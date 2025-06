Archipelago Siap Hadirkan Akomodasi Baru di Bandung

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, BANDUNG - Archipelago, hotel operator terbesar di Asia Tenggara, dan CV. Bangun Lestari Parahyangan melangsungkan sesi topping-off Neo Kota Baru Parahyangan - Bandung yang dijadwalkan akan resmi dibuka pada akhir tahun 2025.

John Flood selaku CEO dari Archipelago menambahkan “Topping off Neo Kota Baru Parahyangan Bandung dekat KCIC Whoosh adalah wujud komitmen Archipelago menghadirkan akomodasi berkualitas tinggi di lokasi strategis. Kami optimis hotel ini akan menjadi pilihan utama, mendukung pariwisata dan ekonomi lokal, serta memperkuat posisi Archipelago sebagai pemimpin perhotelan Asia Tenggara”

Acara topping off ini dihadiri oleh Winston Hanes selaku Senior Vice President of Operations - Archipelago, Zita Hanna Mariska Vice President of Business Development - Archipelago, Berri Naurika Corporate General Manager Archipelago, dan seluruh jajaran Direktur CV. Bangun Lestari Parahyangan - Neo Kota Baru Parahyangan. Rangkaian acara topping off ini dimulai dengan pemotongan tumpeng, dilanjutkan simbolis mengisi bangunan dengan semen ke struktur bangunan, dan ditutup dengan pelepasan balon oleh direksi dari owning company dan juga perwakilan dari Archipelago.

Berlokasi strategis di jantung Kota Baru Parahyangan tepatnya di Jalan Panyawangan Kota Baru Parahyangan, hotel ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan para tamu modern, baik untuk perjalanan bisnis maupun liburan. Dengan total 116 kamar, 6 ruang pertemuan, dan sebuah restoran berkonsep atap skylight, Neo Kota Baru Parahyangan menawarkan suasana menginap yang nyaman, efisien, dan penuh gaya. Hotel ini juga akan menjadi hotel ke-7 milik Archipelago yang beroperasi di Bandung.

“Kami sangat bersyukur atas progres pembangunan yang berjalan lancar hingga tahap topping off ini. Harapan kami, Neo ini dapat menjadi simbol baru kenyamanan dan keramahan di kawasan Kota Baru Parahyangan serta memberikan kontribusi positif bagi lingkungan sekitar.” ujar Felix Setiawan selaku Director, CV. Bangun Lestari Parahyangan pada sambutannya.

Kiri ke kanan: Pemotongan Tumpeng, Jajaran Direksi, Pelepasan Balon

Neo Kota Baru Parahyangan Bandung yang akan segera hadir siap menyambut para tamu dengan kenyamanan modern. Hotel baru ini menawarkan akses mudah bagi pengunjung yang tiba di Bandung, menjadikannya pintu gerbang yang sempurna untuk menjelajahi bumi Parahyangan dan keindahan sekitarnya.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.archipelagohotels.com dan www.neohotels.com, ikuti juga @archipelagointernational dan @neohotels di Instagram.