Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pilu Kematian Bocah Raya, Dedi Mulyadi Minta Bupati Sukabumi Lebih Proaktif

Raya, balita tiga tahun asal Kampung Padangenyang, Desa Cianaga, Kecamatan Kabandungan,meninggal dunia di rumah sakit akibat penyakit cacingan pada Juli 2025.
Wisnu Wage Pamungkas
Wisnu Wage Pamungkas - Bisnis.com
Rabu, 20 Agustus 2025 | 13:42
Share
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Gedung Kementerian HAM, Jakarta, Kamis (8/5/2025)/BISNIS-Annisa Nurul Amara
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Gedung Kementerian HAM, Jakarta, Kamis (8/5/2025)/BISNIS-Annisa Nurul Amara

Bisnis.com, BANDUNG—Meninggalnya Raya, seorang balita di Sukabumi dengan tubuh penuh cacing membuat Gubernur Jabar Dedi Mulyadi bereaksi keras.

Dedi Mulyadi mengatakan kejadian ini menunjukkan bahwa seluruh tingkatan birokrasi di Kabupaten Sukabumi tidak peka pada masalah yang ada di bawah. Raya, sebelum meninggal diurus oleh ibu yang menjadi ODGJ, ayahnya mengidap penyakit TBC.

“Apa sih sebenarnya yang terjadi dan kenapa sampe tidak terperhatikan oleh lingkungan desa setempat, bidan setempat, puskesmas setempat, dinas kesehatan, bupati. Nah ini kan pembelajaran penting,” katanya di Sabuga, Bandung, Rabu (20/8/2025).

Menurutnya kasus seperti Raya ini sangat banyak, bahkan warga setiap hari mengadu ke kediaman gubernur untuk meminta akses.

Orang tua Raya tidak bisa mengkomunikasikan karena tengah mengidap gangguan kejiwaan. Namun Dedi Mulyadi memastikan pihaknya sudah menegur keras Bupati Sukabumi.

“Kita tegur loh, kita tegur keras. Ini tidak boleh lagi seperti itu. Sukabumi itu kan problemnya banyak, infrastrukturnya buruk, kemudian 9 ribu rumah yang terkena gempa belum terehabilitasi. Ini diperlukan kecekatan bupati untuk kerja keras, tidak bisa landai lagi,” tuturnya,

Baca Juga

KDM juga meminta agar bupati dan aparat di daerah untuk lebih proaktif, tak hanya mengandalkan dirinya yang memiliki keterbatasan jangkauan.

“Saya minta untuk proaktif, bukan hanya gubernur yang proaktif. Nah kan baru gubernur telepon sana sini,” katanya.

Namun belajar dari kejadian tersebut, pihaknya memastikan akan membuat sistem saluran komunikasi untuk warga dari mulai kepala desa, kecamatan, kabupaten/kota hingga gubernur. Saluran ini akan dipimpin oleh koordinator di tiap-tiap kewilayahan.

“Nah nanti masyarakat boleh lapor. Harus lapor ke kepala desanya. Kepala desanya nanti kan WA. Kan cepat lapor ke kecamatan-kecamatan, nanti lapor ke kabupaten, kabupatennya langsung akses ke saya, karena kalau saya langsung akses ke 5 ribu kepala desa, itu WA-nya nanti macam-macam, bukan yang berkepentingan,” katanya.

KDM yakin sistem ini akan mempercepat warga mengakses layanan publik.

Sebelumnya, Raya, balita tiga tahun asal Kampung Padangenyang, Desa Cianaga, Kecamatan Kabandungan,meninggal dunia di rumah sakit akibat penyakit cacingan pada Juli 2025. Tragedi ini memicu keprihatinan publik dan evaluasi menyeluruh terhadap layanan kesehatan dan pengasuhan anak di daerah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Wisnu Wage Pamungkas
Editor : Ajijah

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Blackrock Lawan Arah, Lanjut Borong Saham PGEO
Premium
16 menit yang lalu

Blackrock Lawan Arah, Lanjut Borong Saham PGEO

Sharia Banks Race to Establish Bullion Banking Services
Premium
1 jam yang lalu

Sharia Banks Race to Establish Bullion Banking Services

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Kirab Jabar Hudang Terganggu, Sekda Jabar Minta Maaf

