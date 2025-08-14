Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Tak Mau Bernasib Seperti Pati, Cirebon Pilih Tak Naikkan PBB

Bupati Cirebon, Imron Rosyadi, menegaskan tidak ada rencana menaikkan PBB-P2 tanpa kajian mendalam. Fokus pada efektivitas penagihan dan perluasan basis pajak.
Hakim Baihaqi
Hakim Baihaqi - Bisnis.com
Kamis, 14 Agustus 2025 | 13:01
Share
Bupati Cirebon Imron Rosyadi. JIBI
Bupati Cirebon Imron Rosyadi. JIBI

Bisnis.com, CIREBON- Pemerintah Kabupaten Cirebon memastikan tidak akan menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam waktu dekat. 

Bupati Cirebon, Imron Rosyadi menegaskan kebijakan perpajakan harus didasarkan pada kajian ilmiah dan fakta di lapangan, bukan sekadar keputusan sepihak yang dapat membebani masyarakat.

“Untuk Kabupaten Cirebon kita belum ada rencana menaikkan PBB-P2. Kalau pun nanti ada wacana kenaikan, itu harus dibicarakan bersama semua dinas dan mempertimbangkan berbagai pandangan. Tidak bisa hanya berdasarkan keinginan pribadi, apalagi sampai mengikuti nafsu, tetapi harus rasional dan tidak memberatkan masyarakat,” kata Imron, Rabu (14/8/2025).

Menurutnya, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah dan kemampuan masyarakat membayar pajak. 

Imron mengakui, dorongan untuk menaikkan PBB-P2 sempat datang dari pihak-pihak tertentu, namun ia menolak jika tidak ada kajian mendalam.

“Saya tidak ingin kebijakan itu diambil terburu-buru. Walaupun kalau naik pun jangan terlalu besar, harus terukur. Tapi untuk sekarang, belum ada rencana,” ujarnya.

Baca Juga

Imron menekankan, setiap perubahan tarif pajak harus melalui proses kajian yang melibatkan data riil, analisis ilmiah, dan evaluasi menyeluruh terhadap dampaknya. Kajian tersebut mencakup kemampuan bayar masyarakat, tren harga tanah dan properti, serta kondisi ekonomi makro daerah.

“Jangan sampai kebijakan pajak membuat warga kesulitan. Apalagi PBB-P2 ini menyangkut hajat hidup banyak orang. Ada petani, pedagang kecil, pensiunan, hingga pekerja sektor informal yang punya kewajiban membayar,” kata Imron.

PAD Normal

Lebih lanjut, ia menjelaskan, pendapatan daerah dari sektor pajak, termasuk PBB-P2, sudah berada pada posisi optimal. Karena itu, kenaikan tarif tidak menjadi prioritas.

Pemerintah daerah justru fokus pada peningkatan efektivitas penagihan dan perluasan basis wajib pajak agar penerimaan bisa tetap naik tanpa harus mengubah tarif.

“Secara pendapatan dari pajak kabupaten, sudah maksimal. Justru yang kita lakukan adalah meningkatkan akurasi data, menertibkan wajib pajak yang belum terdaftar, dan memastikan pembayaran tepat waktu,” jelasnya.

Imron menambahkan, pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan fiskal, di mana beban pajak dibagi secara proporsional sesuai kemampuan ekonomi masyarakat. 

Menurutnya, banyak daerah yang langsung menaikkan tarif tanpa memperhatikan kondisi warga, dan hal itu sering memicu keluhan atau bahkan penolakan.

“Bagi saya, kebijakan pajak itu bukan hanya soal angka di APBD. Lebih penting lagi adalah kepercayaan masyarakat. Kalau masyarakat merasa terbebani, justru kepatuhan pajak bisa menurun. Jadi saya ingin kita tetap mengedepankan dialog dan transparansi,” tuturnya.

Ia juga mengungkapkan, jika ke depan muncul kebutuhan mendesak yang mengharuskan adanya penyesuaian tarif PBB-P2, pemerintah akan membuka ruang konsultasi publik. Proses ini melibatkan pemerintah desa/kelurahan, tokoh masyarakat, akademisi, dan perwakilan wajib pajak.

