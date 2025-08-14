Bisnis Indonesia Premium
Dedi Mulyadi Pastikan Rencana Kenaikan PBB 1000% di Kota Cirebon Batal

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi memastikan rencana kenaikan PBB 1.000% di Cirebon batal setelah berdialog dengan Wali Kota Effendi Edo.
Wisnu Wage Pamungkas
Wisnu Wage Pamungkas - Bisnis.com
Kamis, 14 Agustus 2025 | 18:08
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Gedung Kementerian HAM, Jakarta, Kamis (8/5/2025)/BISNIS-Annisa Nurul Amara
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Gedung Kementerian HAM, Jakarta, Kamis (8/5/2025)/BISNIS-Annisa Nurul Amara
Ringkasan Berita
  • Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan rencana kenaikan PBB sebesar 1000% di Kota Cirebon dibatalkan.
  • Dialog antara Dedi Mulyadi dan Wali Kota Cirebon Effendi Edo menegaskan bahwa kenaikan PBB yang direncanakan pada 2024 akan dievaluasi dan dibatalkan.
  • Wali Kota Cirebon memastikan tidak akan ada kenaikan PBB hingga 1000% pada 2026, sehingga warga tidak perlu khawatir.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi memberikan kepastian kenaikan PBB di Kota Cirebon sebesar 1.000% tidak akan terjadi.
Untuk memastikan kebijakan yang terancam memberatkan warga Kota Cirebon ini, Dedi Mulyadi langsung berdialog dengan Wali Kota Cirebon Effendi Edo pada Kamis (14/8/2025).
"Kita sudah bertemu dengan wali kota Cirebon. Menyangkut yang ramai di media sosial hari ini kenaikan pajak bumi bangunan kota Cirebon 1.000%," katanya. 
Dari penjelasan Wali Kota Edo, Gubernur Jabar itu mendapat gambaran jika rencana kenaikan ini lahir pada 2024 saat masih dijabat Pj Wali Kota Cirebon. Edo juga mengaku jika rencana ini diterapkan akan memberatkan warganya. "Nah, tapi kan sekarang sudah ada nota keberatan, itu kemahalan. Lagi berat nih masyarakatnya," ujarnya.
KDM juga meminta jaminan pada Edo untuk mengevaluasi atau membatalkan rencana kenaikan tersebut. Edo bahkan memastikan PBB Kota Cirebon akan kembali pada angka awal. "Artinya akan mengevaluasi keputusan yang dibuat oleh PJ Wali Kota terdahulu," kata KDM.
Menurutnya Edo juga memastikan tidak akan ada kenaikan hingga 1.000% pada 2026. Atas keputusan tersebut KDM meminta warga Kota Cirebon tidak perlu gelisah. "Mohon enggak ramai lagi sudah dijawab oleh wali kota yang bijak. Walaupun dada terasa sesak keputusan itu harus diambil demi rakyat," pungkasnya.

Penulis : Wisnu Wage Pamungkas
Editor : Annisa Sulistyo Rini

Topik

Gerakan Pangan Murah Gencar Dilakukan di Kota Bandung hingga Akhir Agustus
Bisnis Jabar
6 jam yang lalu

Gerakan Pangan Murah Gencar Dilakukan di Kota Bandung hingga Akhir Agustus

BTPN Syariah Berangkatkan 8 Warga Bandung Umrah Gratis
Kabar Jabar
12 Agt 2025 | 14:54 WIB

BTPN Syariah Berangkatkan 8 Warga Bandung Umrah Gratis

Siswi SMP di Bandung Diedukasi Soal Ancaman Kanker Leher Rahim
Kabar Jabar
7 jam yang lalu

Siswi SMP di Bandung Diedukasi Soal Ancaman Kanker Leher Rahim

ITB Sambut 7.671 Mahasiswa Baru, yang Termuda Berusia 16 Tahun
Kabar Jabar
8 jam yang lalu

ITB Sambut 7.671 Mahasiswa Baru, yang Termuda Berusia 16 Tahun

Transaksi Road to Inacraft 2025 Ditargetkan Tembus Rp10 Miliar
Bisnis Jabar
8 jam yang lalu

Transaksi Road to Inacraft 2025 Ditargetkan Tembus Rp10 Miliar

Dedi Mulyadi Sukses Urai Hambatan Investasi BYD dan VinFast
Bisnis Jabar
10 jam yang lalu

Dedi Mulyadi Sukses Urai Hambatan Investasi BYD dan VinFast

