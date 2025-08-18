Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

KDM Bakal Beri Bonus Rp150 Juta untuk Paskibraka HUT ke-80 RI

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi (KDM) akan memberi bonus Rp150 juta untuk Paskibraka HUT ke-80 RI di Bandung.
Newswire
Newswire - Bisnis.com
Senin, 18 Agustus 2025 | 12:29
Share
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Gedung Kementerian HAM, Jakarta, Kamis (8/5/2025)/BISNIS-Annisa Nurul Amara
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Gedung Kementerian HAM, Jakarta, Kamis (8/5/2025)/BISNIS-Annisa Nurul Amara

Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bakal memberikan uang apresiasi atau bonus untuk Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Upacara HUT Ke-80 RI tingkat Provinsi Jawa Barat di Lapangan Gasibu Bandung. 

Hal ini disampaikan Dedi Mulyadi setelah menyapa undangan yang hadir seperti Wakil Gubernur Jabar, Ketua DPRD Jabar, Kapolda Jabar, Pangdam Siliwangi, Kepala Kejaksaan Tinggi Jabar, para veteran serta jajaran forkopimda lainnya, dan setelah ajakan mendoakan almarhum Maryam Harmaen (istri mantan Gubernur Solihin GP). 

Apresiasi ini, kata Dedi, adalah sebagai bentuk apresiasi pada Paskibraka Pemprov Jabar yang telah berlatih sekian bulan dan menjalankan tugasnya dengan baik dalam hari H upacara.

"Pengibar bendera pusaka telah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Sebagai bentuk apresiasi, saya memberikan bonus Rp150 juta untuk seluruh Paskibraka," kata Dedi di Lapangan Gasibu dilansir dari Antara, Senin (18/8/2025). 

Pemprov Jawa Barat menggelar kirab budaya pada Minggu (17/8), dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, dengan turut dihadirkan dua kereta kencana, yang salah satunya pernah digunakan Istana Negara.

Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Setda Provinsi Jawa Barat Akhmad Taufiqurrachman mengatakan kirab budaya ini mulai berlangsung pada Minggu (17/8) pukul 07:00 WIB, dari Gedung Negara Pakuan (Bale Pakuan) menuju Lapangan Gasibu sebagai tempat upacara, yang menempuh jarak sekitar 3,5 kilometer dengan estimasi waktu tempuh selama 30–45 menit dengan membawa duplikat Bendera Pusaka.

Baca Juga

Selain itu, kirab dimeriahkan pasukan berkuda khusus dari komunitas berkuda beserta kuda pengiring dari Daarut Tauhid, serta penunggang profesional.

Akhmad mengatakan kirab budaya juga melibatkan perwakilan perangkat daerah di lingkungan Pemprov Jabar yang memakai baju adat nusantara, komunitas otomotif dengan 17 kendaraan klasik sebagai simbol tanggal kemerdekaan, 45 personel berpakaian adat melambangkan tahun 1945, dan marching band beranggotakan 80 orang mewakili usia kemerdekaan RI tahun ini.

"Kirab budaya ini menjadi bentuk penghormatan terhadap keagungan Duplikat Bendera Pusaka, sekaligus perwujudan semangat Bhinneka Tunggal Ika," ujar Akhmad.

Rute Kirab Budaya dimulai dari Gedung Negara Pakuan, lalu menuju Jalan Viaduct, belok kiri ke Jalan Wastukencana Depan Balai Kota Bandung, lurus melewati Rumah Dinas Pangdam III Siliwangi lalu masuk ke Jalan LLRE Martadinata, selanjutnya belok ke Jalan Ir H Juanda, belok kanan di perempatan Jalan Sulanjana, masuk ke Jalan Diponegoro, dan berakhir di Jalan Majapahit tepat di depan Lapangan Gasibu.

Setibanya di Gasibu sekitar pukul 08:00 WIB, duplikat bendera ditempatkan di podium utama untuk prosesi pengibaran bendera Sang Merah Putih, dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sebagai inspektur upacara.

Setelah upacara pengibaran bendera selesai, ada penampilan-penampilan defile pasukan upacara yang terdiri atas unsur TNI tiga matra, pasukan elite seperti Kopassus, Brimob, hingga siswa Panca Waluya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Newswire
Editor : Feni Freycinetia Fitriani
Sumber : Antara

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Mereka yang Revisi Peringkat Saham Bank BRI (BBRI) Agustus 2025
Premium
32 menit yang lalu

Mereka yang Revisi Peringkat Saham Bank BRI (BBRI) Agustus 2025

Para Pembeli Emas Antam yang Masih Gigit Jari Usai HUT ke-80 RI
Premium
1 jam yang lalu

Para Pembeli Emas Antam yang Masih Gigit Jari Usai HUT ke-80 RI

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

HUT ke-80 Jabar Bakal Unik, Ada Kirab & Pembacaan Sejarah Kerajaan Sunda

HUT ke-80 Jabar Bakal Unik, Ada Kirab & Pembacaan Sejarah Kerajaan Sunda

KDM: HUT RI Momentum Pemda Jaga Keberpihakan pada Rakyat

KDM: HUT RI Momentum Pemda Jaga Keberpihakan pada Rakyat

Momen Haru Anggota Paskibra Saling Menguatkan saat Upacara HUT ke-80 RI di Istana Merdeka