“Kalau nanti ada kenaikan, ya kita rembukan. Kita harus dengar semua pandangan. Saya ingin kebijakan ini diambil dengan kepala dingin, bukan karena emosional atau ikut-ikutan daerah lain,” tegasnya.

PBB-P2 merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang dikelola pemerintah kabupaten/kota. Pajak ini dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan bangunan di wilayah perkotaan maupun perdesaan.

Besaran tarifnya ditetapkan melalui peraturan daerah dan dapat disesuaikan sesuai kebutuhan fiskal daerah.

Dalam beberapa tahun terakhir, Kabupaten Cirebon berhasil meningkatkan penerimaan PBB-P2 melalui modernisasi sistem pembayaran dan penertiban data objek pajak. 

Sistem daring yang diterapkan memungkinkan wajib pajak membayar melalui bank, minimarket, dan layanan pembayaran digital, sehingga memudahkan proses dan menekan biaya administrasi.

Imron menilai langkah-langkah tersebut lebih efektif dibandingkan menaikkan tarif. “Kita sudah buktikan, tanpa menaikkan tarif pun penerimaan bisa naik kalau kita serius mengelola. Jadi kenapa harus terburu-buru menaikkan?” ucapnya.

Bupati juga meminta masyarakat tetap taat membayar pajak sebagai bentuk partisipasi dalam pembangunan daerah. Ia berjanji setiap rupiah dari pajak akan digunakan untuk program prioritas, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“PBB-P2 yang dibayar masyarakat akan kembali ke masyarakat dalam bentuk jalan yang lebih baik, sekolah yang layak, fasilitas kesehatan yang memadai, dan program-program kesejahteraan lainnya. Jadi ini bukan untuk membebani, tapi untuk membangun,” tutup Imron.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Hakim Baihaqi
Editor : Edi Suwiknyo

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Rekomendasi JP Morgan untuk Indo Tambangraya (ITMG) usai Rilis Kinerja Semester I/2025
Premium
7 jam yang lalu

Rekomendasi JP Morgan untuk Indo Tambangraya (ITMG) usai Rilis Kinerja Semester I/2025

Djarum, Sampoerna Chiefs Warn of Heavy Blow from Illegal Cigarette Trade
Premium
9 jam yang lalu

Djarum, Sampoerna Chiefs Warn of Heavy Blow from Illegal Cigarette Trade

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Akhir Kisah Duo Lukminto di Pusaran Kasus Korupsi Kredit Bank ke Sritex

Akhir Kisah Duo Lukminto di Pusaran Kasus Korupsi Kredit Bank ke Sritex

Dedi Mulyadi Pastikan Rencana Kenaikan PBB 1000% di Kota Cirebon Batal

Dedi Mulyadi Pastikan Rencana Kenaikan PBB 1000% di Kota Cirebon Batal

DPRD Cirebon akan Akhiri Drama PBB-P2 Naik 1.000%, Tarif Baru Dijanjikan Lebih Waras

DPRD Cirebon akan Akhiri Drama PBB-P2 Naik 1.000%, Tarif Baru Dijanjikan Lebih Waras

Pemkot Cirebon Mengelak Isu PBB Naik 1.000%

Pemkot Cirebon Mengelak Isu PBB Naik 1.000%

Pemerintah Pastikan Beras di Pasar Tradisional Cirebon Bebas Oplosan

Pemerintah Pastikan Beras di Pasar Tradisional Cirebon Bebas Oplosan

Eks Wali Kota Cirebon Diperiksa Dugaan Korupsi Proyek Gedung Setda Rp86 Miliar

Eks Wali Kota Cirebon Diperiksa Dugaan Korupsi Proyek Gedung Setda Rp86 Miliar

Potong Rantai Tengkulak, Cirebon Andalkan Kopdes Merah Putih Serap Gabah

Potong Rantai Tengkulak, Cirebon Andalkan Kopdes Merah Putih Serap Gabah

Pengusaha Batik Desak Pemerintah Tata Ulang Kawasan Trusmi Cirebon

Pengusaha Batik Desak Pemerintah Tata Ulang Kawasan Trusmi Cirebon

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Gerakan Pangan Murah Gencar Dilakukan di Kota Bandung hingga Akhir Agustus
Bisnis Jabar
6 jam yang lalu

