Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rugikan Negara, Jutaan Batang Rokok Ilegal di Garut Dimusnahkan

Kejari Kabupaten Garut memusnahkan barang bukti dan barang rampasan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
Hakim Baihaqi
Hakim Baihaqi - Bisnis.com
Rabu, 20 Agustus 2025 | 15:30
Share
Pemusnahan rokok ilegal di Kabupaten Garut
Pemusnahan rokok ilegal di Kabupaten Garut

Bisnis.com, GARUT - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Garut memusnahkan barang bukti dan barang rampasan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Salah satu barang yang dimusnahkan adalah rokok ilegal sebanyak 1,18 juta batang tanpa pita cukai. 

Kepala Kejari Garut Helena Octavianne mengatakan jutaan batang rokok tersebut dimusnahkan pada Selasa (19/8/2025). Menurutnya, pemusnahan barang bukti adalah bagian dari rutinitas lembaga yang dipimpinnya. 

“Pemusnahan barang bukti yang telah inkrah merupakan kewajiban kami sebagai eksekutor. Hal ini tidak hanya menegaskan keberlanjutan hukum, tetapi juga menjaga kepentingan masyarakat,” ujarnya, Rabu (20/8/2025).

Menurut Helena, rokok ilegal yang dimusnahkan berasal dari berbagai merek dan tidak dilekati pita cukai, sehingga melanggar peraturan perpajakan dan berpotensi merugikan negara. 

Helena menambahkan, pemusnahan dilakukan sesuai prosedur hukum dan diawasi secara ketat agar tidak menimbulkan penyalahgunaan.

"Semakin sering pemusnahan dilakukan, semakin baik bagi masyarakat, karena bisa menyelamatkan mereka dari dampak sosial, kesehatan, maupun ekonomi. Selain itu, pemusnahan ini juga menekan potensi tindak kejahatan dan kemaksiatan,” katanya.

Baca Juga

Menurutnya, keberadaan barang ilegal seperti rokok tanpa cukai tidak hanya merugikan perekonomian, tetapi juga membawa dampak sosial yang nyata.

“Rokok ilegal bisa memicu kesehatan masyarakat terganggu karena kualitasnya tidak terjamin, dan harga yang lebih murah sering membuat anak-anak atau remaja lebih mudah mengaksesnya,” jelasnya.

Helena menyebutkan, Kejaksaan rutin melakukan pemusnahan barang bukti setiap tahun, khususnya setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap atau inkrah. 

Barang bukti yang dimusnahkan bervariasi, mulai dari rokok ilegal, minuman keras ilegal, hingga narkotika dan obat-obatan terlarang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Helena Octavianne menekankan, pemusnahan rokok ilegal ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menegakkan aturan cukai dan melindungi industri rokok legal. 

"Dengan adanya pemusnahan, kami ingin menegaskan bahwa barang ilegal tidak memiliki tempat di Garut. Ini sekaligus memberikan efek jera bagi pelaku distribusi barang ilegal,” katanya.

Pemusnahan rokok ilegal dilakukan dengan cara dibakar di lokasi yang aman dan diawasi petugas. Proses ini melibatkan pihak Kejaksaan, kepolisian, dan instansi terkait lainnya untuk memastikan semua prosedur dijalankan dengan tertib.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Hakim Baihaqi
Editor : Ajijah

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Blackrock Lawan Arah, Lanjut Borong Saham PGEO
Premium
16 menit yang lalu

Blackrock Lawan Arah, Lanjut Borong Saham PGEO

Sharia Banks Race to Establish Bullion Banking Services
Premium
1 jam yang lalu

Sharia Banks Race to Establish Bullion Banking Services

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Pemusnahan Puluhan Juta Batang Rokok Ilegal

