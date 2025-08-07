Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Garut Mau Hilirisasi Jagung, Tapi Pabriknya Masih Impian

Pemkab Garut berambisi mengubah wajah pertanian jagung dari sekadar ladang panen menjadi pusat industri berbasis pangan dan pakan.
Hakim Baihaqi
Hakim Baihaqi - Bisnis.com
Kamis, 7 Agustus 2025 | 15:57
Share
Gubernur Dedi Mulyadi saat panen jagung. /Bisnis-Wisnu Wage
Gubernur Dedi Mulyadi saat panen jagung. /Bisnis-Wisnu Wage

Bisnis.com, GARUT - Pemerintah Kabupaten Garut berambisi mengubah wajah pertanian jagung dari sekadar ladang panen menjadi pusat industri berbasis pangan dan pakan. 

"Saat ini saatnya jagung Garut naik kelabukan lagi hanya panen, kirim, selesai. Jagung adalah komoditas strategis. Tapi kalau hanya dijual mentah, maka yang menikmati nilai tambah adalah pihak lain, bukan masyarakat Garut,” ujar Bupati Garut Abdusy Syakur Amin, Kamis (7/8/2025). 

Menurutnya, Kabupaten Garut menyumbang lebih dari 50% produksi jagung di Jawa Barat. Namun ironi justru terjadi: daerah penghasil jagung justru masih mengalami kekurangan pasokan ayam pedaging dan petelur.

Pemerintah daerah, lanjut Syakur, mendorong agar hasil panen jagung dapat diolah langsung di wilayah Garut. Ia menyebutkan perlunya membangun fasilitas pengolahan seperti pabrik tepung jagung, pakan ternak, hingga produk turunan bernilai ekonomi tinggi.

"Kita ini produsen utama jagung, tapi daging ayam mahal, telur mahal. Artinya rantai pasok kita tidak terkoneksi dengan baik. Ini masalah struktural,” katanya.

“Dengan begitu, kita tidak hanya menjual bahan baku. Kita ciptakan lapangan kerja, tarik investor, dan naikkan posisi tawar petani,” imbuhnya.

Baca Juga

Saat ini, puluhan lembaga pendidikan berbasis Islam di wilayah hukum Polres Garut digandeng untuk ikut serta dalam penanaman jagung, dengan pola pemberdayaan lahan tidur dan bantuan input produksi dari pemerintah dan kepolisian.

Kapolres Garut AKBP Yugi Bayu Hendarto menyebutkan, ketahanan pangan bukan cuma soal beras dan jagung, tapi juga menyangkut stabilitas sosial. Dalam konteks ini, kepolisian aktif mengambil peran sebagai mitra pembangunan ekonomi lokal.

“Ini bukan hanya soal panen jagung. Ini soal harga pangan, soal anak-anak yang tidak bisa beli telur, soal masa depan yang tidak pasti kalau semuanya kita impor,” ujar AKBP Yugi.

Ia menekankan, sinergi antara kepolisian, TNI, pemerintah daerah, pesantren, dan masyarakat adalah kunci. Lebih dari itu, ia memandang pesantren sebagai kekuatan ekonomi yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal.

Pimpinan Pondok Pesantren Tarbiyatul Aulad, KH Yayan Ahmad Muzaki, menyampaikan apresiasi atas bantuan benih dan pupuk yang diberikan pemerintah. Namun ia juga menekankan pentingnya kesinambungan dan pendampingan.

“Kalau ini cuma event tahunan, maka hasilnya tidak akan terasa. Kami ingin keberlanjutan,” ujar Yayan.

Ia mengaku pesantrennya telah menyiapkan lahan dan tenaga kerja untuk menanam jagung secara mandiri. Namun demikian, ia berharap agar hasil panen nanti tidak hanya dibeli tengkulak dengan harga murah, melainkan ada sistem pembelian yang adil dan terstruktur.

Meski gagasan hilirisasi tampak menjanjikan, tantangannya tidak kecil. Infrastruktur pertanian dan logistik di Garut masih belum cukup mendukung. Petani masih mengandalkan irigasi tradisional, dan pabrik pengolahan jagung nyaris tak terdengar.

"Kami akan pastikan investor untuk masuk ke sektor ini. Pemerintah daerah juga akan menciptakan iklim usaha yang sehat, bebas pungli, dan transparan," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Hakim Baihaqi
Editor : Ajijah

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Hartadinata Abadi (HRTA) Shines Bright on Bullion Bank Synergy
Premium
1 jam yang lalu

Hartadinata Abadi (HRTA) Shines Bright on Bullion Bank Synergy

Lo Kheng Hong Borong Lagi Saham Bank Danamon (BDMN)
Premium
4 jam yang lalu

Lo Kheng Hong Borong Lagi Saham Bank Danamon (BDMN)

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Perusahaan Era Kolonial Kuasai Lahan Sawit, Garut Minta 20% untuk Dikelola Rakyat

Perusahaan Era Kolonial Kuasai Lahan Sawit, Garut Minta 20% untuk Dikelola Rakyat

