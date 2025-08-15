Bisnis Indonesia Premium
HUT ke-80 RI: Ada Kirab Budaya dan Kereta Kencana di Gasibu Bandung

Kirab akan dimeriahkan pasukan berkuda khusus dari komunitas berkuda beserta kuda pengiring dari Daarut Tauhid, serta penunggang profesional.
Wisnu Wage Pamungkas
Wisnu Wage Pamungkas - Bisnis.com
Jumat, 15 Agustus 2025 | 15:42
Iring-iringan kirab saat gladi bersih upacara penurunan bendera Merah Putih perayaan HUT ke-80 RI di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (14/8/2025). Bisnis/Himawan L Nugraha
Iring-iringan kirab saat gladi bersih upacara penurunan bendera Merah Putih perayaan HUT ke-80 RI di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (14/8/2025). Bisnis/Himawan L Nugraha

Bisnis.com, BANDUNG--Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menggelar kirab budaya dalam peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia. 

Kirab budaya akan berlangsung pada Minggu (17/8/2025), pukul 07.00 WIB, dari Gedung Negara Pakuan (Bale Pakuan) menuju Lapangan Gasibu, menempuh jarak sekitar 3,5 kilometer dengan estimasi waktu tempuh selama 30–45 menit.

Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jabar Akhmad Taufiqurrachman menuturkan, kirab tahun tergolong istimewa karena menghadirkan dua kereta kencana. 

Salah satunya kereta kencana pernah digunakan Istana Negara untuk kirab bendera dari Monas ke Istana Merdeka. Selain itu, kirab akan dimeriahkan pasukan berkuda khusus dari komunitas berkuda beserta kuda pengiring dari Daarut Tauhid, serta penunggang profesional.

Akhmad menambahkan, kirab budaya juga melibatkan perwakilan perangkat daerah di Lingkungan Pemda Provinsi Jabar yang akan memakai baju adat nusantara, komunitas otomotif dengan 17 kendaraan klasik sebagai simbol tanggal kemerdekaan, 45 personel berpakaian adat melambangkan tahun 1945, dan marching band beranggotakan 80 orang mewakili usia kemerdekaan RI tahun ini.

“Kirab budaya ini menjadi bentuk penghormatan terhadap keagungan Duplikat Bendera Pusaka, sekaligus perwujudan semangat Bhinneka Tunggal Ika,” ujar Akhmad Taufiqurrachman, Jumat (15/8/2025).

Rute Kirab Budaya yang rencananya akan dimulai dari Gedung Negara Pakuan, lalu menuju Jalan Viaduct, belok kiri ke Jalan Wastukencana Depan Balai Kota Bandung, lurus melewati Rumah Dinas Pangdam III Siliwangi lalu masuk ke Jalan LLRE Martadinata.

Selanjutnya belok ke Jalan Ir. H. Juanda, lalu di perempatan Jalan Sulanjana, belok kanan ke Jalan Diponegoro, dan berakhir di Jalan Majapahit tepat di depan Lapangan Gasibu.

Setibanya di Gasibu sekitar pukul 07.45 WIB, duplikat bendera akan ditempatkan di podium utama untuk prosesi pengibaran bendera Sang Merah Putih, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bertindak sebagai inspektur upacara.

Setelah upacara pengibaran bendera selesai, nantinya suasana kemerdekaan akan semakin terasa dan meriah dengan lebih semarak karena ada penampilan-penampilan seru dan menghibur lewat defile pasukan upacara yang terdiri dari unsur TNI tiga matra, pasukan elite seperti Kopassus, Brimob, hingga siswa Panca Waluya. 

"Parade ini diharapkan menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk menyaksikan langsung," kata Akhmad.

Untuk itu, Akhmad mengimbau seluruh masyarakat yang hadir menyaksikan rangkaian acara agar tetap menjaga ketertiban, menjaga keamanan, dan ikut merasakan semangat kemerdekaan. 

Rencananya parade defile pun akan diselenggarakan di sekitar Monumen Perjuangan, maka dari itu Ia mengingatkan agar para pedagang kaki lima di sekitar Monumen Perjuangan, diharapkan tidak berjualan pada 17 Agustus demi kelancaran kegiatan.

“Setidaknya ada tiga momen utama yang patut disaksikan: kirab budaya, upacara pengibaran bendera, dan defile pasukan. Masyarakat bisa datang langsung atau menyaksikan lewat siaran langsung di kanal YouTube Humas Jabar,” ucap Akhmad.

Selain kirab budaya, Pemprov Jabar menyiapkan sejumlah rangkaian kegiatan lain. Salah satunya pengukuhan pasukan pengibar bendera. 

Pengukuhan sendiri akan berlangsung pada Jumat, 15 Agustus 2025, di Aula Barat Gedung Sate Kota Bandung. Para pengibar bendera juga akan diperkenalkan dengan Duplikat Bendera Pusaka Merah Putih Generasi Pertama yang dibuat pada tahun 1969 dan masih terawat dengan baik.

Selain pengukuhan, Pemda Provinsi Jabar bersama Forkopimda akan mengikuti pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI/DPRD di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jabar. 

Sedangkan rangkaian kegiatan pada 17 Agustus 2025 akan dimulai dini hari dengan Apel Kehormatan dan Renungan Suci di Taman Makam Pahlawan Cikutra, Kota Bandung. 

Hal tersebut merupakan sebuah tradisi penghormatan yang rutin dilakukan menjelang upacara peringatan kemerdekaan guna menghormati jasa para pahlawan yang telah gugur.

Penulis : Wisnu Wage Pamungkas
Editor : Ajijah

