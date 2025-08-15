Atasi Macet di Padalarang, Pemprov Jabar Gandeng KBP Bangun Jalan Lingkar Cipatat

Pemprov Jabar melakukan pembebasan lahan sementara pembuatan jalan lingkar dilakukan oleh pengembang KBP.

Bisnis.com, BANDUNG--Pemerintah Provinsi Jabar, Pemkab Bandung Barat dan pengembang Kota Baru Parahyangan (KBP) menyepakati kerja sama membangun infrastruktur mengatasi kemacetan di Padalarang.

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengatakan kemacetan di Padalarang sejak dulu tidak pernah selesai. Sebab itu akhirnya terjadi kesepakatan antara Pemprov dengan pengembang Kota Baru Parahyangan membangun jalan lingkar hingga Cipatat.

Porsinya, Pemprov Jabar melakukan pembebasan lahan sementara pembuatan jalan lingkar dilakukan oleh pengembang KBP.

"Pembebasan lahannya dilakukan oleh Pemprov. Dari Stasiun Padalarang, kereta api cepat ke Kota Baru. Nanti dari Cipatat ke Kota Baru. Dan seluruh jalan itu bisa dilalui oleh masyarakat, oleh kendaraan umum," katanya di Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (15/8/2025).

Diperkirakan, pembebasan lahan untuk jalan ini membutuhkan dana sekitar Rp150 miliar. Dimana ini ditanggung oleh Pemprov Jabar pada APBD mendatang.

"Ya perkiraan sekitar Rp150 miliar. Anggaran ini pembebasannya. Pembangunannya langsung oleh Kota Baru Parahyangan, tidak menggunakan dana APBD," katanya.

Sementara Bupati KBB Jeje Ritchie Ismail mendukung penuh rencana pembangunan jalan ini, dalam mengurai kemacetan.

"Ini adalah yang sudah ditunggu-tunggu sebenarnya dari seluruh masyarakat, karena memang crowded sekali di kawasan itu. Mungkin dengan adanya akses jalan baru ini, memberikan manfaat yang luar biasa untuk masyarakat untuk mengurangi kemacetan dan juga mempercepat konektivitas," kata dia.

Dia melanjutkan, pembebasan lahan untuk jalan ini sejatinya sudah lama telah dilakukan kajian. Maka dari itu dia bersyukur, karena akhirnya bisa terakselerasi saat ini.

"Akhirnya, dengan kebijakan Bapak Gubernur bisa terlaksana. In Syaa Allah di tahun depan ini pembebasan, kemudian di tahun berikutnya pembangunan," harapnya.

Komitmen pembangunan ini ditandai dengan penandatanganan kesepakatan antara Pemkab KBB, Pemprov Jabar dan KBP di Gedung Sate.