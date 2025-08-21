Indonesia’s Horse Racing Merdeka Cup 2025 Digelar di Pantai Pangandaran

IHR-Merdeka Cup 2025 akan digelar di Pantai Pangandaran, menampilkan 86 kuda dari berbagai provinsi pada 24 Agustus 2025, dengan total hadiah Rp425 juta.

Bisnis.com, JAKARTA - Gelanggang Pacuan Kuda Legok Jawa, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, siap menjadi tuan rumah Indonesia’s Horse Racing (IHR)-Merdeka Cup 2025. Track cantik tepi pantai ini akan menjamu 86 kuda, yang akan berlaga memperebutkan total hadiah Rp425 juta di IHR-Merdeka Cup 2025, Minggu 24 Agustus 2025.

Kuda-kuda yang berasal provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Sulawesi Utara ini, akan bertanding dalam 16 kelas. Dua kelas paling bergengsi adalah Kelas 3 Tahun Calon Derby 1.400 meter dan kelas Terbuka Sprint 1.300 meter yang masing-masing menyediakan hadiah Rp60 juta.

IHR-Merdeka Cup 2025 merupakan kejuaraan ke-6 yang digelar oleh SARGA.CO, promotor event olahraga berkuda pertama dan satu-satunya di Indonesia, bekerja sama dengan PP PORDASI, dalam rangkaian kejuaraan IHR 2025 yang bertema “The Race of Rising Stars”.

CEO dan Co-Founder SARGA.CO Aseanto Oudang mengatakan, “Seperti lima kejuaraan IHR sebelumnya, IHR-Merdeka Cup 2025 kami selenggarakan untuk membuka akses dan memberi kesempatan kepada semakin banyak horse owner mengikutsertakan kuda-kuda pacunya untuk bertanding dan meningkatkan prestasi. Dengan demikian semakin banyak kita dapat melihat lahirnya rising stars di olahraga pacuan kuda ini, yang bersama kita harapkan akan membawa pacuan kuda semakin populer dan menjadi sportainment pilihan masyarakat.”

IHR-Merdeka Cup 2025 mempertandingkan dua pacuan kelompok, yaitu kelompok umur yang terdiri dari 5 kelas dan kelompok ketinggian yang terdiri dari 11 kelas. Kelompok umur akan mempertandingkan Kelas 3 Tahun Perdana C/D 1.000 meter, Kelas 3 Tahun KPI 1.200 meter, Kelas 3 Tahun Calon Remaja 1.200 meter, Kelas 3 Tahun Calon Derby 1.400 meter, dan Kelas THB INA 1.600 meter. Sementara kelompok ketinggian akan terdiri dari Kelas F 1.000 meter, Kelas D Sprint 1.000 meter, Kelas C Sprint 1.100 meter, Kelas E 1.200 meter, Kelas D 1.400 meter, Kelas C 1.600 meter, Kelas Terbuka Sprint 1.300 meter, Kelas J 1.000 meter, Kelas I 1.000 meter, Kelas H 1.000 meter, dan kelas G 1.000 meter.

Terdapat sejumlah kuda terbaik Indonesia ikut bertanding di IHR-Merdeka Cup 2025, yaitu kuda-kuda yang meraih posisi podium di IHR-Indonesia Derby 2025 pada 27 Juli lalu, antara lain kuda Kasmaran, Fiona of Khalim, She’s Coming, dan War Kudeta dari Jawa Barat, serta kuda Lord Montjeu dan Star Montjeu dari Jawa Tengah. Juga ikut berlaga adalah kuda-kuda kelas Derby seperti Romeo Berjaya dari DKI Jakarta dan Kancil Mas TA dari Jawa Tengah yang menjadi peserta pada rangkaian kejuaraan IHR Triple Crown Series sebelumnya. Romeo Berjaya akan bertanding di Kelas Terbuka Sprint 1.300 meter dan Kancil Mas TA di Kelas C 1.600 meter di IHR-Merdeka Cup 2025.

“Penyelenggaraan IHR-Merdeka Cup 2025 di Pangandaran juga memiliki makna strategis bagi kami sebagai promotor, karena kami ingin arena pacuan kuda di tempat ini semakin dikenal dan diminati oleh komunitas pacuan kuda, mengingat Pangandaran dan sekitarnya, khususnya Jawa Barat, merupakan salah satu daerah dengan stable kuda pacu lokal terbanyak di Indonesia,” tambah Aseanto Oudang. “Selain itu, lokasinya yang terletak di pinggir pantai dan dekat dengan objek wisata Pangandaran, membuat arena ini memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi salah satu destinasi baru untuk sport tourism di Jawa Barat, dimana masyarakat bisa menonton pacuan kuda sambil berwisata.”

Gelanggang Pacuan Kuda Legok Jawa terletak di Pantai Madasari, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Gelanggang yang salah satu sisi track-nya berseberangan dengan garis pantai ini, dapat dicapai kurang lebih satu jam perjalanan darat dari kawasan wisata Pangandaran yang terkenal. Gelanggang Pacuan Kuda ini merupakan satu dari hanya dua gelanggang atau arena pacuan kuda tepi pantai di seluruh dunia.

SARGA.CO menyediakan tiket masuk IHR-Merdeka Cup 2025 dalam dua kategori, yaitu kategori regular yang tidak berbayar dan kategori tribun yang bisa dibeli seharga Rp25 ribu per tiket. Semua tiket dapat diperoleh di lokasi acara pada Hari-H penyelenggaraan kejuaraan.

VP Marketing & Operation SARGA.CO Kevin Jonathan Van Houten menjelaskan, “Selain menyediakan area khusus dimana penonton dengan tiket regular bisa menyaksikan pacuan kuda dari tepi track dengan aman, kami juga membangun deck tribun dimana penonton dapat mengikuti laga para atlet dalam suasana yang nyaman, teduh dan tentunya aman. Kami mengundang masyarakat di daerah Pangandaran dan kota-kota sekitarnya, serta para wisatawan yang sedang berkunjung ke Pangandaran untuk dapat menikmati dan memeriahkan gelaran IHR-Merdeka Cup 2025.”