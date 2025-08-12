Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Gereja di Cianjur Terancam Disita, Dedi Mulyadi Gelar Rapat Khusus

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi gelar rapat untuk cegah penyitaan gereja di Cianjur. Negosiasi dilakukan agar utang Rp16 miliar bisa dikurangi dan tanah dibeli kembali.
Wisnu Wage Pamungkas
Wisnu Wage Pamungkas - Bisnis.com
Selasa, 12 Agustus 2025 | 22:58
Share
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi di Bale Jaya Dewata, Kota Cirebon, Senin (2/6/2025). JIBI/Hakim Baihaqi
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi di Bale Jaya Dewata, Kota Cirebon, Senin (2/6/2025). JIBI/Hakim Baihaqi
Ringkasan Berita
  • Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengadakan rapat dengan Forkopimda Cianjur dan perwakilan bank untuk membahas penyitaan gereja yang terancam di Cianjur.
  • Hasil rapat menyepakati bahwa kegiatan peribadatan jemaat tetap berjalan meskipun status tanah gereja bermasalah, dan negosiasi dilakukan agar utang gereja yang membengkak bisa diturunkan.
  • Setelah negosiasi, diharapkan tanah gereja dapat dibeli kembali dan diserahkan kepada pihak gereja sebagai solusi permanen untuk jemaat.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com,BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menggelar rapat bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Canjur untuk menindaklanjuti polemik penyitaan salah satu gereja di wilayah tersebut.

Dalam pertemuan tersebut turut dihadiri juga perwakilan dari Bank Supra, Bank TKI, dan Bank KAR selaku pihak yang terkait dengan kepemilikan lahan gereja. 

Dedi memastikan hasil rapat memutuskan kegiatan peribadatan jemaat akan tetap berjalan meskipun status tanah sedang bermasalah. "Dari seluruh bank ini tadi sudah menyepakati kegiatan peribadatannya berjalan," katanya, Selasa (12/8/2025).

Ia mengungkapkan, bahwa nilai pinjaman gereja kini telah membengkak menjadi sekitar Rp16 miliar. Dalam rapat pihaknya menegosiasikan agar jumlah tersebut bisa turun sehingga proses yang terjadi bukanlah penyitaan oleh pengadilan, melainkan transaksi jual beli.

"Diperlukan negosiasi agar bisa terjadi angkanya turun dan sifatnya ini bukan sifatnya disita oleh pengadilan tetapi sifatnya adalah jual beli. Jadi nanti kami dan teman-teman harus membeli tanah yang sudah atas nama bank," katanya.

Menurutnya setelah proses pembelian selesai, tanah tersebut akan diserahkan kembali kepada pihak gereja. Diharapkan dapat berjalan lancar dan menjadi solusi permanen bagi jemaat. "Semoga lancar dan ada rezekinya," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, seorang pendeta di Cianjur menangis di hadapan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi karena gerejanya terancam disita oleh bank karena menunggak utang. 

Pendeta bernama Paripurna Simatupang ini mengatakan tanah gereja dijadikan jaminan ke Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan tidak terbayar sehingga kini berada di ambang penyitaan oleh BPR.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Wisnu Wage Pamungkas
Editor : Aprianus Doni Tolok

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Melihat Tenaga Pendorong Saham Bank Neo Commerce (BBYB)
Premium
1 jam yang lalu

Melihat Tenaga Pendorong Saham Bank Neo Commerce (BBYB)

Beda Hasil Ekspansi Pasar Ekspor Emiten Batu Bara (ITMG & PTBA) saat Permintaan China Lesu
Premium
2 jam yang lalu

Beda Hasil Ekspansi Pasar Ekspor Emiten Batu Bara (ITMG & PTBA) saat Permintaan China Lesu

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Belanja Modal Pemprov Jabar di APBD Perubahan 2025 Naik Jadi Rp4,83 Triliun

Belanja Modal Pemprov Jabar di APBD Perubahan 2025 Naik Jadi Rp4,83 Triliun

Puluhan Pekerja Asal Jabar di Batam Bakal Dipulangkan

Puluhan Pekerja Asal Jabar di Batam Bakal Dipulangkan

Dedi Mulyadi: Pendapatan Cukai Rokok Jabar Berpeluang Tak Capai Target

Dedi Mulyadi: Pendapatan Cukai Rokok Jabar Berpeluang Tak Capai Target

Paus Leo XVI Bertemu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky

Paus Leo XVI Bertemu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky

Momen Haru Paus Leo XIV Disematkan Cincin Nelayan, Ini Penampakannya!

