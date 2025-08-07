Tingkatkan Serapan Pajak, Dony Minta Bapenda Sumedang Jangan Pakai Cara-cara Lama

Bapenda bisa memanfaatkan CCTV di Command Center Dishub dalam memonitor baliho atau papan reklame yang sudah maupun belum bayar pajak.

Bisnis.com, BANDUNG -- Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumedang diminta menggunakan strategi dan inovasi baru dalam menghimpun pajak dan retribusi.

"Jangan pakai cara-cara lama, sekarang harus ada bedanya. Tantangannya berbeda, kondisinya berbeda dan bisa melakukan langkah berbeda. Tidak biasa-biasa," kata Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir.

Menurutnya, Bapenda bisa memanfaatkan CCTV di Command Center Dishub dalam memonitor baliho atau papan reklame yang sudah maupun belum bayar pajak.

"Mana baliho-baliho yang belum bayar pajak, restoran-restoran yang belum masuk wajib pajak. Bisa dilihat di sana. Itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Ada 59 CCTV terpasang di Sumedang Kota, Jatinangor, Tanjungsari. Manfaatkan IT-nya. Cara kerja harus berbeda," ujar Dony.

Ia juga meminta agar jajarannya berperan aktif untuk menindak para wajib pajak yang masih belum mau bayar pajak dan abai atas kewajibannya padahal sudah didatangi secara persuasif.

"Harus ada tindakan efek jera. Harus tegas kepada wajib pajak. Harus ada strategi dan inovasinya. Kalau ada kendala di lapangan, sampaikan," katanya.

Kemudian, menurutnya strategi lainnya adalah dengan menjadikan basis data sebagai pijakan dalam melakukan Tindakan.

"Orang Bapenda sarapan paginya harus lihat Command Center realisasi PAD yang menjadi kewajiban Bapenda tercapai atau tidak," ucapnya.

Bupati pun meminta agar data realisasi pajak real time masuk ke Command Center. "Contohnya, ketika makan di salah satu restoran dan ada tagihan pajaknya, hari itu juga bisa masuk datanya real time langsung ke kas daerah dan muncul ke dashboard. Saya minta ini terlaksana secepatnya," tuturnya.

Dony pun meminta agar Bapenda meningkatkan layanan kepada wajib pajak. "Jadi wajib pajak itu bukan hanya objek penarikan, tapi mereka mitra kerja kita. Mitra pembangunan kita. Layani mereka dengan cepat, ramah dan transparan. Insyaallah wajib pajak akan lebih puas," katanya.

Ia juga mengingatkan seluruh pegawai Bapenda agar tidak melakukan hal-hal yang melanggar aturan.

"Sekecil apapun kalau dibiarkan, akan menjadi terbiasa. Kita harus bersyukur dengan yang ada. Jangan sekali-kali melanggar aturan. Ikuti aturan yang ada, tingkatkan kinerja kita. Saya ingin Bapenda menjadi mensin pedapatan daerah yang efektif, efisien dan bersih," katanya.