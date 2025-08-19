KAI Daop 2 Bandung Catat Okupansi Kereta Selama Libur Panjang HUT RI Capai 106,5%

KAI Daop 2 Bandung mencatat 89.078 pelanggan menggunakan layanan kereta api pada periode libur panjang selama Jumat (15/8/2025) hingga Senin (18/8/2025).

Bisnis.com, BANDUNG — PT KAI (Persero) Daerah Operasi (Daop) 2 Bandung mencatat 89.078 pelanggan menggunakan layanan kereta api pada periode libur panjang selama Jumat (15/8/2025) hingga Senin (18/8/2025).

Jumlah tersebut terdiri dari pelanggan kereta api jarak jauh yang berangkat maupun tiba di berbagai stasiun wilayah Daop 2 Bandung.

Manager Humas Daop 2 Bandung Kuswardojo menjelaskan okupansi kereta jarak jauh mencapai 106,5 % dari total 83.638 tempat duduk yang disediakan dari Jumat-Senin.

Selain itu, juga tercatat 5.492 pelanggan telah memanfaatkan promo pembelian tiket dengan keberangkatan pada Hari Kemerdekaan RI, Minggu (17/8/2025).

Kuswardojo menyampaikan bahwa angka ini mencerminkan tingginya kepercayaan masyarakat untuk memilih transportasi kereta api sebagai moda perjalanan yang aman, nyaman, tepat waktu, serta ramah lingkungan.

“Libur panjang Hari Kemerdekaan menjadi momen spesial yang dimanfaatkan masyarakat untuk bepergian bersama keluarga. Kami sangat bersyukur atas antusiasme pelanggan, dan KAI terus berkomitmen meningkatkan layanan agar perjalanan menjadi pengalaman yang menyenangkan,” ujar Kuswardojo.

Selain itu, KAI Daop 2 Bandung juga menyiapkan langkah-langkah antisipasi untuk memastikan kelancaran perjalanan, antara lain dengan menyiagakan petugas untuk memberikan pelayanan, meningkatkan pengawasan keamanan di stasiun dan perjalanan serta menjaga kebersihan sarana maupun prasarana agar pelanggan merasa nyaman.