Momen Haru Paus Leo XIV Disematkan Cincin Nelayan, Ini Penampakannya!

Penolakan Ibadah Misa di GSG Arcamanik Dinilai Langgar Hak Konstitusional

Penolakan Ibadah Misa di GSG Arcamanik Dinilai Langgar Hak Konstitusional

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Gereja di Cianjur Terancam Disita, Dedi Mulyadi Gelar Rapat Khusus
Kabar Jabar
1 jam yang lalu

Gereja di Cianjur Terancam Disita, Dedi Mulyadi Gelar Rapat Khusus

BTPN Syariah Berangkatkan 8 Warga Bandung Umrah Gratis
Kabar Jabar
9 jam yang lalu

BTPN Syariah Berangkatkan 8 Warga Bandung Umrah Gratis

Pendapatan Bandung Zoo Rp3 Miliar per Bulan, Perawatan Satwa Harusnya Terjamin
Kabar Jabar
3 jam yang lalu

Pendapatan Bandung Zoo Rp3 Miliar per Bulan, Perawatan Satwa Harusnya Terjamin

Respons Banyak Aduan, Pemkab Sumedang Gencarkan Perbaikan Jalan Rusak
Kabar Jabar
3 jam yang lalu

Respons Banyak Aduan, Pemkab Sumedang Gencarkan Perbaikan Jalan Rusak

Bank Tanah Gunung Kareumbi Sukses Digarap untuk Penuhi Ekspor Selada Merah
Kabar Jabar
4 jam yang lalu

Bank Tanah Gunung Kareumbi Sukses Digarap untuk Penuhi Ekspor Selada Merah

OJK Bangun Desa Keuangan Inklusif di Majalengka, UMKM Jadi Fokus
Bisnis Jabar
5 jam yang lalu

OJK Bangun Desa Keuangan Inklusif di Majalengka, UMKM Jadi Fokus

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Respons Banyak Aduan, Pemkab Sumedang Gencarkan Perbaikan Jalan Rusak

2

Bank Tanah Gunung Kareumbi Sukses Digarap untuk Penuhi Ekspor Selada Merah

3

Pendapatan Bandung Zoo Rp3 Miliar per Bulan, Perawatan Satwa Harusnya Terjamin

4

BTPN Syariah Berangkatkan 8 Warga Bandung Umrah Gratis

5

OJK Bangun Desa Keuangan Inklusif di Majalengka, UMKM Jadi Fokus

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

5 Kuliner Lawas Cirebon yang Bisa Dinikmati Pelancong saat Liburan

5 Kuliner Lawas Cirebon yang Bisa Dinikmati Pelancong saat Liburan

Alarm BPS: Hotel Sepi, Ekonomi Pariwisata Garut Di Persimpangan Jalan

Alarm BPS: Hotel Sepi, Ekonomi Pariwisata Garut Di Persimpangan Jalan

Rekrutmen Pekerja di PT Yihong Novatex Dibayangi Isu Percaloan

Rekrutmen Pekerja di PT Yihong Novatex Dibayangi Isu Percaloan

Antisipasi Warga Pendatang Baru, Pemkot Bandung Sisir Terminal & Daerah Penampung

Antisipasi Warga Pendatang Baru, Pemkot Bandung Sisir Terminal & Daerah Penampung

Izinkan Mobil Dinas untuk Mudik, Dedi Mulyadi Tak Terima Dalih Wali Kota Depok

Izinkan Mobil Dinas untuk Mudik, Dedi Mulyadi Tak Terima Dalih Wali Kota Depok

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Nusron Wahid Minta Maaf usai Sebut Seluruh Tanah Indonesia Milik Negara

Nusron Wahid Minta Maaf usai Sebut Seluruh Tanah Indonesia Milik Negara

12 Agustus 2025

Foto

Peringatan Hari Gajah Sedunia
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Respons Banyak Aduan, Pemkab Sumedang Gencarkan Perbaikan Jalan Rusak

2

Bank Tanah Gunung Kareumbi Sukses Digarap untuk Penuhi Ekspor Selada Merah

3

Pendapatan Bandung Zoo Rp3 Miliar per Bulan, Perawatan Satwa Harusnya Terjamin

4

BTPN Syariah Berangkatkan 8 Warga Bandung Umrah Gratis

5

OJK Bangun Desa Keuangan Inklusif di Majalengka, UMKM Jadi Fokus