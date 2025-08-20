Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Curhat Tukang Las di Cirebon: PBB P2 Naik dari Rp380.000 jadi Rp1,7 Juta

Tukang las di Cirebon, Yayat Supriadi, kesulitan bayar PBB yang melonjak dari Rp380.000 ke Rp2,3 juta, meski ada diskon jadi Rp1,7 juta.
Hakim Baihaqi
Hakim Baihaqi - Bisnis.com
Rabu, 20 Agustus 2025 | 20:05
Share
Yayat Supriadi (45), tukang las di Cirebon yang mengeluhkan kenaikan pajak bumi dan bangunan (PBB)/Istimewa
Yayat Supriadi (45), tukang las di Cirebon yang mengeluhkan kenaikan pajak bumi dan bangunan (PBB)/Istimewa

Bisnis.com, CIREBON - Warga Kota Cirebon masih mengeluhkan kenaikan pajak bumi dan bangunan (PBB) perkotaan dan perdesaan yang dinilai memberatkan, terutama bagi mereka yang berpenghasilan harian. 

Salah satunya adalah Yayat Supriadi (45), tukang las yang tinggal di Jalan Raya Ahmad Yani, Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon.

Dengan penghasilan rata-rata Rp 120.000 per hari, Yayat mengaku kesulitan membayar tagihan PBB rumahnya yang melonjak drastis. 

“Ya, berat sekali. Penghasilan saya sebagai tukang las sehari cuma Rp120.000, belum potong biaya makan, tiba-tiba tagihan PBB naik lebih dari lima kali lipat,” ujarnya, Rabu (20/8/2025).

Berdasarkan surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT), PBB rumah milik Yayat sebelumnya Rp380.000. Namun, setelah penyesuaian, tagihan melonjak hingga Rp2,3 juta. 

Pemerintah kemudian memberikan stimulus sehingga jumlah tagihan turun menjadi Rp1,7 juta. Meski demikian, angka itu tetap memberatkan bagi Yayat.

Baca Juga

Menurutnya, penetapan nilai jual objek pajak (NJOP) tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan. Ia mencontohkan, rumah tetangganya yang dijual Rp700 juta hingga kini tidak laku, sementara rumahnya dihargai NJOP Rp1,2 miliar. 

"Saya bilang ke pegawai BPKBD, silakan yang beli sesuai NJOP, tapi mereka diam saja,” ungkapnya.

Yayat menilai kenaikan NJOP sepanjang Jalan Ahmad Yani terlalu dipukul rata tanpa mempertimbangkan produktivitas lahan.

“Katanya rumah pinggir jalan itu produktif, tapi kenyataannya tidak. Ada mobil berhenti atau lewat, malah bikin macet, tapi NJOP dipukul rata dari 3 Berlian sampai ke Terminal, mahal semua,” katanya.

Wali Kota Cirebon Effendi Edo mengakui pihaknya belum bisa memutuskan kebijakan tersebut. Menurutnya, kajian lebih mendalam diperlukan, terutama terkait regulasi dan konsekuensi hukum apabila piutang PBB benar-benar dihapuskan.

“Kami nanti kaji lagi. Kita lihat aturannya seperti apa dan bagaimana,” kata Edo di Cirebon, Senin (19/8/2025).

Meski belum ada kepastian mengenai penghapusan tunggakan, Pemkot telah memberi relaksasi pembayaran. Sejak awal tahun, masyarakat bisa menikmati potongan hingga 50% dari nilai PBB. Program itu berlaku sampai Desember 2025 tanpa syarat khusus.

Edo menegaskan, siapa pun warga Kota Cirebon yang masih memiliki kewajiban dapat langsung memanfaatkan diskon tersebut. Menurutnya, potongan harga ini membuat beban PBB tahun berjalan menjadi lebih ringan dibandingkan periode sebelumnya.

“Diskonnya berlaku sampai dengan akhir tahun ini. Tidak ada syarat khusus. Ayo manfaatkan kesempatan ini,” ucapnya.

Ia menambahkan, evaluasi terhadap besaran tarif PBB terus dilakukan. Pemkot bersama DPRD tengah merumuskan opsi kebijakan baru agar masyarakat merasa lebih nyaman. 

Salah satu opsi yang dibahas adalah kemungkinan penerapan tarif flat, menggantikan pola perhitungan progresif.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan imbauan kepada seluruh bupati dan wali kota di provinsi ini untuk memberikan pembebasan tunggakan PBB bagi masyarakat perorangan.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, pembebasan ini berlaku untuk semua golongan dan mencakup tunggakan hingga tahun 2024 ke belakang.

"Seperti halnya kebijakan pembebasan pajak kendaraan bermotor, langkah ini bertujuan meringankan beban masyarakat sekaligus membangun kesadaran membayar pajak tepat waktu,” ujar Dedi, Jumat (15/08/2025).

Dedi menekankan, imbauan ini bukan hanya soal pengurangan beban finansial, tetapi juga bagian dari upaya membangun tradisi pajak yang sehat di Jawa Barat.

“Beban berat bagi masyarakat seharusnya diringankan sehingga kesadaran membayar pajak tumbuh dan tidak bersifat memberatkan,” ujarnya.

