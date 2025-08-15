KDM Pastikan Instruksi Presiden Prabowo di Pidato Kenegaraan Sudah Dikerjakan

Dedi memastikan apa yang dikerjakan pihaknya di Jawa Barat, selaras dengan pidato Presiden Prabowo Subianto.

Bisnis.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan semua instruksi yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan HUT ke-80 RI, sudah dilakukan di Jawa Barat.

Hal itu disampaikan Dedi Mulyadi, seusai mendengarkan pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto, dalam rangkaian HUT RI ke-80 di Gedung DPRD Jabar, Bandung, Jumat (15/8/2025).

"Persoalan bagaimana meningkatkan kualitas petani, kualitas nelayan, infrastruktur, pendidikan, kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi, memacu pertumbuhan industri, kemudian melakukan realokasi pembiayaan Pemerintah Provinsi, kita sudah menjalankan itu semua," ujar KDM sapaan akrabnya.

Dedi memastikan apa yang dikerjakan pihaknya di Jawa Barat, selaras dengan pidato Presiden Prabowo Subianto.

"Jadi saya cukup ya senanglah apa yang kita kerjakan selaras dengan apa yang diinginkan oleh Presiden Republik Indonesia. Kita akan pelaksana teknis," katanya.

Dalam pidatonya, Prabowo menyoroti pertumbuhan ekonomi semester pertama 2025 mencapai 5,12% hingga mengumumkan capaian signifikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah menjangkau 20 juta anak sekolah, anak pra-sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui di seluruh Indonesia.

Presiden juga menegaskan komitmennya dalam menutup kebocoran anggaran negara dan mengalihkan dana untuk kepentingan langsung rakyat.