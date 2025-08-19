HUT ke-80 Jabar: Menunggang Kuda, Dedi Mulyadi Pimpin Kirab Jabar Hudang

Warga memadati areal Gedung Merdeka, menunggu Dedi Mulyadi keluar dari Rapat Paripurna Istimewa DPRD Jabar, Selasa (19/8/2025).

Bisnis.com, BANDUNG--Antusiasme warga mengikuti kirab HUT ke-80 Jabar begitu tinggi, ditambah keinginan bertemu Gubernur Jabar Dedi Mulyadi.

Pantauan Bisnis, warga memadati areal Gedung Merdeka, menunggu Dedi Mulyadi keluar dari Rapat Paripurna Istimewa DPRD Jabar, Selasa (19/8/2025).

Sementara di luar pengamanan mulai ketat mengingat barisan kuda yang akan ditunggangi para pejabat sudah berbaris.

Sekitar 15.30, Dedi Mulyadi keluar dari gedung dan disambut teriakan warga. KDM panggilan akrabnya langsung menaiki kuda putih yang sudah disiapkan. Ia menyapa para warga lalu langkah kudanya mengawali prosesi kirab bertema 'Jabar Hudang'.

Di belakang, sejumlah kepala daerah turut menunggang kuda antara lain Wali Kota Cirebon, Bupati Sumedang, Bupati Bogor, adapula Sekda Jabar. Diikuti kereta kencana yang membawa kepala daerah lain.

Kendaraan hias dari berbagai daerah bersama musik tradisional sunda kemudian mengiringi dari belakang. Rombongan kirab akan melalui rute sejauh 4,2 kilometer mulai Gedung Merdeka - Jalan Braga - Jalan Perintis Kemerdekaan - Jalan Wastu Kencana - Jalan Ir. H Djuanda - Jalan Sulanjana dan ke Gedung Sate.

Aparat kepolisian melakukan penutupan jalan rute yang dilalui dan diperkirakan selesai pukul 18.30 tersebut.