Pemusnahan Puluhan Juta Batang Rokok Ilegal

Pengamat Ungkap 3 Kunci Berantas Rokok Ilegal dari Jawa Timur

Pengamat Ungkap 3 Kunci Berantas Rokok Ilegal dari Jawa Timur

Cegah Rokok Ilegal, Perlu Cukai Rendah dan Pengawasan Diperkuat

Cegah Rokok Ilegal, Perlu Cukai Rendah dan Pengawasan Diperkuat

FestivaL Ogoh-ogoh Meriahkan Hari Kemerdekaan di Garut

FestivaL Ogoh-ogoh Meriahkan Hari Kemerdekaan di Garut

Hanya 34,61% Warga Garut Tinggal di Rumah Layak Huni, Terendah Kedua Jabar

Hanya 34,61% Warga Garut Tinggal di Rumah Layak Huni, Terendah Kedua Jabar

Puluhan Perahu Nelayan Garut Raib Dihantam Gelombang Tinggi

Puluhan Perahu Nelayan Garut Raib Dihantam Gelombang Tinggi

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Curhat Tukang Las di Cirebon: PBB P2 Naik dari Rp380.000 jadi Rp1,7 Juta
Bisnis Jabar
1 jam yang lalu

Curhat Tukang Las di Cirebon: PBB P2 Naik dari Rp380.000 jadi Rp1,7 Juta

Kirab Jabar Hudang Terganggu, Sekda Jabar Minta Maaf
Kabar Jabar
3 jam yang lalu

Kirab Jabar Hudang Terganggu, Sekda Jabar Minta Maaf

Taiwan Bidik Wisatawan Asal Bandung, Targetkan Lampaui 220.000 Kunjungan
Bisnis Jabar
3 jam yang lalu

Taiwan Bidik Wisatawan Asal Bandung, Targetkan Lampaui 220.000 Kunjungan

Kirab Jabar Hudang, Disparbud Jabar Puji Semangat 27 Kabupaten/Kota
Kabar Jabar
3 jam yang lalu

Kirab Jabar Hudang, Disparbud Jabar Puji Semangat 27 Kabupaten/Kota

Ekonomi Jabar Kuartal II/2025 Tumbuh 5,2%, KDM: Bukan Karena Gubernur
Bisnis Jabar
3 jam yang lalu

Ekonomi Jabar Kuartal II/2025 Tumbuh 5,2%, KDM: Bukan Karena Gubernur

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Pilu Kematian Bocah Raya, Dedi Mulyadi Minta Bupati Sukabumi Lebih Proaktif

2

KAI Bongkar Bangunan Liar di Jalur Kereta Api Wilayah Daop 3 Cirebon

3

Taiwan Bidik Wisatawan Asal Bandung, Targetkan Lampaui 220.000 Kunjungan

4

Dedi Mulyadi Fokus Benahi Perizinan Industri Agar Bisa Buka Lapangan Kerja

5

Pemprov Jabar Bakal Mutasi Kepsek SMA/SMK Negeri ke Domisili Asal

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

5 Kuliner Lawas Cirebon yang Bisa Dinikmati Pelancong saat Liburan

5 Kuliner Lawas Cirebon yang Bisa Dinikmati Pelancong saat Liburan

Alarm BPS: Hotel Sepi, Ekonomi Pariwisata Garut Di Persimpangan Jalan

Alarm BPS: Hotel Sepi, Ekonomi Pariwisata Garut Di Persimpangan Jalan

Rekrutmen Pekerja di PT Yihong Novatex Dibayangi Isu Percaloan

Rekrutmen Pekerja di PT Yihong Novatex Dibayangi Isu Percaloan

Antisipasi Warga Pendatang Baru, Pemkot Bandung Sisir Terminal & Daerah Penampung

Antisipasi Warga Pendatang Baru, Pemkot Bandung Sisir Terminal & Daerah Penampung

Izinkan Mobil Dinas untuk Mudik, Dedi Mulyadi Tak Terima Dalih Wali Kota Depok

Izinkan Mobil Dinas untuk Mudik, Dedi Mulyadi Tak Terima Dalih Wali Kota Depok

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

Ekspor Pakaian RI ke AS Mengalami Peningkatan
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Pilu Kematian Bocah Raya, Dedi Mulyadi Minta Bupati Sukabumi Lebih Proaktif

2

KAI Bongkar Bangunan Liar di Jalur Kereta Api Wilayah Daop 3 Cirebon

3

Taiwan Bidik Wisatawan Asal Bandung, Targetkan Lampaui 220.000 Kunjungan

4

Dedi Mulyadi Fokus Benahi Perizinan Industri Agar Bisa Buka Lapangan Kerja

5

Pemprov Jabar Bakal Mutasi Kepsek SMA/SMK Negeri ke Domisili Asal