Gerakan Pangan Murah Gencar Dilakukan di Kota Bandung hingga Akhir Agustus

Bisnis.com, BANDUNG - Gerakan Pangan Murah (GPM) gencar dilakukan di Kota Bandung untuk menekan harga pangan yang saat ini merangkak naik.

Kepala Bidang Distribusi dan Perdagangan Pengawasan Kemetrologian Disdagin Kota Bandung Meiwan Kartiwa menjelaskan bazar murah pada triwulan ketiga ini digelar mulai 11 Agustus hingga 25 Agustus 2025.

“Hari ini merupakan pelaksanaan hari keempat. Karena setiap hari ada tiga kecamatan, berarti sudah 12 lokasi yang kami sambangi,” jelasnya.

Pada Kamis ini, kegiatan berlangsung di Kecamatan Cibiru, Arcamanik, dan Cicendo. Sebelumnya, bazar telah digelar di Andir, Cinambo, Kiaracondong, Bandung Kidul, Rancasari, Ujungberung, Antapani, Sukasari, dan Mandalajati.

Bazar murah menyediakan berbagai komoditas kebutuhan pokok, mulai dari beras SPHP hasil kerja sama dengan Bulog, minyak goreng, telur, sayuran, bawang merah, dan bawang putih.

“Kami juga menjual frozen food seperti daging ayam dan daging sapi. Untuk sayuran, ada yang dijual Rp5.000 hingga Rp10.000,” ungkap Meiwan.

Dari empat hari pelaksanaan, beras SPHP menjadi komoditas paling diburu masyarakat, disusul telur, bawang merah, dan bawang putih.

“Minyak goreng dan sayuran juga laris. Namun, tren belanja berbeda di tiap lokasi,” ujarnya.

Antusiasme warga terlihat tinggi, bahkan sebagian sudah datang sebelum bazar dibuka.

“Alhamdulillah, mudah-mudahan kegiatan ini membantu warga mendapatkan barang kebutuhan pokok dengan harga terjangkau dan lebih dekat dari lokasi tempat tinggal mereka,” kata Meiwan.

Pelaksanaan ini merupakan tahap ketiga dari empat rangkaian bazar murah yang direncanakan pada 2025.

“Setiap triwulan kami adakan. Tahap terakhir akan digelar menjelang Natal dan Tahun Baru di seluruh 30 kecamatan,” jelasnya.

Pada Jumat 15 Agustus 2025 besok, Disdagin akan menggelar bazar murah di Kecamatan Cibeunying Kaler, Bojongloa Kaler, dan Sumur Bandung. Warga diimbau memanfaatkan kesempatan ini untuk berbelanja hemat.

“Mari kita manfaatkan kegiatan bazar murah untuk mendapatkan berbagai barang kebutuhan pokok yang lebih terjangkau dan lebih dekat dengan lokasi. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi warga Kota Bandung,” ungkapnya.

Hal serupa dilakukan di Markas Polrestabes Bandung. 10 ton beras murah dijual dengan harga Rp11.000 per kilogram, jauh di bawah harga pasaran yang menyentuh harga Rp18.000.

Tak hanya beras, GPM juga menghadirkan bazar sembako bekerja sama dengan pihak swasta. Sejumlah harga yang ditawarkan di bawah harga pasar, di antaranya, Telur curah Rp26.700/kg dan minyak goreng 850 ml Rp15.950.

Ada juga beras premium 5 kg Rp74.000, gula premium 1 kg Rp17.500, tepung terigu 1 kg Rp10.450, ayam Rp28.000/kg dan daging bebek Rp55.000/kg.

Selain itu, ada juga sayuran dan buah-buahan segar dengan harga terjangkau. Tanti (29), salah satu pengunjung mengaku sangat terbantu dengan adanya GPM.

“Harganya murah dan pilihan sayur serta buahnya banyak. Saya langsung stok untuk keluarga di rumah,” katanya.

Hal serupa diungkapkan Bayu (32). Baginya, GPM ini memberikan kemudahan dalam mendapatkan bahan pokok sehari - hari.

“Saya beli beras, telur, ayam, dan sayuran. Lumayan bisa hemat belanja untuk kebutuhan sehari-hari,” ujarnya.

Sementara itu, Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Budi Sartono mengatakan, kegiatan ini merupakan hasil sinergi antara Polri dan Bulog Kota Bandung.

“Gerakan ini adalah program pemerintah untuk membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan murah berkualitas,” ujar Budi.

Dengan program ini, diharapkan kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi dengan harga terjangkau, sekaligus membantu menjaga kestabilan harga di pasaran.