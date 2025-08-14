Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Eks Wali Kota Cirebon Diperiksa Dugaan Korupsi Proyek Gedung Setda Rp86 Miliar

Mantan Wali Kota Cirebon diperiksa Kejari terkait dugaan korupsi proyek Gedung Setda senilai Rp86 miliar. Audit BPK dan Polban mendukung penyelidikan.
Hakim Baihaqi
Hakim Baihaqi - Bisnis.com
Kamis, 14 Agustus 2025 | 14:51
Share
Keraton Cirebon/kemendikbudK
Keraton Cirebon/kemendikbudK

Bisnis.com, CIREBON - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Cirebon memanggil dan memeriksa mantan Wali Kota Cirebon Nashrudin Azis terkait dugaan penyimpangan anggaran dalam pembangunan Gedung Sekretariat Daerah (Setda) Kota Cirebon senilai Rp86 miliar. 

Kepala Kejari Kota Cirebon, Muhamad Hamdan mengatakan, pemeriksaan Azis dilakukan beberapa waktu lalu. Wali Kota Cirebon periode 2017-2022 ini dimintai keterangan terkait proses perencanaan hingga pelaksanaan proyek gedung yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tersebut.

“Pemeriksaan dilakukan untuk memperkaya keterangan saksi dan memastikan setiap pihak yang memiliki peran aktif dalam pembangunan gedung ini dapat dimintai pertanggungjawaban,” kata Hamdan, Kamis (14/8/2025).

Menurut Hamdan, hingga pertengahan Agustus 2025 pihaknya telah memeriksa lebih dari 50 orang saksi dari berbagai latar belakang, mulai dari pejabat struktural, kontraktor, hingga tenaga ahli yang terlibat dalam pekerjaan fisik. 

Langkah itu diambil untuk menelusuri alur kebijakan, alokasi anggaran, dan realisasi di lapangan.

Selain itu, Kejari telah menerima hasil audit teknis dari Politeknik Negeri Bandung (Polban) yang memeriksa konstruksi gedung, termasuk kualitas material dan kesesuaian spesifikasi. 

Baca Juga

Audit tersebut akan disandingkan dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang lebih dulu menemukan indikasi pelanggaran administratif dan potensi kerugian negara.

“Kami akan mengadukan hasil audit BPK dan Polban agar gambaran permasalahan lebih lengkap. Hasil resmi, termasuk penetapan tersangka, kami targetkan diumumkan pada akhir Agustus ini,” ujarnya.

Hamdan mengakui penelusuran kasus ini memerlukan waktu panjang. Penyidik harus menelusuri dokumen, kontrak, dan bukti pendukung sejak proyek dimulai pada 2016. 

Kompleksitas konstruksi terutama pada area basement, menjadi tantangan tersendiri dalam pemeriksaan fisik, sehingga pihaknya menggandeng tenaga ahli untuk memastikan analisis teknis tidak keliru.

“Penyidikan kami lakukan secara hati-hati. Kami tidak ingin terburu-buru menetapkan tersangka tanpa memastikan bukti yang dimiliki benar-benar kuat,” kata dia.

Proyek Gedung Setda Cirebon 

Diketahui, pembangunan Gedung Setda Kota Cirebon menghabiskan anggaran sekitar Rp86 miliar yang bersumber dari APBD. Sesuai kontrak, proyek tersebut seharusnya selesai pada 2017. Namun, pelaksanaan molor hingga satu tahun dan baru rampung pada 2018.

BPK dalam auditnya, kata Hamdan, menemukan keterlambatan itu seharusnya dikenai denda sekitar Rp11 miliar. Namun, denda tersebut tidak pernah ditagihkan kepada pihak kontraktor. Dugaan ini menjadi salah satu pintu masuk Kejari untuk menyelidiki potensi kerugian keuangan daerah.

"Sebelum memanggil mantan wali kota, Kejari telah melakukan pemeriksaan fisik gedung pada November 2024. Pemeriksaan tersebut difokuskan pada kondisi basement yang dilaporkan mengalami masalah konstruksi," katanya.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Kota Cirebon Slamet Haryadi menyebutkan bahwa tim gabungan bersama ahli bangunan memeriksa kekuatan struktur, kualitas beton, dan kesesuaian pekerjaan dengan dokumen teknis. 

Langkah itu dilakukan setelah muncul laporan masyarakat yang mengindikasikan adanya ketidaksesuaian pekerjaan dengan anggaran yang telah digunakan.

“Kami pastikan seluruh pihak yang terbukti terlibat akan diminta mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tidak ada yang kebal hukum,” tegasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Hakim Baihaqi
Editor : Feni Freycinetia Fitriani

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Jelang Nota Keuangan, Intip Seri-Seri Surat Utang Negara yang Jatuh Tempo Tahun 2026
Premium
20 menit yang lalu

Jelang Nota Keuangan, Intip Seri-Seri Surat Utang Negara yang Jatuh Tempo Tahun 2026

BlackRock Adjusts PGN (PGAS) and MEDC Positions Amid Energy Sector Pressures
Premium
50 menit yang lalu

BlackRock Adjusts PGN (PGAS) and MEDC Positions Amid Energy Sector Pressures

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Pemerintah Pastikan Beras di Pasar Tradisional Cirebon Bebas Oplosan

