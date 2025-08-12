Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Harga Beras Melonjak, Warga Cirebon Pilih Antre Panjang daripada Pasar

Paket sembako yang dijual seharga Rp50.000 itu berisi beras medium 5 kilogram, tepung terigu 1 kilogram, minyak goreng 1 liter, dan gula pasir 1 kilogram.
Hakim Baihaqi
Hakim Baihaqi - Bisnis.com
Selasa, 12 Agustus 2025 | 14:48
Share
Ilustrasi/Bisnis
Ilustrasi/Bisnis

Bisnis.com, CIREBON - Ratusan warga Kabupaten Cirebon memadati halaman Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon, Selasa (12/8/2025) untuk mendapatkan paket sembako murah. Antrean mulai mengular sejak pukul 07.00 WIB, meski penjualan baru dibuka pukul 09.00 WIB.

Paket sembako yang dijual seharga Rp50.000 itu berisi beras medium 5 kilogram, tepung terigu 1 kilogram, minyak goreng 1 liter, dan gula pasir 1 kilogram. Program ini menjadi buruan warga di tengah lonjakan harga beras yang terus terjadi sejak awal Agustus.

Pantauan di lapangan, antrean warga membentang hingga ke luar halaman kantor. Sebagian membawa tas belanja, karung, atau keranjang plastik. 

Beberapa lansia tampak duduk di pinggir halaman untuk beristirahat, sementara warga lain rela berdiri berjam-jam agar tidak kehilangan giliran. Suasana ramai diselingi percakapan tentang harga bahan pokok di pasar yang kian mencekik.

Menurut sejumlah warga, kenaikan harga beras menjadi alasan utama mereka datang. Di pasar tradisional Cirebon, harga beras medium yang sebelumnya berkisar Rp14.000 per kilogram kini menembus Rp15.000–Rp16.000. Sementara beras premium mencapai Rp17.000–Rp18.000 per kilogram.

Salah seorang warga, Siti Aisyah (43), mengaku sengaja datang lebih awal agar bisa mendapatkan paket sembako. 

Baca Juga

"Kalau beli di pasar, berasnya sudah mahal sekali. Dengan harga Rp50.000, di sini dapat beras 5 kilo plus minyak, gula, dan tepung. Sangat membantu untuk kebutuhan rumah tangga,” ujarnya sambil menggendong tas belanja.

Siti mengatakan, lonjakan harga beras membuat pengeluaran bulanan keluarganya naik signifikan. Suaminya yang bekerja sebagai buruh harian lepas tidak memiliki penghasilan tetap, sehingga program sembako murah menjadi penopang. 

"Kalau bisa, kegiatan seperti ini sering diadakan, minimal dua kali sebulan,” harapnya.

Warga lainnya, Supriatna (56), warga Kecamatan Plumbon, menilai kegiatan ini bukan hanya meringankan beban ekonomi, tetapi juga menumbuhkan rasa kebersamaan. 

“Saya lihat semua orang saling membantu, ada yang memegangi barang bawaan lansia. Tapi memang, antriannya panjang sekali. Tadi saya sampai hampir satu jam baru dapat,” katanya.

Maman menyebut harga beras yang melonjak membuatnya harus mengurangi pembelian lauk pauk demi tetap bisa memenuhi kebutuhan pokok. 

Kepala Kejaksaan Kabupaten Cirebon, Yudhi Kurniawan mengatakan, pihaknya bersama sejumlah mitra menyalurkan ratusan paket sembako murah tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat. 

Selain untuk membantu kebutuhan harian warga, kegiatan ini juga diharapkan dapat sedikit meredam dampak inflasi bahan pangan di daerah.

Harga beras di tingkat penggilingan di wilayah Ciayumajakuning (Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan) mengalami kenaikan pada Juli 2025. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat, rata-rata harga seluruh jenis beras, baik kualitas premium maupun medium, naik dibandingkan bulan sebelumnya.

Statistisi Madya Tim Statistik Distribusi BPS Jawa Barat, Ninik Anisah, menyatakan, kenaikan ini tidak terlepas dari menurunnya pasokan gabah pasca panen raya serta adanya tekanan biaya produksi. Hal tersebut tercermin dalam kenaikan harga beras di tingkat penggilingan.

“Pada Juli 2025, rata-rata harga beras di tingkat penggilingan di wilayah Ciayumajakuning tercatat sebesar Rp 13.463 per kilogram. Angka ini naik sebesar 2,03 persen dibandingkan bulan Juni 2025 yang sebesar Rp 13.195 per kilogram,” kata Ninik, Senin (4/8/2025).

Menurut Ninik, lonjakan harga paling tinggi tercatat pada beras kualitas premium. BPS mencatat harga rata-rata beras premium di penggilingan wilayah tersebut mencapai Rp 13.776 per kilogram pada Juli 2025. Dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar Rp 13.431 per kilogram, terjadi kenaikan sebesar 2,57 persen.

Sementara itu, untuk beras kualitas medium, rata-rata harga di tingkat penggilingan naik menjadi Rp 13.173 per kilogram. Ini berarti terjadi kenaikan sebesar 1,60 persen dibandingkan harga pada Juni 2025 yang sebesar Rp 12.965 per kilogram.

