Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Bapenda Jabar Bakal Pelototi ASN yang Nunggak Pajak Kendaraan

Bapenda Jabar menargetkan ASN yang menunggak pajak kendaraan dengan program sosialisasi dan aplikasi Zonita Pamor untuk meningkatkan ketaatan dan optimalisasi pendapatan daerah.
Wisnu Wage Pamungkas
Wisnu Wage Pamungkas - Bisnis.com
Kamis, 14 Agustus 2025 | 11:13
Share
Ilustrasi. Mobil Samsat Keliling di kantor Samsat Kota Tangerang/Bisnis. Mia Chitra Dinisari
Ilustrasi. Mobil Samsat Keliling di kantor Samsat Kota Tangerang/Bisnis. Mia Chitra Dinisari
Ringkasan Berita
  • Bapenda Jawa Barat meningkatkan kesadaran pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan menyasar ASN dan OPD melalui program sosialisasi dan tindakan tegas.
  • Aplikasi Zonita Pamor digunakan untuk memantau ketaatan ASN dalam membayar pajak kendaraan, memanfaatkan data kependudukan untuk efisiensi dan transparansi.
  • Bapenda Jabar bekerja sama dengan BKD menggunakan sistem absensi KMOB JABAR untuk memberikan notifikasi kepada ASN yang menunggak pajak kendaraan.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, BANDUNG - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat terus meningkatkan kesadaran taat membayar pajak kendaraan bermotor dan menekan Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU). 

Upaya tersebut dilakukan menyasar semua lapisan masyarakat, termasuk para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Sejumlah program direalisasikan melalui berbagai pendekatan, mulai dari preventif, sosialisasi hingga tindakan tegas dalam  pemeriksaan pajak kendaraan bermotor. Semua itu biasanya diiringi dengan stimulus atau keringanan berupa kebijakan diskon pajak bagi masyarakat.

Di samping itu, Bapenda pun melakukan pendataan khusus bagi kendaraan milik ASN atau kendaraan yang berada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang berstatus menunggak. 

Kepala Bapenda Jabar, Asep Supriatna menjelaskan bahwa peningkatan kesadaran mengenai ketaatan membayar pajak kendaraan bermotor ini sangat penting untuk optimalisasi pendapatan daerah. Prinsip ketaatan ini harus dimiliki bagi yang memiliki kendaraan, khususnya para ASN atau kendaraan yang berada di OPD Pemprov Jabar. 

“Tidak ada perlakuan khusus. Salah satu pekerjaan rumah yang harus ditingkatkan tentunya mengenai kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Apalagi para ASN, mereka harus jadi contoh yang baik, makanya kami harus lebih tegas kepada para ASN,” katanya, Kamis (14/8/2025).

Baca Juga

Menurut Asep, upaya pendataan masih memanfaatkan inovasi layanan publik berupa aplikasi bernama Zonita Pamor (Zona Integritas Taat Pajak Kendaraan Bermotor) agar lebih efisien dan transparan. Aplikasi tersebut adalah sistem informasi terintegrasi yang memantau data ketaatan ASN pemerintah daerah. Semuanya berbasis data kependudukan seperti Nomor Induk Kependudukan untuk memudahkan administrasi dan pelaporan pajak kendaraan bermotor yang dimiliki ASN.

Selain itu aplikasi tersebut sebagai sarana untuk melakukan konfirmasi dan klarifikasi kepada ASN apabila ada kendaraan yang sudah beralih kepemilikan agar segera melapor untuk dilakukan proteksi/ lepas kepemilikan, sehingga pembeli kendaraan berikutnya segera melakukan proses BBNKB II, hal tersebut penting dalam rangka menjamin tertib administrasi data kepemilikan kendaraan bermotor.

Asep menjelaskan, program yang menyasar para ASN dan OPD ini sudah bergulir. Ditinjau dari sisi ketaatan membayar pajak, mayoritas kendaraan milik ASN atau kendaraan di OPD Pemprov Jabar sudah sangat baik. Meski begitu, masih ada sebagian kecil yang berstatus menunggak.

“Bapenda Jabar tetap melakukan pendataan untuk yang berstatus menunggak. Kami sudah mengirimkan surat pemberitahuan, termasuk memanggil perwakilan dari OPD untuk segera melunasi pajaknya. Intinya, soal ketaatan ini menjadi salah satu fokus kami. Sasarannya adalah masyarakat, termasuk para ASN. Semua berjalan secara paralel,” terang Asep.

Bapenda Jabar juga bersinergi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dengan memanfaatkan sistem absensi ASN bernama KMOB JABAR.“Di aplikasi KMOB ini, jika ada ASN menunggak pajak Kendaraan, mereka akan mendapatkan notifikasi berisi jumlah tagihan (pajak kendaraan) yang harus dibayarkan. Informasi itu muncul ketika mereka melakukan absensi,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Wisnu Wage Pamungkas
Editor : Aprianus Doni Tolok

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Gelisah Bos Grup Djarum Hingga Sampoerna (HMSP) soal Dampak Masif Rokok Ilegal
Premium
43 menit yang lalu

Gelisah Bos Grup Djarum Hingga Sampoerna (HMSP) soal Dampak Masif Rokok Ilegal

Sinyal di Saham Telkom (TLKM) Setelah Lampaui Target Harga
Premium
1 jam yang lalu