Pemerintah Pastikan Beras di Pasar Tradisional Cirebon Bebas Oplosan

Tak Mau Bernasib Seperti Pati, Cirebon Pilih Tak Naikkan PBB

Tak Mau Bernasib Seperti Pati, Cirebon Pilih Tak Naikkan PBB

Lebih parah dari Pati, Pemkot Cirebon Kerek PBB 1.000%! Warga Meradang Turun ke Jalan

Lebih parah dari Pati, Pemkot Cirebon Kerek PBB 1.000%! Warga Meradang Turun ke Jalan

Potong Rantai Tengkulak, Cirebon Andalkan Kopdes Merah Putih Serap Gabah

Potong Rantai Tengkulak, Cirebon Andalkan Kopdes Merah Putih Serap Gabah

Pengusaha Batik Desak Pemerintah Tata Ulang Kawasan Trusmi Cirebon

Pengusaha Batik Desak Pemerintah Tata Ulang Kawasan Trusmi Cirebon

Sulitnya Pemerintah Menata Kawasan Batik Trusmi Cirebon

Sulitnya Pemerintah Menata Kawasan Batik Trusmi Cirebon

KPK Sita Rp2 miliar dari OTT Inhutani V, Terkait Suap Pemanfaatan Hutan

KPK Sita Rp2 miliar dari OTT Inhutani V, Terkait Suap Pemanfaatan Hutan

Duduk Perkara Bupati Pati Sadewo Diduga Terima Dana Korupsi DJKA

Duduk Perkara Bupati Pati Sadewo Diduga Terima Dana Korupsi DJKA

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Pemerintah Pastikan Beras di Pasar Tradisional Cirebon Bebas Oplosan
Bisnis Jabar
17 menit yang lalu

Pemerintah Pastikan Beras di Pasar Tradisional Cirebon Bebas Oplosan

BTPN Syariah Berangkatkan 8 Warga Bandung Umrah Gratis
Kabar Jabar
12 Agt 2025 | 14:54 WIB

BTPN Syariah Berangkatkan 8 Warga Bandung Umrah Gratis

Eks Wali Kota Cirebon Diperiksa Dugaan Korupsi Proyek Gedung Setda Rp86 Miliar
Kabar Jabar
29 menit yang lalu

Eks Wali Kota Cirebon Diperiksa Dugaan Korupsi Proyek Gedung Setda Rp86 Miliar

Hotel dan Restoran di Jabar Disarankan Tak Putar Musik, Ini Respons PHRI
Bisnis Jabar
1 jam yang lalu

Hotel dan Restoran di Jabar Disarankan Tak Putar Musik, Ini Respons PHRI

Tak Mau Bernasib Seperti Pati, Cirebon Pilih Tak Naikkan PBB
Kabar Jabar
2 jam yang lalu

Tak Mau Bernasib Seperti Pati, Cirebon Pilih Tak Naikkan PBB

Bapenda Jabar Bakal Pelototi ASN yang Nunggak Pajak Kendaraan
Kabar Jabar
4 jam yang lalu

Bapenda Jabar Bakal Pelototi ASN yang Nunggak Pajak Kendaraan

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Wabup Sumedang Paparkan 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting

2

Disperindag Jabar Minta Bulog Aktif Gelar OPM Saat Ada Kenaikan Harga Beras

3

Lebih parah dari Pati, Pemkot Cirebon Kerek PBB 1.000%! Warga Meradang Turun ke Jalan

4

Harga Beras Meroket, Bulog Jabar Gencar Salurkan SPHP

5

Gubernur Sebut 3.249 Bidang Tanah Milik Pemprov Jabar Belum Bersertifikat

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

5 Kuliner Lawas Cirebon yang Bisa Dinikmati Pelancong saat Liburan

5 Kuliner Lawas Cirebon yang Bisa Dinikmati Pelancong saat Liburan

Alarm BPS: Hotel Sepi, Ekonomi Pariwisata Garut Di Persimpangan Jalan

Alarm BPS: Hotel Sepi, Ekonomi Pariwisata Garut Di Persimpangan Jalan

Rekrutmen Pekerja di PT Yihong Novatex Dibayangi Isu Percaloan

Rekrutmen Pekerja di PT Yihong Novatex Dibayangi Isu Percaloan

Antisipasi Warga Pendatang Baru, Pemkot Bandung Sisir Terminal & Daerah Penampung

Antisipasi Warga Pendatang Baru, Pemkot Bandung Sisir Terminal & Daerah Penampung

Izinkan Mobil Dinas untuk Mudik, Dedi Mulyadi Tak Terima Dalih Wali Kota Depok

Izinkan Mobil Dinas untuk Mudik, Dedi Mulyadi Tak Terima Dalih Wali Kota Depok

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

13 Agustus 2025

Foto

Kirab Bendera Merah Putih Sepanjang 600 Meter
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Wabup Sumedang Paparkan 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting

2

Disperindag Jabar Minta Bulog Aktif Gelar OPM Saat Ada Kenaikan Harga Beras

3

Lebih parah dari Pati, Pemkot Cirebon Kerek PBB 1.000%! Warga Meradang Turun ke Jalan

4

Harga Beras Meroket, Bulog Jabar Gencar Salurkan SPHP

5

Gubernur Sebut 3.249 Bidang Tanah Milik Pemprov Jabar Belum Bersertifikat