Bank Tanah Gunung Kareumbi Sukses Digarap untuk Penuhi Ekspor Selada Merah

Bisnis.com, BANDUNG -- Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir berharap pengelolaan bank tanah di derahnya akan berdampak luas terhadap perekonomian warganya.

"Saya melihat perkembangan pengelolaan land bank atau bank tanah yang kini mulai produktif," kata Dony.

Hal tersebut disampaikan Dony usai meninjau bank tanah yang berada di kawasan dataran tinggi gugusan Pegunungan Kareumbi di Desa Margalaksana, Kecamatan Sumedang.

Lahan seluas 10 hektare milik Bank Tanah di bawah Kementerian Keuangan dan Kementerian ATR/BPN ini disewa pengusaha dan ditanami selada merah untuk diekspor ke Korea Selatan.

“Sekarang sudah mulai penanaman. Saat ini menyerap 20 tenaga kerja ketika panen nanti bisa sampai 150 orang,” ujar Bupati Dony.

Dony menegaskan, pengelolaan tanah secara produktif seperti ini tidak hanya mencegah lahan terbengkalai, tetapi juga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan membuka lapangan kerja.

“Tanah yang produktif akan memberi manfaat besar. Pemkab akan terus mendukung, termasuk memastikan akses jalan menuju lokasi ini,” katanya.

Selain itu, dengan pengelolaan yang baik, bukan tidak mungkin akan hadir komoditas-komoditas lain yang mampu menyerap tenaga kerja lokal lebih banyak lagi.

"Kemudian juga ini sejalan dengan tujuan kemandirian pangan, sehingga Pemda harus hadir di sini," jelasnya.