividen Interim

ISAT, EXCL, TLKM Revise EBITDA and Profit Outlook Amid ARPU Decline
Premium
35 menit yang lalu

ISAT, EXCL, TLKM Revise EBITDA and Profit Outlook Amid ARPU Decline

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Puluhan Pekerja Asal Jabar di Batam Bakal Dipulangkan

Puluhan Pekerja Asal Jabar di Batam Bakal Dipulangkan

Dedi Mulyadi: Pendapatan Cukai Rokok Jabar Berpeluang Tak Capai Target

Dedi Mulyadi: Pendapatan Cukai Rokok Jabar Berpeluang Tak Capai Target

Pemprov Jabar Bakal Akusisi Sekolah Swasta yang Tutup

Pemprov Jabar Bakal Akusisi Sekolah Swasta yang Tutup

Realisasi Belanja Pemprov Jabar Capai 52%, Tertinggi se-Nasional

Realisasi Belanja Pemprov Jabar Capai 52%, Tertinggi se-Nasional

Dampak Efisiensi Anggaran Terbaru, DAK Fisik ke Jabar Berkurang Rp169 Miliar

Dampak Efisiensi Anggaran Terbaru, DAK Fisik ke Jabar Berkurang Rp169 Miliar

Sri Mulyani 'Genggam Kuat' Belanja TKD, Komitmen Desentralisasi Fiskal Dipertanyakan

Sri Mulyani 'Genggam Kuat' Belanja TKD, Komitmen Desentralisasi Fiskal Dipertanyakan

Berita Lainnya

Berita Terbaru

OJK Bangun Desa Keuangan Inklusif di Majalengka, UMKM Jadi Fokus
Bisnis Jabar
26 menit yang lalu

OJK Bangun Desa Keuangan Inklusif di Majalengka, UMKM Jadi Fokus

BTPN Syariah Berangkatkan 8 Warga Bandung Umrah Gratis
Kabar Jabar
4 jam yang lalu

BTPN Syariah Berangkatkan 8 Warga Bandung Umrah Gratis

Belanja Modal Pemprov Jabar di APBD Perubahan 2025 Naik Jadi Rp4,83 Triliun
Kabar Jabar
1 jam yang lalu

Belanja Modal Pemprov Jabar di APBD Perubahan 2025 Naik Jadi Rp4,83 Triliun

Butuh Rp900 Miliar, Jalan Rusak Cirebon Jadi Beban Ekonomi Jangka Panjang
Kabar Jabar
2 jam yang lalu

Butuh Rp900 Miliar, Jalan Rusak Cirebon Jadi Beban Ekonomi Jangka Panjang

KSTI 2025: Momentum Perjelas Peta Jalan 8 Prioritas Strategis Nasional
Kabar Jabar
2 jam yang lalu

KSTI 2025: Momentum Perjelas Peta Jalan 8 Prioritas Strategis Nasional

Dedi Mulyadi Desak Cirebon Bereskan Sampah Sebelum Dana Ditahan
Kabar Jabar
4 jam yang lalu

Dedi Mulyadi Desak Cirebon Bereskan Sampah Sebelum Dana Ditahan

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Dampak Efisiensi Anggaran Terbaru, DAK Fisik ke Jabar Berkurang Rp169 Miliar

2

Wali Kota Bandung Farhan Minta Bandara Husein Sastranegara Diaktifkan Kembali

3

BTPN Syariah Berangkatkan 8 Warga Bandung Umrah Gratis

4

Harga Beras Melonjak, Warga Cirebon Pilih Antre Panjang daripada Pasar

5

Puluhan Pekerja Asal Jabar di Batam Bakal Dipulangkan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

5 Kuliner Lawas Cirebon yang Bisa Dinikmati Pelancong saat Liburan

5 Kuliner Lawas Cirebon yang Bisa Dinikmati Pelancong saat Liburan

Alarm BPS: Hotel Sepi, Ekonomi Pariwisata Garut Di Persimpangan Jalan

Alarm BPS: Hotel Sepi, Ekonomi Pariwisata Garut Di Persimpangan Jalan

Rekrutmen Pekerja di PT Yihong Novatex Dibayangi Isu Percaloan

Rekrutmen Pekerja di PT Yihong Novatex Dibayangi Isu Percaloan

Antisipasi Warga Pendatang Baru, Pemkot Bandung Sisir Terminal & Daerah Penampung

Antisipasi Warga Pendatang Baru, Pemkot Bandung Sisir Terminal & Daerah Penampung

Izinkan Mobil Dinas untuk Mudik, Dedi Mulyadi Tak Terima Dalih Wali Kota Depok

Izinkan Mobil Dinas untuk Mudik, Dedi Mulyadi Tak Terima Dalih Wali Kota Depok

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Nusron Wahid Minta Maaf usai Sebut Seluruh Tanah Indonesia Milik Negara

Nusron Wahid Minta Maaf usai Sebut Seluruh Tanah Indonesia Milik Negara

12 Agustus 2025

Foto

Gladi Kotor Upacara HUT Ke-80 RI
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Dampak Efisiensi Anggaran Terbaru, DAK Fisik ke Jabar Berkurang Rp169 Miliar

2

Wali Kota Bandung Farhan Minta Bandara Husein Sastranegara Diaktifkan Kembali

3

BTPN Syariah Berangkatkan 8 Warga Bandung Umrah Gratis

4

Harga Beras Melonjak, Warga Cirebon Pilih Antre Panjang daripada Pasar

5

Puluhan Pekerja Asal Jabar di Batam Bakal Dipulangkan