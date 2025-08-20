Kirab Jabar Hudang, Disparbud Jabar Puji Semangat 27 Kabupaten/Kota

Di usia 80 tahun, Jawa Barat ingin memastikan setiap kebijakan, program, dan kerja nyata adalah benih kebaikan yang kelak berbuah untuk seluruh masyarakat.

Bisnis.com, BANDUNG--Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Jawa Barat Iendra Sofyan menyampaikan apresiasi atas suksesnya rangkaian peringatan HUT ke-80 Provinsi Jawa Barat.

Iendra mengatakan seluruh kegiatan berjalan lancar mulai dari rapat paripurna hingga kirab budaya. Dalam peringatan HUT ke-80, Pemprov Jabar membawa tema menyemai Benih, Menanam Hujan, #JabarHudang.

Di usia 80 tahun, Jawa Barat ingin memastikan setiap kebijakan, program, dan kerja nyata adalah benih kebaikan yang kelak berbuah untuk seluruh masyarakat. Tagline ini jadi pengingat jika pembangunan bukan cuma soal hari ini, tapi juga masa depan.

"Alhamdulillah berjalan baik dan lancar. Paling tidak tujuan utama kita memperingati HUT ke-80 terselenggara baik, dari paripurna sampai kirab. Tidak ada kendala," ujar Iendra, Rabu (20/8/2025).

Ia menuturkan, agenda paripurna HUT Jabar menjadi momentum tasyakur binikmat sekaligus penegasan nilai sejarah dan kultur Jawa Barat.

“Dari paripurna, kita melihat Jawa Barat adalah wilayah besar yang punya nilai besar. Ini harus kita pelihara sehingga warga Jabar bisa berperan lebih di tingkat nasional,” katanya.

Sementara itu, kirab budaya diikuti rombongan dari 27 kabupaten/kota dengan jumlah peserta lebih dari 5.000 orang. Setiap daerah menampilkan identitas khas melalui pakaian adat dan atraksi budaya.

"Teman-teman kabupaten/kota antusias, masing-masing membawa lebih dari 100 orang. Pakaian dan penampilannya menyesuaikan sejarah wilayah tersebut. Masyarakat juga antusias terbukti dari interaksi antara penampil dan warga," tutur Iendra.

Ia menambahkan, meski persiapan terbilang singkat, penyelenggaraan kirab budaya menjadi catatan evaluasi agar lebih baik di tahun mendatang. Menurutnya, gelaran ini bisa menjadi agenda tahunan nasional.

"Insya Allah pagelaran kebudayaan ini bisa dikenal lebih luas. Dampaknya tentu pada sektor pariwisata. Apalagi kalau dikemas lebih menarik, dipromosikan lebih masif, dan digelar di hari libur. Ini bisa berdampak pada meningkatnya kunjungan wisata, sehingga UMKM dan perhotelan juga ikut berkembang," paparnya.

Iendra pun berterima kasih kepada para peserta kirab yang sudah menampilkan karya terbaiknya. Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang aktivitasnya terhambat selama kegiatan berlangsung.

"Saya ucapkan terima kasih kepada para peserta dan masyarakat yang sudah mendukung kegiatan HUT Jabar kemarin. Setiap kegiatan pasti ada dampaknya, kami juga memohon maaf kepada masyarakat dan akan menjadi catatan kami di tahun mendatang," jelasnya.