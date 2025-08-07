Bisnis Indonesia Premium
Seniman Sumedang Wakili Indonesia Tampil di Festival Budaya Internasional Inggris

Seniman terbaik asal Sumedang terpilih mewakili Indonesia dalam ajang Billingham International Folklore Festival of World Dance yang akan digelar di Inggris.
Dea Andriyawan
Dea Andriyawan
Kamis, 7 Agustus 2025 | 15:28
Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir (kiri)
Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir (kiri)

Bisnis.com, BANDUNG -- Seniman terbaik asal Sumedang binaan Yayasan Seni Nataraharja terpilih mewakili Indonesia dalam ajang Billingham International Folklore Festival of World Dance yang akan digelar di Inggris pada 8 -18 Agustus 2025. 

Festival Budaya Internasional ini diikuti perwakilan dari lima kabupaten di Jawa Barat di antaranya Sumedang, Cianjur, Bogor, Purwakarta dan Bandung.

“Saya menyampaikan rasa bangga dan apresiasi setinggi-tingginya kepada yang telah mengharumkan nama daerah melalui partisipasinya dalam ajang ini," kata Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir.

Dony berharap semangat tersebut menjadi inspirasi bagi generasi muda di Sumedang untuk terus melestarikan budaya, mengharumkan negeri, dan membawa nama Sumedang bersinar di kancah Internasional.

Salah seorang seniman Yayang Eca Iswan Nur'alim menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Bupati Sumedang yang telah memberikan dukungan penuh terhadap keikutsertaannya. Dalam festival tersebut, dirinya beserta tim akan menampilkan seni karawitan dan berbagai tarian tradisional Sunda sebagai bentuk pelestarian warisan budaya bangsa.

Ditambahkan Yayang, sebagai generasi muda di Kabupaten Sumedang bisa mengikuti event internasional sepertinya merupakan kebanggan tersendiri bagi dirinya. 

"Tujuan saya adalah mengenalkan seni budaya Sunda dan kami sangat senang bisa mewakili Kabupaten Sumedang di panggung internasional," katanya. 

Penulis : Dea Andriyawan
Editor : Ajijah