Kirab Jabar Hudang Terganggu, Sekda Jabar Minta Maaf

Ekonomi Jabar Kuartal II/2025 Tumbuh 5,2%, KDM: Bukan Karena Gubernur

Ekonomi Jabar Kuartal II/2025 Tumbuh 5,2%, KDM: Bukan Karena Gubernur

Pembebasan Denda PBB di Jawa Barat

Pembebasan Denda PBB di Jawa Barat

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Curhat Tukang Las di Cirebon: PBB P2 Naik dari Rp380.000 jadi Rp1,7 Juta
Bisnis Jabar
1 jam yang lalu

Curhat Tukang Las di Cirebon: PBB P2 Naik dari Rp380.000 jadi Rp1,7 Juta

Kirab Jabar Hudang Terganggu, Sekda Jabar Minta Maaf
Kabar Jabar
3 jam yang lalu

Kirab Jabar Hudang Terganggu, Sekda Jabar Minta Maaf

Taiwan Bidik Wisatawan Asal Bandung, Targetkan Lampaui 220.000 Kunjungan
Bisnis Jabar
3 jam yang lalu

Taiwan Bidik Wisatawan Asal Bandung, Targetkan Lampaui 220.000 Kunjungan

Kirab Jabar Hudang, Disparbud Jabar Puji Semangat 27 Kabupaten/Kota
Kabar Jabar
3 jam yang lalu

Kirab Jabar Hudang, Disparbud Jabar Puji Semangat 27 Kabupaten/Kota

Ekonomi Jabar Kuartal II/2025 Tumbuh 5,2%, KDM: Bukan Karena Gubernur
Bisnis Jabar
3 jam yang lalu

Ekonomi Jabar Kuartal II/2025 Tumbuh 5,2%, KDM: Bukan Karena Gubernur

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Pilu Kematian Bocah Raya, Dedi Mulyadi Minta Bupati Sukabumi Lebih Proaktif

2

KAI Bongkar Bangunan Liar di Jalur Kereta Api Wilayah Daop 3 Cirebon

3

Taiwan Bidik Wisatawan Asal Bandung, Targetkan Lampaui 220.000 Kunjungan

4

Dedi Mulyadi Fokus Benahi Perizinan Industri Agar Bisa Buka Lapangan Kerja

5

Pemprov Jabar Bakal Mutasi Kepsek SMA/SMK Negeri ke Domisili Asal

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

5 Kuliner Lawas Cirebon yang Bisa Dinikmati Pelancong saat Liburan

5 Kuliner Lawas Cirebon yang Bisa Dinikmati Pelancong saat Liburan

Alarm BPS: Hotel Sepi, Ekonomi Pariwisata Garut Di Persimpangan Jalan

Alarm BPS: Hotel Sepi, Ekonomi Pariwisata Garut Di Persimpangan Jalan

Rekrutmen Pekerja di PT Yihong Novatex Dibayangi Isu Percaloan

Rekrutmen Pekerja di PT Yihong Novatex Dibayangi Isu Percaloan

Antisipasi Warga Pendatang Baru, Pemkot Bandung Sisir Terminal & Daerah Penampung

Antisipasi Warga Pendatang Baru, Pemkot Bandung Sisir Terminal & Daerah Penampung

Izinkan Mobil Dinas untuk Mudik, Dedi Mulyadi Tak Terima Dalih Wali Kota Depok

Izinkan Mobil Dinas untuk Mudik, Dedi Mulyadi Tak Terima Dalih Wali Kota Depok

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

Ekspor Pakaian RI ke AS Mengalami Peningkatan
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Pilu Kematian Bocah Raya, Dedi Mulyadi Minta Bupati Sukabumi Lebih Proaktif

2

KAI Bongkar Bangunan Liar di Jalur Kereta Api Wilayah Daop 3 Cirebon

3

Taiwan Bidik Wisatawan Asal Bandung, Targetkan Lampaui 220.000 Kunjungan

4

Dedi Mulyadi Fokus Benahi Perizinan Industri Agar Bisa Buka Lapangan Kerja

5

Pemprov Jabar Bakal Mutasi Kepsek SMA/SMK Negeri ke Domisili Asal