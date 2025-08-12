Bisnis Indonesia Premium
Puluhan Pekerja Asal Jabar di Batam Bakal Dipulangkan

Dedi Mulyadi akan memulangkan puluhan pekerja asal Jawa Barat di Batam yang mengaku mengalami penindasan dan tak menerima gaji selama bekerja.
Wisnu Wage Pamungkas
Wisnu Wage Pamungkas - Bisnis.com
Selasa, 12 Agustus 2025 | 14:38
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi

Bisnis.com, BANDUNG—Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berjanji akan memulangkan puluhan pekerja asal Jawa Barat di Batam yang mengaku mengalami penindasan dan tak menerima gaji selama bekerja. 

Janji itu disampaikan Dedi Mulyadi menanggapi permintaan tolong dari seorang pekerja bernama Chandra. Dedi mengaku sudah menerima informasi bahwa ada hampir 60 orang warga Jabar di Batam yang kesulitan pulang karena tidak memiliki biaya.

“Buat saudaraku, sahabatku, dulur kuring, dulur aing, insyaallah kita akan segera tangani. Nanti jam 10–15 menit saya akan menghubungi Bapak dan kita selesaikan seluruh problem Bapak. Kesusahan Bapak di Batam dan Bapak warga Jabar akan kami selesaikan. Bapak bisa pulang kembali ke keluarganya,” kata Dedi, Selasa (12/8/2025).

Sebelumnya, melalui video TikTok, Chandra yang mengaku sebagai warga Jawa Barat meminta perlindungan kepada Dedi Mulyadi. Dalam video tersebut, ia menyebut ada 63 orang pekerja yang mengalami nasib serupa.

“Saya, Chandra, sebagai warga Jawa Barat, minta perlindungan ke Kang Dede Mulyadi. Saya di sini sama rekan-rekan, 63 orang, ditindas sama orang China. Hak saya, keringat saya selama satu bulan lebih gak dibayar. Saya minta tolong bantuannya,” ujarnya.

Chandra juga mengaku diusir dari tempat tinggal atau mess pekerja dan diminta segera keluar, padahal belum menerima gaji.

“Saya kerja, bukan apa-apa. Sekarang gaji gak dibayar, suruh keluar juga langsung hari ini. Tolong tanggapi Pak Dede, tolong sebesar-besarnya,” tambahnya.

Dedi Mulyadi menegaskan, pihaknya akan memprioritaskan keselamatan dan kepulangan para pekerja tersebut, sekaligus mempelajari jalur hukum terkait permasalahan hak upah yang belum dibayarkan.

Penulis : Wisnu Wage Pamungkas
Editor : Ajijah

