Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Indonesia’s Horse Racing Merdeka Cup 2025 Digelar di Pantai Pangandaran

IHR-Merdeka Cup 2025 akan digelar di Pantai Pangandaran, menampilkan 86 kuda dari berbagai provinsi pada 24 Agustus 2025, dengan total hadiah Rp425 juta.
Media Digital
Media Digital - Bisnis.com
Kamis, 21 Agustus 2025 | 16:05
Share
Indonesia’s Horse Racing Merdeka Cup 2025 Digelar di Pantai Pangandaran
Indonesia’s Horse Racing Merdeka Cup 2025 Digelar di Pantai Pangandaran
Ringkasan Berita
  • Indonesia's Horse Racing-Merdeka Cup 2025 akan digelar di Gelanggang Pacuan Kuda Legok Jawa, Pangandaran, dengan 86 kuda bersaing memperebutkan total hadiah Rp425 juta.
  • Kejuaraan ini mempertandingkan 16 kelas, termasuk dua kelas bergengsi dengan hadiah Rp60 juta, dan diikuti oleh kuda-kuda terbaik dari berbagai provinsi di Indonesia.
  • Event ini bertujuan untuk mempopulerkan pacuan kuda sebagai sportainment dan sport tourism, dengan lokasi strategis di tepi pantai yang dekat dengan objek wisata Pangandaran.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA - Gelanggang Pacuan Kuda Legok Jawa, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, siap menjadi tuan rumah Indonesia’s Horse Racing (IHR)-Merdeka Cup 2025. Track cantik tepi pantai ini akan menjamu 86 kuda, yang akan berlaga memperebutkan total hadiah Rp425 juta di IHR-Merdeka Cup 2025, Minggu 24 Agustus 2025. 

Kuda-kuda yang berasal provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Sulawesi Utara ini, akan bertanding dalam 16 kelas.  Dua kelas paling bergengsi adalah Kelas 3 Tahun Calon Derby 1.400 meter dan kelas Terbuka Sprint 1.300 meter yang masing-masing menyediakan hadiah Rp60 juta.

IHR-Merdeka Cup 2025 merupakan kejuaraan ke-6 yang digelar oleh SARGA.CO, promotor event olahraga berkuda pertama dan satu-satunya di Indonesia, bekerja sama dengan PP PORDASI, dalam rangkaian kejuaraan IHR 2025 yang bertema “The Race of Rising Stars”.

CEO dan Co-Founder SARGA.CO Aseanto Oudang mengatakan, “Seperti lima kejuaraan IHR sebelumnya, IHR-Merdeka Cup 2025 kami selenggarakan untuk membuka akses dan memberi kesempatan kepada semakin banyak horse owner mengikutsertakan kuda-kuda pacunya untuk bertanding dan meningkatkan prestasi.  Dengan demikian semakin banyak kita dapat melihat lahirnya rising stars di olahraga pacuan kuda ini, yang bersama kita harapkan akan membawa pacuan kuda semakin populer dan menjadi sportainment pilihan masyarakat.” 

IHR-Merdeka Cup 2025 mempertandingkan dua pacuan kelompok, yaitu kelompok umur yang terdiri dari 5 kelas dan kelompok ketinggian yang terdiri dari 11 kelas.  Kelompok umur akan mempertandingkan Kelas 3 Tahun Perdana C/D 1.000 meter, Kelas 3 Tahun KPI 1.200 meter, Kelas 3 Tahun Calon Remaja 1.200 meter, Kelas 3 Tahun Calon Derby 1.400 meter, dan Kelas THB INA 1.600 meter. Sementara kelompok ketinggian akan terdiri dari Kelas F 1.000 meter, Kelas D Sprint 1.000 meter, Kelas C Sprint 1.100 meter, Kelas E 1.200 meter, Kelas D 1.400 meter, Kelas C 1.600 meter, Kelas Terbuka Sprint 1.300 meter, Kelas J 1.000 meter, Kelas I 1.000 meter, Kelas H 1.000 meter, dan kelas G 1.000 meter.