Kementan Targetkan Perluasan Area Tanam Padi dan Jagung di Garut Capai 10.000 Ha

Kementan Targetkan Perluasan Area Tanam Padi dan Jagung di Garut Capai 10.000 Ha

90% Pekerja Konstruksi di Kabupaten Garut Tidak Mendapat Perlindungan

90% Pekerja Konstruksi di Kabupaten Garut Tidak Mendapat Perlindungan

Produksi Jagung Kering RI Diprediksi Turun ke 12,12 Juta Ton Jelang Tarif Impor 0% dari AS Berlaku

Produksi Jagung Kering RI Diprediksi Turun ke 12,12 Juta Ton Jelang Tarif Impor 0% dari AS Berlaku

Tren Inflasi Naik, Menko Airlangga Klaim Daya Beli Membaik

Tren Inflasi Naik, Menko Airlangga Klaim Daya Beli Membaik

Kebutuhan Tinggi, Produksi Jagung Sumbar Hanya Mampu Penuhi 40%

Kebutuhan Tinggi, Produksi Jagung Sumbar Hanya Mampu Penuhi 40%

Pemkab Sumedang dan Polda Jabar Tanam Jagung di Lahan Perhutanan Sosial 70 Hektare

Pemkab Sumedang dan Polda Jabar Tanam Jagung di Lahan Perhutanan Sosial 70 Hektare

Memacu Potensi Perkebunan Jagung Boalemo

Memacu Potensi Perkebunan Jagung Boalemo

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Garut Mau Hilirisasi Jagung, Tapi Pabriknya Masih Impian
Bisnis Jabar
2 jam yang lalu

Garut Mau Hilirisasi Jagung, Tapi Pabriknya Masih Impian

Seniman Sumedang Wakili Indonesia Tampil di Festival Budaya Internasional Inggris
Kabar Jabar
2 jam yang lalu

Seniman Sumedang Wakili Indonesia Tampil di Festival Budaya Internasional Inggris

Kopdes Merah Putih Cirebon Harus Punya Komitmen Lawan Pinjol dan Rentenir
Kabar Jabar
2 jam yang lalu

Kopdes Merah Putih Cirebon Harus Punya Komitmen Lawan Pinjol dan Rentenir

Bulog Cirebon Serap 120.917 Ton GKG, Stok Beras Tembus 175.000 Ton
Bisnis Jabar
3 jam yang lalu

Bulog Cirebon Serap 120.917 Ton GKG, Stok Beras Tembus 175.000 Ton

Susi Pudjiastuti Tolak KJA di Pantai Timur Pangandaran, DKP Jabar Kawal Review Perizinan
Kabar Jabar
3 jam yang lalu

Susi Pudjiastuti Tolak KJA di Pantai Timur Pangandaran, DKP Jabar Kawal Review Perizinan

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Pemkab Sumedang Matangkan Persiapan Festival Pesona Jatigede 2025

2

Kapal Nelayan Terbalik di Laut Jawa, Empat Awak Masih Hilang

3

Susi Pudjiastuti Tolak KJA di Pantai Timur Pangandaran, DKP Jabar Kawal Review Perizinan

4

Garut Mau Hilirisasi Jagung, Tapi Pabriknya Masih Impian

5

Kopdes Merah Putih Cirebon Harus Punya Komitmen Lawan Pinjol dan Rentenir

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

5 Kuliner Lawas Cirebon yang Bisa Dinikmati Pelancong saat Liburan

5 Kuliner Lawas Cirebon yang Bisa Dinikmati Pelancong saat Liburan

Alarm BPS: Hotel Sepi, Ekonomi Pariwisata Garut Di Persimpangan Jalan

Alarm BPS: Hotel Sepi, Ekonomi Pariwisata Garut Di Persimpangan Jalan

Rekrutmen Pekerja di PT Yihong Novatex Dibayangi Isu Percaloan

Rekrutmen Pekerja di PT Yihong Novatex Dibayangi Isu Percaloan

Antisipasi Warga Pendatang Baru, Pemkot Bandung Sisir Terminal & Daerah Penampung

Antisipasi Warga Pendatang Baru, Pemkot Bandung Sisir Terminal & Daerah Penampung

Izinkan Mobil Dinas untuk Mudik, Dedi Mulyadi Tak Terima Dalih Wali Kota Depok

Izinkan Mobil Dinas untuk Mudik, Dedi Mulyadi Tak Terima Dalih Wali Kota Depok

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

05 Agustus 2025

Foto

Yaqut Cholil Qoumas Usai Jalani Pemeriksaan di KPK
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Pemkab Sumedang Matangkan Persiapan Festival Pesona Jatigede 2025

2

Kapal Nelayan Terbalik di Laut Jawa, Empat Awak Masih Hilang

3

Susi Pudjiastuti Tolak KJA di Pantai Timur Pangandaran, DKP Jabar Kawal Review Perizinan

4

Garut Mau Hilirisasi Jagung, Tapi Pabriknya Masih Impian

5

Kopdes Merah Putih Cirebon Harus Punya Komitmen Lawan Pinjol dan Rentenir