Menurut Dedi, pengelolaan pajak yang baik akan berkontribusi langsung pada kemakmuran masyarakat. “Masyarakat mungkin takut bayar pajak, tapi pemerintah mampu mengelolanya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Hakim Baihaqi
Editor : Denis Riantiza Meilanova

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Blackrock Lawan Arah, Lanjut Borong Saham PGEO
Premium
17 menit yang lalu

Blackrock Lawan Arah, Lanjut Borong Saham PGEO

Sharia Banks Race to Establish Bullion Banking Services
Premium
1 jam yang lalu

Sharia Banks Race to Establish Bullion Banking Services

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Kemendagri: 104 Daerah Naikkan PBB P2, 20 di Antaranya di Atas 100%

Kemendagri: 104 Daerah Naikkan PBB P2, 20 di Antaranya di Atas 100%

Pemkot Cirebon Berat Hapus Piutang Pajak Bumi dan Bangunan

Pemkot Cirebon Berat Hapus Piutang Pajak Bumi dan Bangunan

Kemendagri Minta Pemda Evaluasi Kenaikan PBB P2

Kemendagri Minta Pemda Evaluasi Kenaikan PBB P2

Gaduh Kenaikan PBB di Berbagai Daerah, Mau Sampai Kapan?

Gaduh Kenaikan PBB di Berbagai Daerah, Mau Sampai Kapan?

Efisiensi Anggaran Lanjut, Celios Prediksi Lonjakan Pajak Daerah Merebak pada 2026

Efisiensi Anggaran Lanjut, Celios Prediksi Lonjakan Pajak Daerah Merebak pada 2026

Wajib Pajak Cirebon Protes Tagihan PBB Meroket dari Rp93,9 Juta ke Rp369 Juta

Wajib Pajak Cirebon Protes Tagihan PBB Meroket dari Rp93,9 Juta ke Rp369 Juta

Pedagang Pasar Tradisional di Cirebon Sulit Dapatkan Beras Medium

Pedagang Pasar Tradisional di Cirebon Sulit Dapatkan Beras Medium

Ribuan Warga Cirebon Bersiap Gelar Aksi Tolak Lonjakan PBB 1.000%

Ribuan Warga Cirebon Bersiap Gelar Aksi Tolak Lonjakan PBB 1.000%

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Curhat Tukang Las di Cirebon: PBB P2 Naik dari Rp380.000 jadi Rp1,7 Juta
Bisnis Jabar
1 jam yang lalu

Curhat Tukang Las di Cirebon: PBB P2 Naik dari Rp380.000 jadi Rp1,7 Juta

Kirab Jabar Hudang Terganggu, Sekda Jabar Minta Maaf
Kabar Jabar
3 jam yang lalu

Kirab Jabar Hudang Terganggu, Sekda Jabar Minta Maaf

Taiwan Bidik Wisatawan Asal Bandung, Targetkan Lampaui 220.000 Kunjungan
Bisnis Jabar
3 jam yang lalu

Taiwan Bidik Wisatawan Asal Bandung, Targetkan Lampaui 220.000 Kunjungan

Kirab Jabar Hudang, Disparbud Jabar Puji Semangat 27 Kabupaten/Kota
Kabar Jabar
3 jam yang lalu

Kirab Jabar Hudang, Disparbud Jabar Puji Semangat 27 Kabupaten/Kota

Ekonomi Jabar Kuartal II/2025 Tumbuh 5,2%, KDM: Bukan Karena Gubernur
Bisnis Jabar
3 jam yang lalu

Ekonomi Jabar Kuartal II/2025 Tumbuh 5,2%, KDM: Bukan Karena Gubernur

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Pilu Kematian Bocah Raya, Dedi Mulyadi Minta Bupati Sukabumi Lebih Proaktif

2

KAI Bongkar Bangunan Liar di Jalur Kereta Api Wilayah Daop 3 Cirebon

3

Taiwan Bidik Wisatawan Asal Bandung, Targetkan Lampaui 220.000 Kunjungan

4

Dedi Mulyadi Fokus Benahi Perizinan Industri Agar Bisa Buka Lapangan Kerja

5

Pemprov Jabar Bakal Mutasi Kepsek SMA/SMK Negeri ke Domisili Asal

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

5 Kuliner Lawas Cirebon yang Bisa Dinikmati Pelancong saat Liburan

5 Kuliner Lawas Cirebon yang Bisa Dinikmati Pelancong saat Liburan

Alarm BPS: Hotel Sepi, Ekonomi Pariwisata Garut Di Persimpangan Jalan

Alarm BPS: Hotel Sepi, Ekonomi Pariwisata Garut Di Persimpangan Jalan

Rekrutmen Pekerja di PT Yihong Novatex Dibayangi Isu Percaloan

Rekrutmen Pekerja di PT Yihong Novatex Dibayangi Isu Percaloan

Antisipasi Warga Pendatang Baru, Pemkot Bandung Sisir Terminal & Daerah Penampung

Antisipasi Warga Pendatang Baru, Pemkot Bandung Sisir Terminal & Daerah Penampung

Izinkan Mobil Dinas untuk Mudik, Dedi Mulyadi Tak Terima Dalih Wali Kota Depok

Izinkan Mobil Dinas untuk Mudik, Dedi Mulyadi Tak Terima Dalih Wali Kota Depok

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

Ekspor Pakaian RI ke AS Mengalami Peningkatan
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Pilu Kematian Bocah Raya, Dedi Mulyadi Minta Bupati Sukabumi Lebih Proaktif

2

KAI Bongkar Bangunan Liar di Jalur Kereta Api Wilayah Daop 3 Cirebon

3

Taiwan Bidik Wisatawan Asal Bandung, Targetkan Lampaui 220.000 Kunjungan

4

Dedi Mulyadi Fokus Benahi Perizinan Industri Agar Bisa Buka Lapangan Kerja

5

Pemprov Jabar Bakal Mutasi Kepsek SMA/SMK Negeri ke Domisili Asal