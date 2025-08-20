Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Farhan: Kota Bandung Punya Modal Besar untuk Jadi Destinasi Utama Wisata Edukasi

Pemkot Bandung mendukung penuh berbagai kolaborasi dengan kampus dan pelaku usaha untuk mengembangkan konsep wisata edukasi ini.
Dea Andriyawan
Dea Andriyawan - Bisnis.com
Rabu, 20 Agustus 2025 | 17:20
Share
Wali Kota Bandung Muhamad Farhan
Wali Kota Bandung Muhamad Farhan

Bisnis.com, BANDUNG — Wali Kota Bandung Muhamad Farhan menyebut kotanya memiliki banyak modal untuk menjadi kota tujuan utama wisata pendidikan. Pasalnya, pendidikan dan pariwisata sudah menjadi identitas kota berjuluk Paris van Java ini.

Farhan menilai kombinasi ini menjadi peluang besar untuk menghadirkan pengalaman belajar yang menyenangkan bagi wisatawan, sekaligus menggerakkan sektor ekonomi warga.

Di kesempatan itu, ia memaparkan konsep educational tourism atau wisata edukasi sebagai salah satu strategi pengembangan ekonomi kreatif. 

"Bandung punya banyak sekolah, universitas, dan komunitas kreatif. Kalau ini bisa dikemas jadi bagian dari pengalaman wisata, maka anak-anak muda yang datang ke Bandung tidak hanya jalan-jalan, tapi juga mendapatkan pembelajaran. Inilah yang kami sebut educational tourism,” jelas Farhan, Rabu (20/8/2025).

Farhan menyatakan, Pemkot Bandung mendukung penuh berbagai kolaborasi dengan kampus dan pelaku usaha untuk mengembangkan konsep wisata edukasi ini.

Ia menilai, acara Bandung Marketing Week 2025 menjadi momentum tepat untuk mempertemukan ide-ide segar dari akademisi, praktisi, dan generasi muda.

Baca Juga

Di sisi lain, Farhan berharap dengan adanya gagasan baru seperti educational tourism, Kota Bandung tidak hanya dikenal sebagai kota tujuan wisata, tetapi juga sebagai kota yang melahirkan inovasi dan memberi manfaat luas bagi masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Dekan SBM ITB, Prof. Donald Crestofel Lantu menyebut pentingnya kreativitas dan keberanian untuk bereksperimen dalam menghadapi tantangan era digital.

Ia mengingatkan mahasiswa agar tidak terpaku pada pola lama menuju kesuksesan, melainkan berani membuka jalan baru, termasuk dengan memanfaatkan teknologi seperti artificial intelligence (AI).

Bandung Marketing Week 2025 menghadirkan berbagai tokoh inspiratif dari dunia akademik, bisnis, dan industri kreatif.

Acara ini membahas pemasaran berkelanjutan di era AI dan menjadi wadah berbagi pengalaman sekaligus mendorong Kota Bandung sebagai pusat kreativitas nasional.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Dea Andriyawan
Editor : Ajijah

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Blackrock Lawan Arah, Lanjut Borong Saham PGEO
Premium
17 menit yang lalu

Blackrock Lawan Arah, Lanjut Borong Saham PGEO

Sharia Banks Race to Establish Bullion Banking Services
Premium
1 jam yang lalu

Sharia Banks Race to Establish Bullion Banking Services

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Wali Kota Bandung Farhan Minta Bandara Husein Sastranegara Diaktifkan Kembali

Wali Kota Bandung Farhan Minta Bandara Husein Sastranegara Diaktifkan Kembali

Para Pengusaha Malaysia Surati Wali Kota Bandung, Dukung Bandara Husein Buka Lagi

Para Pengusaha Malaysia Surati Wali Kota Bandung, Dukung Bandara Husein Buka Lagi

Selain Kasus Pembagian Bir di Event Olahraga, Pemkot Bandung Ikut Soroti Masalah Ini

Selain Kasus Pembagian Bir di Event Olahraga, Pemkot Bandung Ikut Soroti Masalah Ini