Sinyal di Saham Telkom (TLKM) Setelah Lampaui Target Harga

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Simak! Ini Syarat dan Cara Bayar Pajak Mobil, Bisa via Online

Simak! Ini Syarat dan Cara Bayar Pajak Mobil, Bisa via Online

PREMIUM NOTES: Konglomerat Asia Tumpuk Emas hingga SBN Diserbu Investor Asing

PREMIUM NOTES: Konglomerat Asia Tumpuk Emas hingga SBN Diserbu Investor Asing

Bayar Pajak Kendaraan Bisa Dicicil Lewat Bank Banten

Bayar Pajak Kendaraan Bisa Dicicil Lewat Bank Banten

Catat! Ini Aturan Lengkap Diskon Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor di Jakarta

Catat! Ini Aturan Lengkap Diskon Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor di Jakarta

Nominal Transaksi PBB Pakai QRIS di Batam Meningkat 6.000% dalam Setahun Terakhir

Nominal Transaksi PBB Pakai QRIS di Batam Meningkat 6.000% dalam Setahun Terakhir

Samsat Jabar Bakal Perluas Akses Pembayaran Elektronik

Samsat Jabar Bakal Perluas Akses Pembayaran Elektronik

Wamendagri Puji Kebijakan Gubernur Jakarta di ASUF 2025 Kuala Lumpur

Wamendagri Puji Kebijakan Gubernur Jakarta di ASUF 2025 Kuala Lumpur

Ribuan ASN Jakarta Terancam Gangguan Jiwa, DPRD Beri Usulan Ini

Ribuan ASN Jakarta Terancam Gangguan Jiwa, DPRD Beri Usulan Ini

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Bapenda Jabar Bakal Pelototi ASN yang Nunggak Pajak Kendaraan
Kabar Jabar
59 menit yang lalu

Bapenda Jabar Bakal Pelototi ASN yang Nunggak Pajak Kendaraan

BTPN Syariah Berangkatkan 8 Warga Bandung Umrah Gratis
Kabar Jabar
12 Agt 2025 | 14:54 WIB

BTPN Syariah Berangkatkan 8 Warga Bandung Umrah Gratis

KDM Janji Seluruh Jalan di Jabar Mulus Akhir 2027
Kabar Jabar
1 jam yang lalu

KDM Janji Seluruh Jalan di Jabar Mulus Akhir 2027

Disperindag Jabar Minta Bulog Aktif Gelar OPM Saat Ada Kenaikan Harga Beras
Bisnis Jabar
14 jam yang lalu

Disperindag Jabar Minta Bulog Aktif Gelar OPM Saat Ada Kenaikan Harga Beras

Wabup Sumedang Paparkan 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting
Kabar Jabar
15 jam yang lalu

Wabup Sumedang Paparkan 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting

Gubernur Sebut 3.249 Bidang Tanah Milik Pemprov Jabar Belum Bersertifikat
Kabar Jabar
15 jam yang lalu

Gubernur Sebut 3.249 Bidang Tanah Milik Pemprov Jabar Belum Bersertifikat

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Wabup Sumedang Paparkan 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting

2

Disperindag Jabar Minta Bulog Aktif Gelar OPM Saat Ada Kenaikan Harga Beras

3

Lebih parah dari Pati, Pemkot Cirebon Kerek PBB 1.000%! Warga Meradang Turun ke Jalan

4

Harga Beras Meroket, Bulog Jabar Gencar Salurkan SPHP

5

Gubernur Sebut 3.249 Bidang Tanah Milik Pemprov Jabar Belum Bersertifikat

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

5 Kuliner Lawas Cirebon yang Bisa Dinikmati Pelancong saat Liburan

5 Kuliner Lawas Cirebon yang Bisa Dinikmati Pelancong saat Liburan

Alarm BPS: Hotel Sepi, Ekonomi Pariwisata Garut Di Persimpangan Jalan

Alarm BPS: Hotel Sepi, Ekonomi Pariwisata Garut Di Persimpangan Jalan

Rekrutmen Pekerja di PT Yihong Novatex Dibayangi Isu Percaloan

Rekrutmen Pekerja di PT Yihong Novatex Dibayangi Isu Percaloan

Antisipasi Warga Pendatang Baru, Pemkot Bandung Sisir Terminal & Daerah Penampung

Antisipasi Warga Pendatang Baru, Pemkot Bandung Sisir Terminal & Daerah Penampung

Izinkan Mobil Dinas untuk Mudik, Dedi Mulyadi Tak Terima Dalih Wali Kota Depok

Izinkan Mobil Dinas untuk Mudik, Dedi Mulyadi Tak Terima Dalih Wali Kota Depok

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

13 Agustus 2025

Foto

Pembiayaan CIMB Niaga Syariah Meningkat
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Wabup Sumedang Paparkan 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting

2

Disperindag Jabar Minta Bulog Aktif Gelar OPM Saat Ada Kenaikan Harga Beras

3

Lebih parah dari Pati, Pemkot Cirebon Kerek PBB 1.000%! Warga Meradang Turun ke Jalan

4

Harga Beras Meroket, Bulog Jabar Gencar Salurkan SPHP

5

Gubernur Sebut 3.249 Bidang Tanah Milik Pemprov Jabar Belum Bersertifikat