Gerakan Pangan Murah Gencar Dilakukan di Kota Bandung hingga Akhir Agustus

BTPN Syariah Berangkatkan 8 Warga Bandung Umrah Gratis
Kabar Jabar
12 Agt 2025 | 14:54 WIB

BTPN Syariah Berangkatkan 8 Warga Bandung Umrah Gratis

Siswi SMP di Bandung Diedukasi Soal Ancaman Kanker Leher Rahim
Kabar Jabar
7 jam yang lalu

Siswi SMP di Bandung Diedukasi Soal Ancaman Kanker Leher Rahim

ITB Sambut 7.671 Mahasiswa Baru, yang Termuda Berusia 16 Tahun
Kabar Jabar
8 jam yang lalu

ITB Sambut 7.671 Mahasiswa Baru, yang Termuda Berusia 16 Tahun

Transaksi Road to Inacraft 2025 Ditargetkan Tembus Rp10 Miliar
Bisnis Jabar
8 jam yang lalu

Transaksi Road to Inacraft 2025 Ditargetkan Tembus Rp10 Miliar

Dedi Mulyadi Sukses Urai Hambatan Investasi BYD dan VinFast
Bisnis Jabar
10 jam yang lalu

Dedi Mulyadi Sukses Urai Hambatan Investasi BYD dan VinFast

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Tak Mau Bernasib Seperti Pati, Cirebon Pilih Tak Naikkan PBB

2

KDM Janji Seluruh Jalan di Jabar Mulus Akhir 2027

3

Eks Wali Kota Cirebon Diperiksa Dugaan Korupsi Proyek Gedung Setda Rp86 Miliar

4

Pemerintah Pastikan Beras di Pasar Tradisional Cirebon Bebas Oplosan

5

ITB Sambut 7.671 Mahasiswa Baru, yang Termuda Berusia 16 Tahun

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

5 Kuliner Lawas Cirebon yang Bisa Dinikmati Pelancong saat Liburan

5 Kuliner Lawas Cirebon yang Bisa Dinikmati Pelancong saat Liburan

Alarm BPS: Hotel Sepi, Ekonomi Pariwisata Garut Di Persimpangan Jalan

Alarm BPS: Hotel Sepi, Ekonomi Pariwisata Garut Di Persimpangan Jalan

Rekrutmen Pekerja di PT Yihong Novatex Dibayangi Isu Percaloan

Rekrutmen Pekerja di PT Yihong Novatex Dibayangi Isu Percaloan

Antisipasi Warga Pendatang Baru, Pemkot Bandung Sisir Terminal & Daerah Penampung

Antisipasi Warga Pendatang Baru, Pemkot Bandung Sisir Terminal & Daerah Penampung

Izinkan Mobil Dinas untuk Mudik, Dedi Mulyadi Tak Terima Dalih Wali Kota Depok

Izinkan Mobil Dinas untuk Mudik, Dedi Mulyadi Tak Terima Dalih Wali Kota Depok

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

13 Agustus 2025

Foto

Perkembangan Pembangunan IKN
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Tak Mau Bernasib Seperti Pati, Cirebon Pilih Tak Naikkan PBB

2

KDM Janji Seluruh Jalan di Jabar Mulus Akhir 2027

3

Eks Wali Kota Cirebon Diperiksa Dugaan Korupsi Proyek Gedung Setda Rp86 Miliar

4

Pemerintah Pastikan Beras di Pasar Tradisional Cirebon Bebas Oplosan

5

ITB Sambut 7.671 Mahasiswa Baru, yang Termuda Berusia 16 Tahun