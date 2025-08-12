Bisnis Indonesia Premium
Realisasi Belanja Pemprov Jabar Capai 52%, Tertinggi se-Nasional

Realisasi belanja APBD Jawa Barat hingga 10 Agustus 2025 sudah mencapai 52,08% dengan pendapatan 54%.
Wisnu Wage Pamungkas
Wisnu Wage Pamungkas
Selasa, 12 Agustus 2025 | 13:48
Potret Presiden Pertama RI Sukarno dalam uang lembar rupiah pecahan Rp100.000. / Bloomberg-Brent Lewin

Bisnis.com, BANDUNG--Pemerintah Provinsi Jawa Barat menduduki peringkat pertama dari 38 Provinsi se-Indonesia dalam realisasi belanja APBD 2025.

Data Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri mencatat Jawa Barat realisasi belanja APBD hingga 10 Agustus 2025 sudah mencapai 52,08% dengan pendapatan 54%.

Mendagri Tito Karnavian menilai dari sisi belanja dan pendapatan, provinsi yang sudah melewati angka di atas 50% menunjukan kinerja pengelolaan APBD yang baik.

"Kalau [daerah] belanjanya tinggi, berarti uangnya beredar di masyarakat. Kita lihat yang belanja tertinggi itu Provinsi Jawa Barat 52%, pendapatannya 54% masih oke," katanya saat memimpin Rapat Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025, Senin (11/8/2025).

Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar, Herman Suryatman mengatakan pihaknya terus melakukan percepatan belanja sejak angka belanja daerah per akhir Juli 2025 terealisasi 45,65%. 

Pihaknya berterima kasih pada seluruh jajaran OPD yang sudah bahu membahu agar realisasi belanja APBD Jabar 2024 optimal dan menggerakan perekonomian masyarakat.  

"Alhamdulilah, capaian ini merupakan kinerja bersama di bawah pimpinan Pak Gubernur, kami bisa mengoptimalkan realisasi belanja," ujarnya.

Herman mengaku angka yang dirilis Kemendagri sudah sesuai dengan rencana, namun pihaknya tetap mendorong agar seluruh organisasi perangkat daerah kembali memacu belanja.

"Kami sedang pacu agar secepatnya bisa menembus 60%," katanya.

Pihaknya sudah berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera melakukan lelang dan upaya lain agar realisasi belanja bisa meningkat.

"Tadi pagi kami baru saja rapat dengan semua sekretaris OPD termasuk pengadaan barang jasa walaupun ada pergeseran dari versi 5 ke versi 6 (e-Katalog) kami dorong untuk melakukan lelang cepat, kami sedang berikhtiar untuk Jawa Barat Istimewa," pungkasnya.

Penulis : Wisnu Wage Pamungkas
Editor : Ajijah

Topik

