Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

HUT ke-80 Jabar, Braga Dipenuhi Kendaraan Hias dan Hasil Bumi

Peserta kirab dari 27 kabupaten/kota sudah bersiap mengikuti rangkaian kirab yang akan dimulai pukul 15.30 hingga 18.00 di Gedung Sate.
Wisnu Wage Pamungkas
Wisnu Wage Pamungkas - Bisnis.com
Selasa, 19 Agustus 2025 | 15:16
Share
Persiapan kirab HUT ke-80 Jabar di Jalan Braga
Persiapan kirab HUT ke-80 Jabar di Jalan Braga

Bisnis.com, BANDUNG--Peringatan Hari Jadi ke-80 Provinsi Jawa Barat terasa berbeda dan unik dibanding tahun sebelumnya.

Peringatan yang dipusatkan di Gedung Merdeka, Bandung, Selasa (19/8/2025) menghadirkan suasana tradisional kesundaan yang kental.

Pantauan Bisnis, seluruh tamu dan undangan kompak memakai pakaian ala Sunda, di areal sekitar Gedung Merdeka peserta kirab dari 27 kabupaten/kota sudah bersiap mengikuti rangkaian kirab yang akan dimulai pukul 15.30 hingga 18.00 di Gedung Sate.

Belasan kuda siap ditunggangi gubernur, wakil gubernur, para kepala daerah dan unsur Forkopimda. Kendaraan hias sudah berjejer di jalan Banceuy diiringi musik tradisional Sunda.

Acara paripurna istimewa pun tak lepas dari unsur budaya yang kental, mulai hiburan tari-tarian hingga pembacaan babad atau sejarah Kerajaan Sunda oleh seniman Iman Soleh.

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi berharap perayaan kali ini memiliki spirit dan semangat untuk terus mengisi kekurangan apa yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pembangunannya bisa merata di seluruh provinsi.

Baca Juga

Adapun rute yang akan dilalui saat kirab nanti adalah dari Gedung Merdeka - Jalan Braga - Jalan Perintis Kemerdekaan - Jalan Wastu Kencana - Jalan Ir. H Djuanda - Jalan Sulanjana dan ke Gedung Sate.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Wisnu Wage Pamungkas
Editor : Ajijah

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Tenaga Pendorong Kalbe Farma (KLBF) Jadi Saham Incaran Sektor Kesehatan
Premium
5 jam yang lalu

Tenaga Pendorong Kalbe Farma (KLBF) Jadi Saham Incaran Sektor Kesehatan

Menjaga Momentum Kebangkitan Industri Maritim RI
Premium
5 jam yang lalu

Menjaga Momentum Kebangkitan Industri Maritim RI

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Kirab Budaya Hari Provinsi Jawa Barat

Kirab Budaya Hari Provinsi Jawa Barat

Survei Litbang Kompas, Mayoritas Publik Puas Atas Kinerja Pemprov Jabar

Survei Litbang Kompas, Mayoritas Publik Puas Atas Kinerja Pemprov Jabar

HUT ke-80 Jabar Bakal Unik, Ada Kirab & Pembacaan Sejarah Kerajaan Sunda

HUT ke-80 Jabar Bakal Unik, Ada Kirab & Pembacaan Sejarah Kerajaan Sunda

HUT ke-80 Jabar: Isi Naskah Sang Hyang Siksa Kandang Karesian yang Penuh Arti Mendalam

HUT ke-80 Jabar: Isi Naskah Sang Hyang Siksa Kandang Karesian yang Penuh Arti Mendalam

KDM Meradang, Kirab Jabar Hudang Terganggu Pawai Pejabat Setda Jabar

KDM Meradang, Kirab Jabar Hudang Terganggu Pawai Pejabat Setda Jabar

Publik Tak Puas Soal Kinerja Sektor Ekonomi, Dedi Mulyadi Soroti Kelemahan Pendidikan

Publik Tak Puas Soal Kinerja Sektor Ekonomi, Dedi Mulyadi Soroti Kelemahan Pendidikan

