Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

PBB-P2 Kota Cirebon Naik 10 Kali Lipat Demi Penuhi Target Rp70,42 Miliar

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Cirebon melambung hingga 1.000% dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya.
Hakim Baihaqi
Hakim Baihaqi - Bisnis.com
Kamis, 21 Agustus 2025 | 13:50
Share
Ilustrasi pajak. / dok. Freepik - 8photo
Ilustrasi pajak. / dok. Freepik - 8photo

Bisnis.com, CIREBON - Tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Cirebon melambung hingga 1.000% dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya.

Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon pun menargetkan penerimaan PBB Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) sebesar Rp70,42 miliar pada 2025, dengan berbagai strategi untuk mendorong kepatuhan wajib pajak.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Cirebon Mastara mengatakan kenaikan tarif PBB yang signifikan ini merupakan dampak dari penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang sebelumnya belum mengalami pembaruan dalam beberapa tahun terakhir.

"Penyesuaian NJOP ini memang berdampak pada kenaikan tarif PBB. Namun, langkah ini dilakukan agar pajak lebih mencerminkan kondisi pasar properti saat ini dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pembangunan daerah," kata Mastara beberapa waktu lalu.

Dia menjelaskan, Pemkot Cirebon menargetkan penerimaan PBB P2 sebesar Rp70,42 miliar dari total potensi penerimaan Rp75,89 miliar.

Target ini diharapkan bisa tercapai melalui berbagai kebijakan, termasuk pemberian diskon bagi wajib pajak yang membayar lebih awal.

Baca Juga

Sebagai upaya meringankan beban masyarakat dan meningkatkan kepatuhan pajak, Pemkot Cirebon memberikan diskon untuk pembayaran PBB P2 berdasarkan periode pembayaran.

Pembayaran 13 Februari-30 April 2025 diskon 20%, pembayaran 1 Mei-30 Juni 2025 diskon 15%, dan pembayaran 1 Juli-30 September 2025 diskon 10%.

Menurut Mastara, insentif ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk membayar pajak lebih awal sehingga kas daerah bisa segera menerima dana yang akan digunakan untuk pembangunan.

"Kami ingin masyarakat melihat manfaat langsung dari pajak yang mereka bayarkan. Oleh karena itu, kami memberikan diskon agar mereka lebih tertarik untuk segera membayar PBB," ujarnya.

Meski Pemkot Cirebon menawarkan skema diskon, kenaikan tarif PBB hingga 1.000 persen dalam dua tahun terakhir memicu keluhan dari masyarakat. Banyak warga yang merasa terbebani, terutama mereka yang memiliki lahan luas atau rumah di lokasi strategis yang mengalami lonjakan NJOP drastis.

Salah seorang warga di Kecamatan Kejaksan, Rudi Santoso (47), mengaku terkejut ketika menerima tagihan PBB tahun ini. Menurutnya, kenaikan pajak yang begitu tinggi membuatnya kesulitan untuk membayar tepat waktu.

"Dua tahun lalu saya bayar PBB sekitar Rp500 ribu, sekarang tiba-tiba jadi lebih dari Rp5 juta. Ini benar-benar berat bagi kami," kata Rudi.

Keluhan serupa juga datang dari pemilik usaha kecil di daerah Lemahwungku. Mereka menilai kenaikan ini bisa berdampak pada biaya operasional mereka, terutama di tengah kondisi ekonomi yang masih belum stabil pascapandemi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Hakim Baihaqi
Editor : Ajijah

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

BlackRock Boosts ASII Shareholding in 2025
Premium
12 menit yang lalu

BlackRock Boosts ASII Shareholding in 2025

Nasib Cuan & Boncos Pembeli Emas Antam Usai BI Rate Dipangkas Agustus 2025
Premium
1 jam yang lalu

Nasib Cuan & Boncos Pembeli Emas Antam Usai BI Rate Dipangkas Agustus 2025

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Sebanyak 77 Warga Cirebon Dikirim ke Jepang, Tanda Pasar Kerja Lokal Mandek?

Sebanyak 77 Warga Cirebon Dikirim ke Jepang, Tanda Pasar Kerja Lokal Mandek?

