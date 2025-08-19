HUT ke-80 Jabar, Braga Dipenuhi Kendaraan Hias dan Hasil Bumi

Peserta kirab dari 27 kabupaten/kota sudah bersiap mengikuti rangkaian kirab yang akan dimulai pukul 15.30 hingga 18.00 di Gedung Sate.

Bisnis.com, BANDUNG--Peringatan Hari Jadi ke-80 Provinsi Jawa Barat terasa berbeda dan unik dibanding tahun sebelumnya.

Peringatan yang dipusatkan di Gedung Merdeka, Bandung, Selasa (19/8/2025) menghadirkan suasana tradisional kesundaan yang kental.

Pantauan Bisnis, seluruh tamu dan undangan kompak memakai pakaian ala Sunda, di areal sekitar Gedung Merdeka peserta kirab dari 27 kabupaten/kota sudah bersiap mengikuti rangkaian kirab yang akan dimulai pukul 15.30 hingga 18.00 di Gedung Sate.

Belasan kuda siap ditunggangi gubernur, wakil gubernur, para kepala daerah dan unsur Forkopimda. Kendaraan hias sudah berjejer di jalan Banceuy diiringi musik tradisional Sunda.

Acara paripurna istimewa pun tak lepas dari unsur budaya yang kental, mulai hiburan tari-tarian hingga pembacaan babad atau sejarah Kerajaan Sunda oleh seniman Iman Soleh.

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi berharap perayaan kali ini memiliki spirit dan semangat untuk terus mengisi kekurangan apa yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pembangunannya bisa merata di seluruh provinsi.

Adapun rute yang akan dilalui saat kirab nanti adalah dari Gedung Merdeka - Jalan Braga - Jalan Perintis Kemerdekaan - Jalan Wastu Kencana - Jalan Ir. H Djuanda - Jalan Sulanjana dan ke Gedung Sate.