Berita Lainnya

Berita Terbaru

HUT ke-80 Jabar: Isi Naskah Sang Hyang Siksa Kandang Karesian yang Penuh Arti Mendalam
Kabar Jabar
7 jam yang lalu

HUT ke-80 Jabar: Isi Naskah Sang Hyang Siksa Kandang Karesian yang Penuh Arti Mendalam

KDM Meradang, Kirab Jabar Hudang Terganggu Pawai Pejabat Setda Jabar
Kabar Jabar
8 jam yang lalu

KDM Meradang, Kirab Jabar Hudang Terganggu Pawai Pejabat Setda Jabar

Publik Tak Puas Soal Kinerja Sektor Ekonomi, Dedi Mulyadi Soroti Kelemahan Pendidikan
Kabar Jabar
8 jam yang lalu

Publik Tak Puas Soal Kinerja Sektor Ekonomi, Dedi Mulyadi Soroti Kelemahan Pendidikan

HUT ke-80 Jabar: KDM Sesalkan Sejarah Sunda Tak Jadi Spirit Pembangunan
Kabar Jabar
9 jam yang lalu

HUT ke-80 Jabar: KDM Sesalkan Sejarah Sunda Tak Jadi Spirit Pembangunan

Indramayu Boros Rokok, Ekonomi Rumah Tangga Tersedot hingga Ratusan Ribu
Kabar Jabar
10 jam yang lalu

Indramayu Boros Rokok, Ekonomi Rumah Tangga Tersedot hingga Ratusan Ribu

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

HUT ke-80 Jabar: Isi Naskah Sang Hyang Siksa Kandang Karesian yang Penuh Arti Mendalam

2

HUT ke-80 Jabar: Menunggang Kuda, Dedi Mulyadi Pimpin Kirab Jabar Hudang

3

HUT ke-80 Jabar, Braga Dipenuhi Kendaraan Hias dan Hasil Bumi

4

Kemendag Bongkar Bisnis Thrifting di Bandung Raya Senilai Rp112 Miliar

5

Ribuan Warga Cirebon Bersiap Gelar Aksi Tolak Lonjakan PBB 1.000%

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

5 Kuliner Lawas Cirebon yang Bisa Dinikmati Pelancong saat Liburan

5 Kuliner Lawas Cirebon yang Bisa Dinikmati Pelancong saat Liburan

Alarm BPS: Hotel Sepi, Ekonomi Pariwisata Garut Di Persimpangan Jalan

Alarm BPS: Hotel Sepi, Ekonomi Pariwisata Garut Di Persimpangan Jalan

Rekrutmen Pekerja di PT Yihong Novatex Dibayangi Isu Percaloan

Rekrutmen Pekerja di PT Yihong Novatex Dibayangi Isu Percaloan

Antisipasi Warga Pendatang Baru, Pemkot Bandung Sisir Terminal & Daerah Penampung

Antisipasi Warga Pendatang Baru, Pemkot Bandung Sisir Terminal & Daerah Penampung

Izinkan Mobil Dinas untuk Mudik, Dedi Mulyadi Tak Terima Dalih Wali Kota Depok

Izinkan Mobil Dinas untuk Mudik, Dedi Mulyadi Tak Terima Dalih Wali Kota Depok

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Proyeksi Beras Nasional Surplus September 2025
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

HUT ke-80 Jabar: Isi Naskah Sang Hyang Siksa Kandang Karesian yang Penuh Arti Mendalam

2

HUT ke-80 Jabar: Menunggang Kuda, Dedi Mulyadi Pimpin Kirab Jabar Hudang

3

HUT ke-80 Jabar, Braga Dipenuhi Kendaraan Hias dan Hasil Bumi

4

Kemendag Bongkar Bisnis Thrifting di Bandung Raya Senilai Rp112 Miliar

5

Ribuan Warga Cirebon Bersiap Gelar Aksi Tolak Lonjakan PBB 1.000%