Terdapat sejumlah kuda terbaik Indonesia ikut bertanding di IHR-Merdeka Cup 2025, yaitu kuda-kuda yang meraih posisi podium di IHR-Indonesia Derby 2025 pada 27 Juli lalu, antara lain kuda Kasmaran, Fiona of Khalim, She’s Coming, dan War Kudeta dari Jawa Barat, serta kuda Lord Montjeu dan Star Montjeu dari Jawa Tengah. Juga ikut berlaga adalah kuda-kuda kelas Derby seperti Romeo Berjaya dari DKI Jakarta dan Kancil Mas TA dari Jawa Tengah yang menjadi peserta pada rangkaian kejuaraan IHR Triple Crown Series sebelumnya. Romeo Berjaya akan bertanding di Kelas Terbuka Sprint 1.300 meter dan Kancil Mas TA di Kelas C 1.600 meter di IHR-Merdeka Cup 2025.  

“Penyelenggaraan IHR-Merdeka Cup 2025 di Pangandaran juga memiliki makna strategis bagi kami sebagai promotor, karena kami ingin arena pacuan kuda di tempat ini semakin dikenal dan diminati oleh komunitas pacuan kuda, mengingat Pangandaran dan sekitarnya, khususnya Jawa Barat, merupakan salah satu daerah dengan stable kuda pacu lokal terbanyak di Indonesia,” tambah Aseanto Oudang. “Selain itu, lokasinya yang terletak di pinggir pantai dan dekat dengan objek wisata Pangandaran, membuat arena ini memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi salah satu destinasi baru untuk sport tourism di Jawa Barat, dimana masyarakat bisa menonton pacuan kuda sambil berwisata.”

Gelanggang Pacuan Kuda Legok Jawa terletak di Pantai Madasari, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Gelanggang yang salah satu sisi track-nya berseberangan dengan garis pantai ini, dapat dicapai kurang lebih satu jam perjalanan darat dari kawasan wisata Pangandaran yang terkenal. Gelanggang Pacuan Kuda ini merupakan satu dari hanya dua gelanggang atau arena pacuan kuda tepi pantai di seluruh dunia.

SARGA.CO menyediakan tiket masuk IHR-Merdeka Cup 2025 dalam dua kategori, yaitu kategori regular yang tidak berbayar dan kategori tribun yang bisa dibeli seharga Rp25 ribu per tiket. Semua tiket dapat diperoleh di lokasi acara pada Hari-H penyelenggaraan kejuaraan.

VP Marketing & Operation SARGA.CO Kevin Jonathan Van Houten menjelaskan, “Selain menyediakan area khusus dimana penonton dengan tiket regular bisa menyaksikan pacuan kuda dari tepi track dengan aman, kami juga membangun deck tribun dimana penonton dapat mengikuti laga para atlet dalam suasana yang nyaman, teduh dan tentunya aman. Kami mengundang masyarakat di daerah Pangandaran dan kota-kota sekitarnya, serta para wisatawan yang sedang berkunjung ke Pangandaran untuk dapat menikmati dan memeriahkan gelaran IHR-Merdeka Cup 2025.”

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Media Digital
Editor : Media Digital

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

BlackRock Boosts ASII Shareholding in 2025
Premium
1 jam yang lalu

BlackRock Boosts ASII Shareholding in 2025

Nasib Cuan & Boncos Pembeli Emas Antam Usai BI Rate Dipangkas Agustus 2025
Premium
2 jam yang lalu

Nasib Cuan & Boncos Pembeli Emas Antam Usai BI Rate Dipangkas Agustus 2025

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Indonesia’s Horse Racing (IHR): King Argentine Dapat Ciptakan Sejarah

Indonesia’s Horse Racing (IHR): King Argentine Dapat Ciptakan Sejarah

Pengelolaan Fasilitas Berkuda Pacu

Pengelolaan Fasilitas Berkuda Pacu

SARGA.CO Gelar Kejuaraan Berkuda Triple Crown Serie 1 & Pertiwi Cup 2025

SARGA.CO Gelar Kejuaraan Berkuda Triple Crown Serie 1 & Pertiwi Cup 2025

Susi Pudjiastuti & Warga Pangandaran Gelar Aksi Tolak Keramba Jaring Apung

Susi Pudjiastuti & Warga Pangandaran Gelar Aksi Tolak Keramba Jaring Apung

Susi Pudjiastuti Tolak KJA di Pantai Timur Pangandaran, DKP Jabar Kawal Review Perizinan