Curhat Tukang Las di Cirebon: PBB P2 Naik dari Rp380.000 jadi Rp1,7 Juta

Curhat Tukang Las di Cirebon: PBB P2 Naik dari Rp380.000 jadi Rp1,7 Juta

Pedagang Pasar Tradisional di Cirebon Sulit Dapatkan Beras Medium

Pedagang Pasar Tradisional di Cirebon Sulit Dapatkan Beras Medium

Pemkot Balikpapan Tebar Diskon PBB 90% saat Pemda Ramai Kerek Pajak

Pemkot Balikpapan Tebar Diskon PBB 90% saat Pemda Ramai Kerek Pajak

Kemendagri: 104 Daerah Naikkan PBB P2, 20 di Antaranya di Atas 100%

Kemendagri: 104 Daerah Naikkan PBB P2, 20 di Antaranya di Atas 100%

Pemkot Cirebon Berat Hapus Piutang Pajak Bumi dan Bangunan

Pemkot Cirebon Berat Hapus Piutang Pajak Bumi dan Bangunan

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Sebanyak 77 Warga Cirebon Dikirim ke Jepang, Tanda Pasar Kerja Lokal Mandek?
Bisnis Jabar
5 menit yang lalu

Sebanyak 77 Warga Cirebon Dikirim ke Jepang, Tanda Pasar Kerja Lokal Mandek?

Jabar Targetkan Tak Ada Kasus Gizi Buruk Baru Tahun Ini
Kabar Jabar
31 menit yang lalu

Jabar Targetkan Tak Ada Kasus Gizi Buruk Baru Tahun Ini

KDM Pastikan Pemprov Jabar Tangani Kerusakan Akibat Gempa di Bekasi dan Karawang
Kabar Jabar
57 menit yang lalu

KDM Pastikan Pemprov Jabar Tangani Kerusakan Akibat Gempa di Bekasi dan Karawang

PBB-P2 Kota Cirebon Naik 10 Kali Lipat Demi Penuhi Target Rp70,42 Miliar
Kabar Jabar
1 jam yang lalu

PBB-P2 Kota Cirebon Naik 10 Kali Lipat Demi Penuhi Target Rp70,42 Miliar

Gempa Kabupaten Bekasi Masuk Kategori Gempa Merusak ke-29 Tahun Ini
Kabar Jabar
2 jam yang lalu

Gempa Kabupaten Bekasi Masuk Kategori Gempa Merusak ke-29 Tahun Ini

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Curhat Tukang Las di Cirebon: PBB P2 Naik dari Rp380.000 jadi Rp1,7 Juta

2

Kirab Jabar Hudang, Disparbud Jabar Puji Semangat 27 Kabupaten/Kota

3

Taiwan Bidik Wisatawan Asal Bandung, Targetkan Lampaui 220.000 Kunjungan

4

Kirab Jabar Hudang Terganggu, Sekda Jabar Minta Maaf

5

Pemprov Jabar Bakal Mutasi Kepsek SMA/SMK Negeri ke Domisili Asal

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

5 Kuliner Lawas Cirebon yang Bisa Dinikmati Pelancong saat Liburan

5 Kuliner Lawas Cirebon yang Bisa Dinikmati Pelancong saat Liburan

Alarm BPS: Hotel Sepi, Ekonomi Pariwisata Garut Di Persimpangan Jalan

Alarm BPS: Hotel Sepi, Ekonomi Pariwisata Garut Di Persimpangan Jalan

Rekrutmen Pekerja di PT Yihong Novatex Dibayangi Isu Percaloan

Rekrutmen Pekerja di PT Yihong Novatex Dibayangi Isu Percaloan

Antisipasi Warga Pendatang Baru, Pemkot Bandung Sisir Terminal & Daerah Penampung

Antisipasi Warga Pendatang Baru, Pemkot Bandung Sisir Terminal & Daerah Penampung

Izinkan Mobil Dinas untuk Mudik, Dedi Mulyadi Tak Terima Dalih Wali Kota Depok

Izinkan Mobil Dinas untuk Mudik, Dedi Mulyadi Tak Terima Dalih Wali Kota Depok

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

Dewas Terima 135 Aduan Non Etik dari Masyarakat Terkait Pegawai KPK
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Curhat Tukang Las di Cirebon: PBB P2 Naik dari Rp380.000 jadi Rp1,7 Juta

2

Kirab Jabar Hudang, Disparbud Jabar Puji Semangat 27 Kabupaten/Kota

3

Taiwan Bidik Wisatawan Asal Bandung, Targetkan Lampaui 220.000 Kunjungan

4

Kirab Jabar Hudang Terganggu, Sekda Jabar Minta Maaf

5

Pemprov Jabar Bakal Mutasi Kepsek SMA/SMK Negeri ke Domisili Asal