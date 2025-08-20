Dedi Mulyadi Fokus Benahi Perizinan Industri Agar Bisa Buka Lapangan Kerja

Diakui KDM, persoalan tenaga kerja belum optimal karena industri atau investor terbentur urusan perizinan.

Bisnis.com, BANDUNG—Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah fokus membenahi beragam masalah di sektor investasi dan industri agar bisa membuka lebih banyak kesempatan kerja bagi warga Jabar.

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengatakan berkaca pada hasil survei Litbang Kompas, urusan ekonomi dan lapangan kerja menjadi PR besar pihaknya kedepan. Karena baru 6 bulan menjabat sebagai gubernur, menurutnya butuh waktu untuk mengurai masalah yang ada.

“Nah lapangan kerja kan begini, saya kan baru menjabat 6 bulan, di 6 bulan ini kita kan baru mengorkestrasi tentang percepatan layanan perizinan industri. Nah kita sudah terorkestrasi nih,” katanya di Bandung, Rabu (20/8/2025).

Dedi Mulyadi mengambil contoh pihaknya berhasil menuntaskan persoalan yang dihadapi salah satu industri dengan Menteri terkait. Pihaknya mengambil langkah mengingat kehadiran pabrikan tersebut bisa membuka 31.000 lapangan pekerjaan.

“Industri itu berarah pada 31 ribu tenaga kerja, tetapi perizinannya 16 ribu. Nah malam (tadi) sudah saya bereskan dengan Pak Menteri. Saya bilang Pak Menteri ini harus segera dirubah,” katanya.

Menurutnya jika urusan ini selesai, maka pada 2026 mendatang penyerapan tenaga kerja akan dimulai. KDM—panggilan akrabnya juga memastikan ke depan peluang tenaga kerja akan terasa di kawasan Utara Jawa Barat.

“[Industri] kawasan di Indramayu itu mulai rekrut lebih dari 20 ribu loh itu di kawasan Indramayu, Cirebon, kemudian sebagian Majalengka Subang, Garut, Purwakarta. Ada satu kawasan hampir 1.200 sektar.” katanya.

Diakui KDM, persoalan tenaga kerja belum optimal karena industri atau investor terbentur urusan perizinan. Jika pihaknya tidak proaktif, maka rencana penanaman modal dan pembukaan lapangan pekerjaan akan mengalami perlambatan.

“Kan kalau tidak rajin gubernurnya mengorkestrasi turun ke bawah, ngurusin pembebasan perizinan naik lagi ketemu menteri,” tuturnya.

Dia kembali mencontohkan urusan yang membelit BYD dan Vinfast terkait lahan pertanian di Subang yang belum terselesaikan selama 10 bulan terakhir. KDM mengambil inisiatif menemui Menteri Pertanian untuk menuntaskan urusan ini.

“Kayak kemarin saya menemui Menteri Pertanian, itu kan problemnya lama banget mungkin sudah 10 bulan kebelakang enggak selesai-selesai. Saya take over langsung bertemu menteri cari solusi,” katanya.

Lapangan pekerjaan juga menurut KDM akan dihadirkan oleh proyek-proyek infrastruktur yang dikelola Pemprov Jabar. Saat ini belum terasa mengingat ada sejumlah keterlambatan dalam lelang yang dilakukan provinsi.

“Itu juga akan rekrut tenaga kerja, perumahan permukiman ini akan nanti juga menyerap,” paparnya.

Namun, selain dua hal tersebut, KDM menilai ada problem klasik yang dihadapi para pencari kerja lokal dimana mereka lebih memilih lowongan pekerjaan formal dibanding non formal.

“Misalnya ngurusin sawah, enggak mau, ikut kerja di kuli bangunan enggak mau. Kan ada problem itu juga. Mereka memilih pekerjaannya pada sektor formal. Nah ini kan juga harus menjadi bahan pembelajaran bagi kita,” katanya.

Karena itu ia menghimbau warga Jabar yang masih mencari pekerjaan untuk tidak memilih-milih pekerjaan.

“Kepada seluruh orang yang hari ini nganggur, jangan pilih-pilih pekerjaan. Maksud saya, bekerja saja yang penting menghasilkan uang. Toh pada akhirnya Nanti juga akan bertemu dengan pekerjaan pilihan. Hidup kan berproses,” katanya.