Susi Pudjiastuti Tolak KJA di Pantai Timur Pangandaran, DKP Jabar Kawal Review Perizinan

Infrastruktur Jabar Selatan Terus Dibangun, Properti di Pangandaran Laris Manis

Infrastruktur Jabar Selatan Terus Dibangun, Properti di Pangandaran Laris Manis

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Indonesia’s Horse Racing Merdeka Cup 2025 Digelar di Pantai Pangandaran
Kabar Jabar
10 menit yang lalu

Indonesia’s Horse Racing Merdeka Cup 2025 Digelar di Pantai Pangandaran

Sebanyak 77 Warga Cirebon Dikirim ke Jepang, Tanda Pasar Kerja Lokal Mandek?
Bisnis Jabar
1 jam yang lalu

Sebanyak 77 Warga Cirebon Dikirim ke Jepang, Tanda Pasar Kerja Lokal Mandek?

Jabar Targetkan Tak Ada Kasus Gizi Buruk Baru Tahun Ini
Kabar Jabar
1 jam yang lalu

Jabar Targetkan Tak Ada Kasus Gizi Buruk Baru Tahun Ini

KDM Pastikan Pemprov Jabar Tangani Kerusakan Akibat Gempa di Bekasi dan Karawang
Kabar Jabar
1 jam yang lalu

KDM Pastikan Pemprov Jabar Tangani Kerusakan Akibat Gempa di Bekasi dan Karawang

PBB-P2 Kota Cirebon Naik 10 Kali Lipat Demi Penuhi Target Rp70,42 Miliar
Kabar Jabar
2 jam yang lalu

PBB-P2 Kota Cirebon Naik 10 Kali Lipat Demi Penuhi Target Rp70,42 Miliar

Berita Lainnya

Terpopuler

1

Curhat Tukang Las di Cirebon: PBB P2 Naik dari Rp380.000 jadi Rp1,7 Juta

2

Kirab Jabar Hudang, Disparbud Jabar Puji Semangat 27 Kabupaten/Kota

3

Taiwan Bidik Wisatawan Asal Bandung, Targetkan Lampaui 220.000 Kunjungan

4

Kirab Jabar Hudang Terganggu, Sekda Jabar Minta Maaf

5

Pedagang Pasar Tradisional di Cirebon Sulit Dapatkan Beras Medium

# Hot Topic

Rekomendasi Kami

5 Kuliner Lawas Cirebon yang Bisa Dinikmati Pelancong saat Liburan

5 Kuliner Lawas Cirebon yang Bisa Dinikmati Pelancong saat Liburan

Alarm BPS: Hotel Sepi, Ekonomi Pariwisata Garut Di Persimpangan Jalan

Alarm BPS: Hotel Sepi, Ekonomi Pariwisata Garut Di Persimpangan Jalan

Rekrutmen Pekerja di PT Yihong Novatex Dibayangi Isu Percaloan

Rekrutmen Pekerja di PT Yihong Novatex Dibayangi Isu Percaloan

Antisipasi Warga Pendatang Baru, Pemkot Bandung Sisir Terminal & Daerah Penampung

Antisipasi Warga Pendatang Baru, Pemkot Bandung Sisir Terminal & Daerah Penampung

Izinkan Mobil Dinas untuk Mudik, Dedi Mulyadi Tak Terima Dalih Wali Kota Depok

Izinkan Mobil Dinas untuk Mudik, Dedi Mulyadi Tak Terima Dalih Wali Kota Depok

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

Alokasi Anggaran Sekolah Rakyat
3+
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Curhat Tukang Las di Cirebon: PBB P2 Naik dari Rp380.000 jadi Rp1,7 Juta

2

Kirab Jabar Hudang, Disparbud Jabar Puji Semangat 27 Kabupaten/Kota

3

Taiwan Bidik Wisatawan Asal Bandung, Targetkan Lampaui 220.000 Kunjungan

4

Kirab Jabar Hudang Terganggu, Sekda Jabar Minta Maaf

5

Pedagang Pasar Tradisional di Cirebon Sulit Dapatkan Beras Medium