Momen Haru Anggota Paskibra Saling Menguatkan saat Upacara HUT ke-80 RI di Istana Merdeka

Profil Pembawa Bendera dan Teks Proklamasi di Kirab HUT ke-80 RI

Profil Pembawa Bendera dan Teks Proklamasi di Kirab HUT ke-80 RI

Gerobak Bakso, Siomay, hingga Starling Masuk Istana saat Pesta Rakyat HUT ke-80 RI

Gerobak Bakso, Siomay, hingga Starling Masuk Istana saat Pesta Rakyat HUT ke-80 RI

Sederet Kemeriahan HUT ke-80 RI: dari Proklamasi, hingga Karnaval Rakyat di Monas

Sederet Kemeriahan HUT ke-80 RI: dari Proklamasi, hingga Karnaval Rakyat di Monas

Fakta Detik-detik Bendera Terbalik saat Upacara HUT ke-80 Kemerdekaan RI di Surabaya

Fakta Detik-detik Bendera Terbalik saat Upacara HUT ke-80 Kemerdekaan RI di Surabaya

Viral Aksi Heroik Siswa SD Nekat Panjat Tiang Agar Bendera Merah Putih Berkibar

Viral Aksi Heroik Siswa SD Nekat Panjat Tiang Agar Bendera Merah Putih Berkibar

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Pemkab Cirebon akan Bebaskan Tunggakan PBB Sesuai Instruksi Dedi Mulyadi
Kabar Jabar
23 menit yang lalu

Pemkab Cirebon akan Bebaskan Tunggakan PBB Sesuai Instruksi Dedi Mulyadi

BTPN Syariah Berangkatkan 8 Warga Bandung Umrah Gratis
Kabar Jabar
12 Agt 2025 | 14:54 WIB

BTPN Syariah Berangkatkan 8 Warga Bandung Umrah Gratis

KDM Bakal Beri Bonus Rp150 Juta untuk Paskibraka HUT ke-80 RI
Kabar Jabar
1 jam yang lalu

KDM Bakal Beri Bonus Rp150 Juta untuk Paskibraka HUT ke-80 RI

Indramayu Raup Investasi Rp1,58 Triliun, Dominasi Sektor Perdagangan
Bisnis Jabar
1 jam yang lalu

Indramayu Raup Investasi Rp1,58 Triliun, Dominasi Sektor Perdagangan

HUT ke-80 Jabar Bakal Unik, Ada Kirab & Pembacaan Sejarah Kerajaan Sunda
Kabar Jabar
1 jam yang lalu

HUT ke-80 Jabar Bakal Unik, Ada Kirab & Pembacaan Sejarah Kerajaan Sunda

Cerita Wajib Pajak Kota Cirebon: Dari Rp93,9 Juta ke Rp369 Juta dalam Setahun
Bisnis Jabar
1 jam yang lalu

Cerita Wajib Pajak Kota Cirebon: Dari Rp93,9 Juta ke Rp369 Juta dalam Setahun

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

KDM: HUT RI Momentum Pemda Jaga Keberpihakan pada Rakyat

2

Fintech Lending: Samir Fintek Catatkan Penyaluran Kredit Rp3 Triliun

3

Indramayu Raup Investasi Rp1,58 Triliun, Dominasi Sektor Perdagangan

4

KDM Bakal Beri Bonus Rp150 Juta untuk Paskibraka HUT ke-80 RI

5

HUT ke-80 Jabar Bakal Unik, Ada Kirab & Pembacaan Sejarah Kerajaan Sunda

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

5 Kuliner Lawas Cirebon yang Bisa Dinikmati Pelancong saat Liburan

5 Kuliner Lawas Cirebon yang Bisa Dinikmati Pelancong saat Liburan

Alarm BPS: Hotel Sepi, Ekonomi Pariwisata Garut Di Persimpangan Jalan

Alarm BPS: Hotel Sepi, Ekonomi Pariwisata Garut Di Persimpangan Jalan

Rekrutmen Pekerja di PT Yihong Novatex Dibayangi Isu Percaloan

Rekrutmen Pekerja di PT Yihong Novatex Dibayangi Isu Percaloan

Antisipasi Warga Pendatang Baru, Pemkot Bandung Sisir Terminal & Daerah Penampung

Antisipasi Warga Pendatang Baru, Pemkot Bandung Sisir Terminal & Daerah Penampung

Izinkan Mobil Dinas untuk Mudik, Dedi Mulyadi Tak Terima Dalih Wali Kota Depok

Izinkan Mobil Dinas untuk Mudik, Dedi Mulyadi Tak Terima Dalih Wali Kota Depok

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

FestivaL Ogoh-ogoh Meriahkan Hari Kemerdekaan di Garut
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

KDM: HUT RI Momentum Pemda Jaga Keberpihakan pada Rakyat

2

Fintech Lending: Samir Fintek Catatkan Penyaluran Kredit Rp3 Triliun

3

Indramayu Raup Investasi Rp1,58 Triliun, Dominasi Sektor Perdagangan

4

KDM Bakal Beri Bonus Rp150 Juta untuk Paskibraka HUT ke-80 RI

5

HUT ke-80 Jabar Bakal Unik, Ada Kirab & Pembacaan Sejarah Kerajaan Sunda