Farhan Akan Kawal Langsung Renovasi Teras Cihampelas demi Jalankan Amanat

Farhan Akan Kawal Langsung Renovasi Teras Cihampelas demi Jalankan Amanat

Farhan Pastikan Urung Bongkar Teras Cihampelas, Ini Alasannya

Farhan Pastikan Urung Bongkar Teras Cihampelas, Ini Alasannya

Teras Cihampelas: Proyek Mangkrak Era Ridwan Kamil yang Ingin Dibongkar Dedi Mulyadi

Teras Cihampelas: Proyek Mangkrak Era Ridwan Kamil yang Ingin Dibongkar Dedi Mulyadi

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Curhat Tukang Las di Cirebon: PBB P2 Naik dari Rp380.000 jadi Rp1,7 Juta
Bisnis Jabar
1 jam yang lalu

Curhat Tukang Las di Cirebon: PBB P2 Naik dari Rp380.000 jadi Rp1,7 Juta

Kirab Jabar Hudang Terganggu, Sekda Jabar Minta Maaf
Kabar Jabar
3 jam yang lalu

Kirab Jabar Hudang Terganggu, Sekda Jabar Minta Maaf

Taiwan Bidik Wisatawan Asal Bandung, Targetkan Lampaui 220.000 Kunjungan
Bisnis Jabar
3 jam yang lalu

Taiwan Bidik Wisatawan Asal Bandung, Targetkan Lampaui 220.000 Kunjungan

Kirab Jabar Hudang, Disparbud Jabar Puji Semangat 27 Kabupaten/Kota
Kabar Jabar
3 jam yang lalu

Kirab Jabar Hudang, Disparbud Jabar Puji Semangat 27 Kabupaten/Kota

Ekonomi Jabar Kuartal II/2025 Tumbuh 5,2%, KDM: Bukan Karena Gubernur
Bisnis Jabar
3 jam yang lalu

Ekonomi Jabar Kuartal II/2025 Tumbuh 5,2%, KDM: Bukan Karena Gubernur

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Pilu Kematian Bocah Raya, Dedi Mulyadi Minta Bupati Sukabumi Lebih Proaktif

2

KAI Bongkar Bangunan Liar di Jalur Kereta Api Wilayah Daop 3 Cirebon

3

Taiwan Bidik Wisatawan Asal Bandung, Targetkan Lampaui 220.000 Kunjungan

4

Dedi Mulyadi Fokus Benahi Perizinan Industri Agar Bisa Buka Lapangan Kerja

5

Pemprov Jabar Bakal Mutasi Kepsek SMA/SMK Negeri ke Domisili Asal

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

5 Kuliner Lawas Cirebon yang Bisa Dinikmati Pelancong saat Liburan

5 Kuliner Lawas Cirebon yang Bisa Dinikmati Pelancong saat Liburan

Alarm BPS: Hotel Sepi, Ekonomi Pariwisata Garut Di Persimpangan Jalan

Alarm BPS: Hotel Sepi, Ekonomi Pariwisata Garut Di Persimpangan Jalan

Rekrutmen Pekerja di PT Yihong Novatex Dibayangi Isu Percaloan

Rekrutmen Pekerja di PT Yihong Novatex Dibayangi Isu Percaloan

Antisipasi Warga Pendatang Baru, Pemkot Bandung Sisir Terminal & Daerah Penampung

Antisipasi Warga Pendatang Baru, Pemkot Bandung Sisir Terminal & Daerah Penampung

Izinkan Mobil Dinas untuk Mudik, Dedi Mulyadi Tak Terima Dalih Wali Kota Depok

Izinkan Mobil Dinas untuk Mudik, Dedi Mulyadi Tak Terima Dalih Wali Kota Depok

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

Ekspor Pakaian RI ke AS Mengalami Peningkatan
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Pilu Kematian Bocah Raya, Dedi Mulyadi Minta Bupati Sukabumi Lebih Proaktif

2

KAI Bongkar Bangunan Liar di Jalur Kereta Api Wilayah Daop 3 Cirebon

3

Taiwan Bidik Wisatawan Asal Bandung, Targetkan Lampaui 220.000 Kunjungan

4

Dedi Mulyadi Fokus Benahi Perizinan Industri Agar Bisa Buka Lapangan Kerja

5

Pemprov Jabar Bakal Mutasi Kepsek SMA/SMK Negeri ke Domisili Asal