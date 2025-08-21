KDM Pastikan Pemprov Jabar Tangani Kerusakan Akibat Gempa di Bekasi dan Karawang

Untuk kerusakan rumah dan puskesmas, tim dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan turun ke lapangan untuk mengatasi dampak kerusakan yang terjadi.

Bisnis.com, BANDUNG—Gubernur Jabar Dedi Mulyadi meminta masyarakat tetap waspada meski gempa bumi dengan skala 4,7 magnitudo di Kabupaten Bekasi tidak menimbulkan korban jiwa.

Dedi Mulyadi mengatakan gempa yang dirasakan tak hanya di wilayah Bekasi namun juga Karawang tersebut melahirkan rasa prihatin. Namun pihaknya bersyukur karena aktifitas gempa tidak menimbulkan korban jiwa.

“Kita cukup bersyukur karena tidak ada korban jiwa yang adanya kerusakan kecil pada beberapa rumah dan puskesmas,” katanya, Kamis (21/9/2025).

Menurutnya untuk kerusakan rumah dan puskesmas, tim dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan turun ke lapangan untuk mengatasi dampak kerusakan yang terjadi.

Gubernur juga meminta warga tetap tenang, namun aktifitas gempa ini juga menjadi pelajaran agar semua pihak menjaga lingkungan karena ancaman bencana bisa terjadi setiap waktu.

“Karena kita tinggal pada sebuah daerah yang memiliki kerawanan dalam bencana. Semoga Allah SWT memberikan perlindungan pada kita semua. Salam untuk keluarga yang rumahnya mengalami kerusakan,” katanya.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jabar melansir gempa yang terjadi Rabu (20/8/2025) tersebut merusak bangunan di satu kecamatan di Bekasi dan empat kecamatan di Karawang. Di Kabupaten Bekasi, kerusakan terjadi di Desa Sukabungah, Kecamatan Bojongmangu.

Sementara dampak kerusakan di Kabupaten Bekasi terdapat 1 rumah ibadah. Sedangkan di Kabupaten Karawang, tercatat 4 unit rumah rusak ringan, 31 unit rumah rusak sedang, dan 1 rumah rusak berat. Sementara korban terdampak sebanyak 40 kepala keluarga (KK) dengan total 104 jiwa.