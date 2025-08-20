Bisnis Indonesia Premium
Ekonomi Jabar Kuartal II/2025 Tumbuh 5,2%, KDM: Bukan Karena Gubernur

Ekonomi Jawa Barat (Jabar) tumbuh sebesar 5,2% pada kuartal II/2025.
Wisnu Wage Pamungkas
Wisnu Wage Pamungkas - Bisnis.com
Rabu, 20 Agustus 2025 | 17:54
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Gedung Kementerian HAM, Jakarta, Kamis (8/5/2025)/BISNIS-Annisa Nurul Amara
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Gedung Kementerian HAM, Jakarta, Kamis (8/5/2025)/BISNIS-Annisa Nurul Amara
Ringkasan Berita
  • Perekonomian Jawa Barat tumbuh 5,23% pada kuartal II/2025 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, dengan pertumbuhan triwulanan sebesar 2,33%.
  • Pertumbuhan ekonomi didorong oleh stimulus fiskal dari pemerintah, proyek industri, dan kontribusi signifikan dari sektor pertanian yang mengalami panen tiga kali setahun.
  • Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Jasa Lainnya mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 10,35%, sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh 6,79%.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menilai komponen ekonomi di provinsi ini mulai bergerak pada kuartal II/2025.
Pergerakan inilah yang membuat perekonomian Jabar pada triwulan II 2025 dibandingkan dengan kuartal II/2024 (y-on-y) tumbuh sebesar 5,23%. Sementara, ekonomi Jawa Barat triwulan II/2025 terhadap tri sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 2,33 persen (q-to-q). 
"Pertumbuhan ekonomi 5,2% yaitu pertumbuhan yang tumbuh bukan karena gubernur, itu pertumbuhan yang tumbuh karena rakyat Jawa Barat relatif bergeliat," katanya di Bandung, Rabu (20/8/2025).
Pertumbuhan ekonomi membaik juga didorong oleh pemerintah provinsi dan kabupaten kota yang menggelontorkan fiskal sebagai stimulus dalam bentuk kegiatan-kegiatan pembangunan.
"Kegiatan proyek industri juga berjalan. Yang ketiga adalah sumbangan dari pertanian. Karena pertanian hari ini panennya setahun tiga kali karena hujannya terus menerus," tuturnya mengurai penyebab pertumbuhan ekonomi.
Menurutnya pertanian harus diakui memberikan sumbangsih bagi pertumbuhan ekonomi tetap terjaga. "Angka fiskalnya terjaga dan kita memberikan sumbangsih terbesar di antara provinsi di Pulau Jawa," pungkas KDM.
Sebelumnya, BPS Jabar merilis ekonomi Jawa Barat kuartal II/2025 mengalami pertumbuhan sebesar 5,23% YoY. Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Jasa Lainnya mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 10,35%.
Sementara, dari sisi pengeluaran, Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tertinggi sebesar 6,79%. Ekonomi Jawa Barat semester I/2025 terhadap semester I/2024 mengalami pertumbuhan sebesar 5,11% (c-to-c). Dari sisi produksi, pertumbuhan terbesar terjadi pada Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 16,58%.
Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani 
Rumahtangga (PK-LNPRT) sebesar 6,31%.

Penulis : Wisnu Wage Pamungkas
Editor : Annisa Sulistyo Rini

Berita Terbaru

Curhat Tukang Las di Cirebon: PBB P2 Naik dari Rp380.000 jadi Rp1,7 Juta
Bisnis Jabar
1 jam yang lalu

Curhat Tukang Las di Cirebon: PBB P2 Naik dari Rp380.000 jadi Rp1,7 Juta

Kirab Jabar Hudang Terganggu, Sekda Jabar Minta Maaf
Kabar Jabar
3 jam yang lalu

Kirab Jabar Hudang Terganggu, Sekda Jabar Minta Maaf

Taiwan Bidik Wisatawan Asal Bandung, Targetkan Lampaui 220.000 Kunjungan
Bisnis Jabar
3 jam yang lalu

Taiwan Bidik Wisatawan Asal Bandung, Targetkan Lampaui 220.000 Kunjungan

Kirab Jabar Hudang, Disparbud Jabar Puji Semangat 27 Kabupaten/Kota
Kabar Jabar
3 jam yang lalu

Kirab Jabar Hudang, Disparbud Jabar Puji Semangat 27 Kabupaten/Kota

Ekonomi Jabar Kuartal II/2025 Tumbuh 5,2%, KDM: Bukan Karena Gubernur
Bisnis Jabar
3 jam yang lalu

Ekonomi Jabar Kuartal II/2025 Tumbuh 5,2%, KDM: Bukan Karena Gubernur