“Ini bukan hanya fenomena lokal, tapi terjadi di banyak wilayah Jawa Barat. Namun, Ciayumajakuning sebagai salah satu lumbung beras penting tetap mengalami tekanan harga karena faktor musiman,” jelas Ninik.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Hakim Baihaqi
Editor : Ajijah

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Penjualan Mobil Masih Lesu, Kecepatannya Seperti saat Pandemi
Premium
3 jam yang lalu

Penjualan Mobil Masih Lesu, Kecepatannya Seperti saat Pandemi

Melihat Tenaga Pendorong Saham Bank Neo Commerce (BBYB)
Premium
8 jam yang lalu

Melihat Tenaga Pendorong Saham Bank Neo Commerce (BBYB)

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Four Key Food Commodities Exceed Price Ceilings and Show Wide Regional Gaps

Four Key Food Commodities Exceed Price Ceilings and Show Wide Regional Gaps

Cegah Panic Buying, Ritel Balikpapan Batasi Pembelian Beras

Cegah Panic Buying, Ritel Balikpapan Batasi Pembelian Beras

Ombudsman: Omzet Pedagang Beras di Cipinang Anjlok Gegara Oplosan

Ombudsman: Omzet Pedagang Beras di Cipinang Anjlok Gegara Oplosan

Butuh Rp900 Miliar, Jalan Rusak Cirebon Jadi Beban Ekonomi Jangka Panjang

Butuh Rp900 Miliar, Jalan Rusak Cirebon Jadi Beban Ekonomi Jangka Panjang

Dedi Mulyadi Desak Cirebon Bereskan Sampah Sebelum Dana Ditahan

Dedi Mulyadi Desak Cirebon Bereskan Sampah Sebelum Dana Ditahan

Pemerintah Kucurkan Rp19 Miliar untuk Perkuat Produktivitas Pertanian di Cirebon

Pemerintah Kucurkan Rp19 Miliar untuk Perkuat Produktivitas Pertanian di Cirebon

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Gereja di Cianjur Terancam Disita, Dedi Mulyadi Gelar Rapat Khusus
Kabar Jabar
8 jam yang lalu

Gereja di Cianjur Terancam Disita, Dedi Mulyadi Gelar Rapat Khusus

BTPN Syariah Berangkatkan 8 Warga Bandung Umrah Gratis
Kabar Jabar
16 jam yang lalu

BTPN Syariah Berangkatkan 8 Warga Bandung Umrah Gratis

Pendapatan Bandung Zoo Rp3 Miliar per Bulan, Perawatan Satwa Harusnya Terjamin
Kabar Jabar
10 jam yang lalu

Pendapatan Bandung Zoo Rp3 Miliar per Bulan, Perawatan Satwa Harusnya Terjamin

Respons Banyak Aduan, Pemkab Sumedang Gencarkan Perbaikan Jalan Rusak
Kabar Jabar
10 jam yang lalu

Respons Banyak Aduan, Pemkab Sumedang Gencarkan Perbaikan Jalan Rusak

Bank Tanah Gunung Kareumbi Sukses Digarap untuk Penuhi Ekspor Selada Merah
Kabar Jabar
11 jam yang lalu

Bank Tanah Gunung Kareumbi Sukses Digarap untuk Penuhi Ekspor Selada Merah

OJK Bangun Desa Keuangan Inklusif di Majalengka, UMKM Jadi Fokus
Bisnis Jabar
12 jam yang lalu

OJK Bangun Desa Keuangan Inklusif di Majalengka, UMKM Jadi Fokus

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Respons Banyak Aduan, Pemkab Sumedang Gencarkan Perbaikan Jalan Rusak

2

Pendapatan Bandung Zoo Rp3 Miliar per Bulan, Perawatan Satwa Harusnya Terjamin

3

Gereja di Cianjur Terancam Disita, Dedi Mulyadi Gelar Rapat Khusus

4

OJK Bangun Desa Keuangan Inklusif di Majalengka, UMKM Jadi Fokus

5

Bank Tanah Gunung Kareumbi Sukses Digarap untuk Penuhi Ekspor Selada Merah

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

5 Kuliner Lawas Cirebon yang Bisa Dinikmati Pelancong saat Liburan

5 Kuliner Lawas Cirebon yang Bisa Dinikmati Pelancong saat Liburan

Alarm BPS: Hotel Sepi, Ekonomi Pariwisata Garut Di Persimpangan Jalan

Alarm BPS: Hotel Sepi, Ekonomi Pariwisata Garut Di Persimpangan Jalan

Rekrutmen Pekerja di PT Yihong Novatex Dibayangi Isu Percaloan

Rekrutmen Pekerja di PT Yihong Novatex Dibayangi Isu Percaloan

Antisipasi Warga Pendatang Baru, Pemkot Bandung Sisir Terminal & Daerah Penampung

Antisipasi Warga Pendatang Baru, Pemkot Bandung Sisir Terminal & Daerah Penampung

Izinkan Mobil Dinas untuk Mudik, Dedi Mulyadi Tak Terima Dalih Wali Kota Depok

Izinkan Mobil Dinas untuk Mudik, Dedi Mulyadi Tak Terima Dalih Wali Kota Depok

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Nusron Wahid Minta Maaf usai Sebut Seluruh Tanah Indonesia Milik Negara

Nusron Wahid Minta Maaf usai Sebut Seluruh Tanah Indonesia Milik Negara

12 Agustus 2025

Foto

Whatsapp Business Summit Indonesia 2025
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Respons Banyak Aduan, Pemkab Sumedang Gencarkan Perbaikan Jalan Rusak

2

Pendapatan Bandung Zoo Rp3 Miliar per Bulan, Perawatan Satwa Harusnya Terjamin

3

Gereja di Cianjur Terancam Disita, Dedi Mulyadi Gelar Rapat Khusus

4

OJK Bangun Desa Keuangan Inklusif di Majalengka, UMKM Jadi Fokus

5

Bank Tanah Gunung Kareumbi Sukses Digarap untuk Penuhi Ekspor Selada Merah